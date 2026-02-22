Internacionales -deportes
Real Madrid cede ante la intensidad de Osasuna, primera derrota en Liga de la era Arbeloa
Un sensacional gol de Raúl García en el minuto 90 condenó al líder Real Madrid, que perdió 2-1 en el campo de Osasuna este sábado en la 25ª fecha de LaLiga, en la que podría ceder el liderato al FC Barcelona.
A cuatro días de la vuelta del playoff de acceso a octavos de Liga de Campeones, el conjunto blanco sufrió su primera derrota en Liga desde la llegada al banquillo de Álvaro Arbeloa en sustitución de Xabi Alonso.
La derrota supone un mazazo a las aspiraciones del equipo merengue, que se había colocado en lo más alto de la tabla el pasado fin de semana al aprovechar las derrotas de los azulgrana ante Real Sociedad y Girona.
El conjunto local se adelantó por medio del delantero croata Ante Budimir, que convirtió un penal que él mismo provocó al sufrir un pisotón del arquero Thibaut Courtois (38′), y que fue decretado tras revisión del VAR.
El Real Madrid igualó después de una descomunal arrancada del uruguayo Fede Valverde, quien dejó atrás a varios rivales antes de internarse en el área y centrar para que Vinicius sólo tuviera que empujar el balón al fondo de la red (73′).
Fue el quinto gol de los últimos cuatro partidos del brasileño entre todas las competiciones.
Pero Osasuna no se conformó con el punto, y Raúl García llevó el delirio a las gradas tras regatear en el área a Raúl Asencio y batir a Courtois con la derecha (90′).
«Es verdad que es una jugada que suelo hacer mucho, en segunda división marqué algún gol así y cuando he visto venir al defensa sabía que se iba a tirar al suelo y he tenido la sangre fría para recortarle y poder meter el gol», explicó Raúl García, cuya anotación no estuvo exenta de suspense ya que el VAR revisó un posible fuera de juego.
El que sí vio un gol anulado por fuera de juego fue el astro francés Kylian Mbappé.
El conjunto navarro sumó tres puntos que le acercan a la salvación. Fue la primera victoria de Osasuna ante el Real Madrid en Liga en 15 años.
El Barça recuperará el liderato en caso de vencer el domingo en el Camp Nou al Levante, penúltimo.
También este sábado, el Real Betis (5º) del DT chileno Manuel Pellegrini empató 1-1 en casa contra el Rayo Vallecano más temprano el sábado, quedando a tres puntos del Atlético de Madrid.
El equipo de Diego Simeone recibe al Espanyol este sábado con la intención de resarcirse tras la derrota por 3-0 del pasado fin de semana a manos del Rayo.
Internacionales -deportes
El portugués André Gomes, exvolante del Barcelona, aterriza en la MLS
Dos días antes del inicio de la liga norteamericana (MLS), el Columbus Crew anunció el jueves la contratación del exinternacional portugués André Gomes.
El volante, de 32 años, se incorpora libre a la franquicia de Ohio tras desvincularse del Lille, con el que apenas tenía minutos en el actual campeonato francés.
Su contrato con Columbus, campeón de la MLS en 2020 y 2023, se extiende hasta junio de 2027, con una opción del club para alargarlo toda la campaña 2027-2028.
«André es un jugador que posee unas habilidades tácticas y técnicas excepcionales, demostradas al más alto nivel del fútbol europeo», resaltó Issa Tall, mánager general de Columbus Crew, en el anuncio.
«La experiencia, el liderazgo y la profesionalidad de André reforzarán nuestro mediocampo y tendrán un impacto en toda nuestra plantilla», auguró.
Columbus, cuya mayor figura es el punta uruguayo Diego Rossi, trata de recuperar el protagonismo perdido tras la marcha del colombiano Juan Camilo ‘Cucho’ Hernández, gran artífice del título ganado en 2023.
