Prevén vientos de hasta 70 km/h para este domingo en El Salvador

Con el segundo mandato del presidente Nayib Bukele, que inició en 2024, arrancó la segunda etapa de desarrollo para el país y el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), antecedida por acciones que garantizaron la seguridad, la inversión en infraestructuras y otros resultados.

Luis Rodríguez, director de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss), considera que El Salvador ha tenido un avance significativo gracias al primer «boom» de desarrollo, en rubros como la infraestructura pública en las áreas de educación y salud.

Explicó que esta etapa denominada primer «boom» inició durante la primera administración del presidente Bukele, cuando determinó una serie de fases de proyectos de inversión, con obras como la construcción de carreteras, baipases, aduanas, y la implementación de tecnologías para la facilitación del comercio, entre otras acciones.

«Para nosotros, a partir del segundo período del presidente, se va [trabajando] fuerte en economía, [porque] ya se tiene seguridad y una buena parte de la infraestructura pública; vamos al tema económico, porque ya tenemos las condiciones. Allí empieza para nosotros el segundo “boom” de desarrollo; otra vez hablando del sistema de carreteras y logística, y esta vez puertos y aeropuertos», explicó Rodríguez.

También dijo que se suman obras como el estadio nacional, el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), el primero en construcción y el segundo en proceso.

El Gobierno ha invertido en el fortalecimiento de la infraestructura de salud pública, con el equipamiento de unidades de salud y la construcción de dos nuevos hospitales: Rosales y Nejapa, los cuales ampliarán la capacidad de atención en salud.

«Ahorita viene un segundo «boom» interesante en la infraestructura púbica que, esta vez, como Opamss lo estamos capitalizando. Ya tenemos seguridad, inversión pública, también hemos tenido que entrar nosotros con la parte de inversión privada, que es donde lo estamos haciendo de forma acelerada. A eso es lo que le llamamos segundas olas de gran desarrollo», enfatizó el director.

Con la seguridad pública garantizada y la apuesta en infraestructura pública, en corto tiempo la población salvadoreña ha sido beneficiada con obras en zonas que, durante décadas, estuvieron en el olvido.

Por ejemplo, en la zona oriental el Gobierno del presidente Bukele destinó $1,400 millones para el desarrollo territorial. Se diseñaron y construyeron 13 kilómetros de carretera que conectan 11 playas, miradores, ciclovías y puentes en el circuito Surf City 2.

Se edificaron los puentes San Antonio y Carolina, beneficiando a más de 12,000 personas; y, actualmente, se ejecuta la construcción del Aeropuerto del Pacífico, con una inversión de $386.4 millones.

Conectividad. Nuevas infraestructuras que conectan diferentes localidades en la zona oriental, como los puentes Carolina y San Antonio, son parte de la inversión pública para el desarrollo. Foto: Diario El Salvador

En diciembre, el mandatario colocó en el Aeropuerto Internacional de El Salvador Óscar Arnulfo Romero (AIES), la primera piedra para la construcción de AirCity, la primera zona franca aeroportuaria de Centroamérica, la cual ayudará a potenciar el desarrollo económico.

Dicho proyecto está en sintonía con la Fase 3 del Plan Económico, Logística, una de las áreas mencionadas por el director de la OPAMSS que se potenciaron dentro del denominado primer «boom» de desarrollo.

Logística. El Salvador contará con un «hub» aeroportuario al concluir la construcción de AirCity. Foto: Diario El Salvador

AirCity será el primer «hub» logístico aeroportuario de El Salvador y Centroamérica. Contempla $250 millones de inversión y más de 5,000 empleos directos cuando esté en operaciones. Con este, El Salvador se convertirá en un centro de conexión logística para el mundo.

