Presidente de la Asamblea Legislativa destaca continuidad del régimen

El presidente de la Asamblea Legislativa (AL), Ernesto Castro, afirmó que, a su juicio, la decisión más importante que tomaron los diputados durante 2025 fue prorrogar el régimen de excepción.

«Todas las decisiones que tomamos en la Asamblea Legislativa son importantes, el hecho de [que] si son impopulares o no, las califica cada quien, y dependerá de la visión que tiene de país, pero siempre he creído que la decisión más importante que estamos tomando hasta ahora mes a mes es mantener el régimen de excepción», aseveró Castro durante una entrevista en YouTube de la cuenta Bicho247.

El funcionario agregó que esta decisión legislativa es importante, no solo por el hecho de los resultados. «Son casi cuatro años en los que hemos tenido resultados, sobre todo para las comunidades. Las autoridades de seguridad tienen pruebas de que todavía existen casos de pandilleros, que aún se mantienen escondidos», explicó.

Castro justificó su argumento comentando que el ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy, informó en redes sociales sobre un operativo llevado a cabo en el oriente del país, donde las fuerzas del orden desarticularon un campamento de pandilleros que se ocultaban para atacar utilizando armas de fuego.

«¿Qué quiere decir eso?, que el tema de seguridad no lo tenemos que dar por sentado, y decir “esto ya estuvo”, no. Gracias a Dios hemos avanzado mucho en esto y los frutos se están viviendo, y estamos contentos la mayoría de los salvadoreños, tanto los que están acá como los que están afuera, con los resultados», afirmó el presidente del congreso.

También señaló que el tema de seguridad «es algo en lo que no nos podemos dormir, porque al final allí están estos terroristas pandilleros esperando que medio nos durmamos para volverse a formar».

El régimen de excepción fue puesto en marcha el 27 de marzo de 2022 y desde entonces su vigencia ha sido prolongada en 46 ocasiones, por 30 días.

Con la implementación de esa herramienta constitucional, las fuerzas de seguridad han logrado arrestar a más de 90,844 pandilleros; como resultado paralelo, las autoridades registraron desde la entrada en vigor del régimen hasta ayer 994 días sin homicidios, con lo cual El Salvador se ha posicionado como el país más seguro del hemisferio occidental.

Además, se concretaron más de 70,000 condenas en tribunales y se decomisaron 5,180 armas de fuego.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...