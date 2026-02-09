Internacionales
Policía chilena arrestó 34 presuntos miembros de banda criminal peruana en 2026
Las autoridades de Chile detuvo a 34 presuntos miembros de la organización criminal peruana Los Pulpos y logró prácticamente erradicarla en el país, tras una serie de operativos policiales en enero de 2026, informó el lunes la policía chilena.
La banda criminal, surgida en la ciudad de Trujillo, en el norte de Perú, está vinculada a delitos de extorsión con pedidos de pago de hasta 14,000 dólares, según denuncias registradas en ese país.
Tras una serie de operativos, se logró «la detención en enero de 34 personas integrantes de esta organización criminal, pudiendo detener a sus líderes, a sus brazos operativos y a sus testaferros», anunció el subprefecto Cristián Sepúlveda en una conferencia realizada en la sede de la Policía de Investigaciones (PDI).
Esta célula que operaba en la zona centro-norte de Santiago «termina prácticamente desbaratada», celebró Luis Cordero, ministro de Seguridad de Chile.
De los detenidos, 32 son ciudadanos peruanos, uno es chileno y otro de una nacionalidad no especificada.
La policía chilena detectó la presencia de la banda criminal en la capital en 2021. Desde entonces detuvo en total a 50 personas asociadas a la organización, indicó a la AFP el equipo de prensa de la PDI.
El golpe a Los Pulpos forman parte de otros grandes operativos de Chile contra el crimen organizado.
Aunque Chile es uno de los países más seguros del continente, los delitos violentos han aumentado en la última década y la inseguridad se transformó en la principal preocupación del país, según encuestas.
La fiscalía chilena reportó 868 secuestros en 2024, un 76 % más respecto a 2021. Los homicidios se han estabilizado en los últimos años, pero aumentaron un 140% en una década: de una tasa de 2,5 casos por cada 100.000 habitantes pasó a 6 en 2024, según el gobierno.
Air Canada suspende sus vuelos a Cuba debido a la escasez de combustible
La aerolínea Air Canada suspendió el lunes sus vuelos a Cuba debido a una escasez de combustible en la isla, que enfrenta un estrangulamiento energético impuesto por Estados Unidos.
«En los próximos días, la aerolínea realizará vuelos sin pasajeros para recoger a unos 3.000 clientes que ya se encuentran en destino y llevarlos de regreso a sus hogares», precisó Air Canada en un comunicado.
Las autoridades cubanas informaron a las aerolíneas que operan en el país que a partir de este lunes a la medianoche el suministro de combustible quedará suspendido durante un mes debido a la crisis energética.
Guatemala presentó nuevas instalaciones carcelarias
Guatemala presentó nuevas instalaciones carcelarias construidas con contenedores adaptados como celdas de máxima seguridad, destinadas a recluir a líderes de estructuras delincuenciales, como parte del endurecimiento de su régimen penitenciario, informaron autoridades del país.
El nuevo modelo penitenciario busca reforzar el control interno y reducir los privilegios dentro de los centros de detención, mediante espacios individuales diseñados para limitar la comunicación no autorizada y fortalecer la supervisión permanente. Las autoridades señalaron que estas instalaciones cumplen estándares de seguridad reforzada y están orientadas a un control más estricto de personas consideradas de alta peligrosidad.
De acuerdo con el anuncio oficial, la medida forma parte de una estrategia integral de seguridad que incluye la reestructuración del sistema penitenciario, el fortalecimiento de la disciplina interna y la reducción de prácticas que históricamente han facilitado el control informal dentro de las cárceles.
El uso de contenedores adaptados permite una implementación más rápida de infraestructura especializada, con diseños que priorizan la vigilancia, el aislamiento y la eficiencia operativa. Las autoridades indicaron que este esquema busca prevenir la coordinación de actividades ilícitas desde el interior de los centros penales.
Las nuevas disposiciones marcan un giro en la política de seguridad de Guatemala, en un contexto de mayor presión gubernamental para recuperar el control del sistema penitenciario y reforzar las acciones contra estructuras criminales, bajo un enfoque de orden institucional y cumplimiento de la ley.
«Querían cama king size, aire acondicionado, comida de restaurante e internet. Pero se toparon con un gobierno que no cede. Bienvenidos a sus nuevas celdas. Se acabaron los privilegios.» señalo en sus redes sociales el presidente de Guatemala Bernardo Arévalo
Guatemala aísla a líder de pandilla que provocó la muerte de 11 policías
Miembros de Barrio 18, considerada organización «terrorista» por Estados Unidos y Guatemala, asesinaron a los uniformados en una serie de ataques el pasado 18 de enero en represalia por la toma de tres cárceles que estaban bajo control de convictos de esa banda.
El presidente guatemalteco, Bernardo Arévalo, declaró en ese entonces el «estado de sitio» por un mes tras la violencia provocada por los pandilleros que presionaban para obtener más comodidades en las prisiones o ser trasladados a otras de menor seguridad.
En un mensaje en X acompañado con fotografías, Arévalo informó del aislamiento de Aldo Dupie, alias «El Lobo», uno de los cabecillas de Barrio 18 que lideraron los motines.
El jefe pandillero fue mostrado en una pequeña celda con pequeñas ventanas construida con contenedores metálicos en una zona del penal Renovación I, en el sur del país, el centro donde encabezó el amotinamiento con toma de rehenes.
Con el semblante serio y la cabeza rapada, el líder pandillero permanece solo y con grilletes en las manos, según las imágenes.
El Sistema Penitenciario agregó que la «nueva área», resguardada con vallas metálicas y alambre de púas donde estará Dupie, albergará a presos de «alta peligrosidad» que estarán «sin privilegios» ni electricidad.
«En el caso de ‘El Lobo’, quedará aislado en una celda, solo, y sin acceso a ningún lujo», añadió la agencia estatal de noticias AGN.
Arévalo sostiene que la violencia desatada por la pandilla es un plan de una alianza entre políticos opositores y criminales para desestabilizar a su gobierno en un año clave en la renovación de funcionarios judiciales, entre ellos el jefe de la Fiscalía.