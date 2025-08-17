Pronostican nueva jornada de lluvias y tormentas para la tarde y noche de este día

El Ministerio de Medio Ambiente informó que este domingo el cielo se mantendrá parcialmente nublado durante la mañana, con lluvias puntuales en la zona central y cordillera volcánica.

En horas de la tarde, se esperan lluvias y tormentas en la cordillera volcánica y en la zona norte, con mayor énfasis en Apaneca-Ilamatepec, Bálsamo, Tecapa-Chinameca, así como en el norte de Chalatenango, Cabañas, San Miguel y Morazán.

Por la noche, las precipitaciones se desplazarán hacia el resto del país, principalmente en la zona central, oriental, occidental y en la franja costera. Las autoridades advirtieron que durante las tormentas podrían presentarse ráfagas de viento superiores a los 40 km/h.

Según el reporte, estas condiciones están asociadas a la influencia de vaguadas cercanas a Centroamérica.

Autoridades piden a la población mantenerse informada a través de sus canales oficiales y atender las recomendaciones de protección civil.

