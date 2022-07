Príncipe Harry gana primera etapa en demanda contra tabloide británico

Los encantos de Chiquis Rivera volvieron a enamorar a sus fans en redes gracias a un atrevido video en el la cantante no tuvo reparo para presumir sus lo bien que luce su cuerpo a sus recién cumplidos 37 años de edad.

En esta oportunidad la hija de Jenni Rivera hizo de las suyas y se animó a subir a sus historias de Instagram un clip donde se le puede ver bailando muy sensual, enfundada con un escotado y ajustado enterizo color azul lleno de agujeros que acaparó miradas debido a que la sexy prenda permite apreciar que no lleva puesta ropa interior.

La publicación se llenó de comentarios positivos hacia su espectacular figura como: “riquísima”, “mamacita” y “Que bien se mueve”.

En otro material, Chiquis Rivera exhibe más de cerca sus curvas y luce su escote y transparencias mientras camina por una calle de Miami con el pecaminoso enterizo.

“Miami got me actin’ up 😜🌴”, escribió al pie del material que por el momento ha conseguido más de 239 mil visualizaciones.