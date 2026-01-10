Principal
Presidente de la Asamblea Legislativa destaca continuidad del régimen
El presidente de la Asamblea Legislativa (AL), Ernesto Castro, afirmó que, a su juicio, la decisión más importante que tomaron los diputados durante 2025 fue prorrogar el régimen de excepción.
«Todas las decisiones que tomamos en la Asamblea Legislativa son importantes, el hecho de [que] si son impopulares o no, las califica cada quien, y dependerá de la visión que tiene de país, pero siempre he creído que la decisión más importante que estamos tomando hasta ahora mes a mes es mantener el régimen de excepción», aseveró Castro durante una entrevista en YouTube de la cuenta Bicho247.
El funcionario agregó que esta decisión legislativa es importante, no solo por el hecho de los resultados. «Son casi cuatro años en los que hemos tenido resultados, sobre todo para las comunidades. Las autoridades de seguridad tienen pruebas de que todavía existen casos de pandilleros, que aún se mantienen escondidos», explicó.
Castro justificó su argumento comentando que el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, informó en redes sociales sobre un operativo llevado a cabo en el oriente del país, donde las fuerzas del orden desarticularon un campamento de pandilleros que se ocultaban para atacar utilizando armas de fuego.
«¿Qué quiere decir eso?, que el tema de seguridad no lo tenemos que dar por sentado, y decir “esto ya estuvo”, no. Gracias a Dios hemos avanzado mucho en esto y los frutos se están viviendo, y estamos contentos la mayoría de los salvadoreños, tanto los que están acá como los que están afuera, con los resultados», afirmó el presidente del congreso.
También señaló que el tema de seguridad «es algo en lo que no nos podemos dormir, porque al final allí están estos terroristas pandilleros esperando que medio nos durmamos para volverse a formar».
El régimen de excepción fue puesto en marcha el 27 de marzo de 2022 y desde entonces su vigencia ha sido prolongada en 46 ocasiones, por 30 días.
Con la implementación de esa herramienta constitucional, las fuerzas de seguridad han logrado arrestar a más de 90,844 pandilleros; como resultado paralelo, las autoridades registraron desde la entrada en vigor del régimen hasta ayer 994 días sin homicidios, con lo cual El Salvador se ha posicionado como el país más seguro del hemisferio occidental.
Además, se concretaron más de 70,000 condenas en tribunales y se decomisaron 5,180 armas de fuego.
Calor y probabilidades de lluvia para este sábado en El Salvador
El Ministerio de Medio Ambiente y recursos Naturales (Marn) informó que, durante este sábado, existe la probabilidad de lluvias leves durante la tarde y noche en sectores de la zona occidental y en las cercanías de la franja volcánica.
El meteorólogo David Pichinte explicó que este segundo sábado del 2026 será bastante caluroso, con temperaturas máximas entre los 35 y 36 grados Celsius, teniendo mayores picos de calor en zonas de La Unión, San Miguel y Nueva Concepción.
Pichinte también agregó que a partir del domingo se espera un nuevo ingreso de vientos nortes sobre territorio salvadoreño, con ráfagas entre 50 y 70 km/h, especialmente en zonas altas y montañosas del centro y occidente del país.
«La principal influencia será el flujo ligeramente acelerado del este, con un poco de humedad, y una vaguada en superficie, que generarán nubosidad asociada a lluvias breves y sectorizadas», detalló el Marn sobre las condiciones climáticas del país.
Arrestan a tres hombres que vendían droga en Mejicanos
Este sábado, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de dos salvadoreños y un nicaragüense que vendían droga en diferentes puntos del distrito de Mejicanos. La policía realizó las detenciones en el pasaje San Ramón, colonia Boquín, Mejicanos, en San Salvador Centro.
Los detenidos fueron identificados como Elder Francisco Argueta, de 47 años; Eduardo Ernesto Barrientos Moz, de 27 años y el nicaragüense Nelson Bermúdez Traña, de 32 años.
«Se les incautó 33 porciones de cocaína listas para vender y $826 en efectivo», detalló la PNC sobre el procedimiento.
Además, agregaron que los tres sujetos serán remitidos por el delito de posesión y tenencia de droga con fines de tráfico.
Los constantes patrullajes de los equipos de la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada han permitido que El Salvador mantenga un contexto social alejado de la violencia, y han convertido al país en el más seguro del hemisferio occidental.
El Salvador suma cinco días consecutivos sin registrar homicidios en enero
Enero suma un día más sin registrar homicidios en El Salvador, en total contabiliza siete días sin jornadas violentas por asesinatos, según indicaron las estadísticas oficiales de la Policía Nacional Civil (PNC).
Los datos fueron compartidos a través de la cuenta de X de la institución policial, donde se detalla que el viernes 9 de enero cerró sin jornada de homicidio en todo el territorio nacional.
Los días sin homicidios reportados durante enero son: 1, 3, 5, 6, 7, 8, y 9.
Los constantes patrullajes de los equipos de la Policía Nacional Civil y Fuerza Armada también han permitido que El Salvador mantenga un contexto social alejado de la violencia, y han convertido al país en el más seguro del hemisferio occidental.