Tras una decepcionante segunda etapa en Lille, Gomes intentará aportar la experiencia acumulada en una carrera en la que también transitó por el Benfica, Valencia, Barcelona y Everton.
Con la selección portuguesa disputó 29 partidos y fue parte del plantel campeón de la Eurocopa de 2016.
Internacionales -deportes
Perro lobo irrumpe en plena competencia de los Juegos Olímpicos de Invierno y sorprende a atletas y público
Una escena sin precedentes se registró este miércoles durante las competencias de los Juegos Olímpicos de Invierno 2026, cuando un ejemplar de perro lobo invadió la pista de esquí alpino, obligando a suspender momentáneamente la actividad. El incidente ocurrió en pleno desarrollo de la prueba clasificatoria, provocando el asombro de los esquiadores que se encontraban en la zona de descenso y de los miles de espectadores presentes.
El animal, identificado preliminarmente como un perro lobo checoslovaco que se habría escapado de una zona aledaña a la Villa Olímpica, logró burlar los cercos de seguridad perimetrales. El can corrió a gran velocidad por la nieve, cruzando la trayectoria de uno de los competidores, quien afortunadamente logró realizar una maniobra de frenado a tiempo para evitar una colisión que pudo resultar fatal para ambos.
Los cuerpos de emergencia y el personal de seguridad de los Juegos Olímpicos activaron de inmediato un protocolo de contención. Tras varios minutos de persecución controlada, los cuidadores lograron retirar al animal de la zona de alta velocidad sin que se reportaran heridos. La organización del evento confirmó que la competencia se reanudó tras realizar una inspección técnica de la superficie para garantizar la seguridad de los atletas.
Este tipo de incursiones de fauna no es totalmente ajeno a las sedes de montaña, aunque la presencia de un perro lobo en una zona de alta competición es sumamente inusual. De acuerdo con el Comité Organizador, se reforzarán los puntos de acceso en los límites boscosos de la sede para evitar que otros animales domésticos o salvajes pongan en riesgo la integridad de los participantes.
La transmisión internacional captó el momento exacto en que el perro lobo parecía disfrutar de la carrera sobre la nieve, ajeno a la gravedad del entorno deportivo. Por ahora, el video se ha vuelto tendencia global, sumando un capítulo curioso y tenso a la historia de la máxima justa deportiva de invierno.
Internacionales -deportes
Real Madrid presenta a la UEFA «todas las pruebas» del incidente racista de Vinícius
El Real Madrid anunció este jueves que ha presentado «todas las pruebas disponibles» a la UEFA sobre los incidentes ocurridos el martes en la ida de la repesca de la Liga de Campeones contra el Benfica en Lisboa, marcada por las acusaciones de racismo formuladas por Vinícius contra Gianluca Prestianni.
«Nuestro club ha colaborado de manera activa con la investigación abierta por UEFA tras los inaceptables episodios de racismo vividos durante dicho partido», señaló el Real Madrid en un comunicado.
El gigante español se declara agradecido por «el respaldo unánime, el apoyo y el cariño que ha recibido nuestro jugador Vinicius Jr. desde todos los ámbitos del fútbol mundial», asegurando que «seguirá trabajando, en colaboración con todas las instituciones, para erradicar el racismo, la violencia y el odio en el deporte y en la sociedad».
La UEFA anunció el miércoles la apertura de una investigación sobre las acusaciones de «comportamiento discriminatorio» por parte de Gianluca Prestianni, al que Vinícius acusa de haberlo llamado «mono» durante la victoria (1-0) de los blancos.
Unas acusaciones que el argentino ha desmentido en su cuenta de Instagram y que confirman, entre otros, el delantero del Real Madrid Kylian Mbappé.
Varios vídeos que circulan en las redes sociales y han sido difundidos por medios españoles muestran también comportamientos de carácter racista por parte de varios aficionados portugueses en la grada, lo que explica el plural -«inaceptables episodios»- utilizado por el Real Madrid en su comunicado.