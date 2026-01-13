Principal
Pareja de abuelitos mueren tras ser atropellados en carretera a Surfcity
Una pareja de esposos de la tercera edad falleció luego de ser atropellada por un vehículo sobre el kilómetro 27 de la carretera hacia el Puerto de La Libertad, informaron cuerpos de socorro que atendieron la emergencia.
Elementos de Cruz Verde Seccional Majahual acudieron al lugar tras recibir el reporte de un accidente de tránsito en el que dos personas adultas mayores fueron embestidas por un automotor. A su llegada, los socorristas constataron que una de las víctimas, un hombre de aproximadamente 85 años de edad, ya no presentaba signos vitales.
La segunda víctima, una mujer de aproximadamente 80 años, fue encontrada con lesiones de gravedad. De inmediato, se le brindó atención prehospitalaria en coordinación con el Sistema de Emergencias Médicas 132. Pese a los esfuerzos realizados por los equipos de socorro, la mujer falleció en el lugar.
Las autoridades correspondientes realizaron el procedimiento respectivo para determinar las circunstancias del hecho y deducir responsabilidades. El caso se suma a los accidentes de tránsito registrados en arterias de alto flujo vehicular, reiterando el llamado a la precaución y respeto a las normas de tránsito, especialmente en zonas de circulación mixta.
Warner Bros Discovery resta importancia a demanda de Paramount Skydance
Warner Bros. Discovery (WBD) restó importancia a la demanda presentada en su contra por Paramount Skydance (PSKY), en la que esa empresa le exige información sobre la oferta de compra que le hizo Netflix carece de fundamento.
WBD ha dicho que PSKY «busca distraer con una demanda sin fundamento y ataques a una junta directiva que ha generado un valor para los accionistas sin precedentes».
Paramount Skydance presentó una demanda en Estados Unidos contra Warner Bros Discovery (WBD) para obligar al grupo de cine y televisión a revelar información a los accionistas que considera necesaria para evaluar su oferta de compra.
«A pesar de sus múltiples oportunidades, Paramount Skydance sigue proponiendo una transacción que nuestra junta directiva concluyó por unanimidad que no es superior al acuerdo de fusión con Netflix», explica.
Paramount Skydance presentó la demanda ante el Tribunal de Equidad del estado de Delaware, especializado en asuntos empresariales y financieros.
Esta acción legal se emprende antes de la junta de accionistas de WBD, donde se les pedirá que voten sobre la propuesta de adquisición por parte de Netflix en una fecha aún por determinar.
Paramount Skydance valora la totalidad de WBD en 108,000 millones de dólares, mientras que Netflix valora a WBD, excluyendo Global Networks, en 82,700 millones de dólares, en ambos casos con deuda incluida.
El sorprendente anuncio de Neymar sobre Messi que causó furor en Brasil
El Mundial de Naciones de la Kings League en Brasil ha despertado un notable interés, no solo por el propio campeonato, sino por el inesperado entusiasmo de figuras estelares del fútbol, entre ellas Neymar. El delantero no solo ha seguido de cerca la actuación de la selección brasileña, sino que ha avivado los rumores sobre una posible aparición de Lionel Messi en la fase final del torneo. Según explicó Neymar durante una retransmisión en directo, el astro argentino contempla asistir “en semifinales o en la final”, una posibilidad que despierta expectativa en la comunidad futbolística.
Uno de los elementos que podría influir en la decisión de Messi es el desempeño de Argentina en la competición. La selección, que se clasificó para el ‘last chance’ tras finalizar como uno de los mejores terceros, debe superar a Francia para asegurar un lugar en la final, prevista para el 17 de enero en el Allianz Parque de Sao Paulo. Por su parte, Brasil se ganó el pase a la ronda decisiva tras vencer con autoridad a Qatar y golear a Perú, hecho que animó tanto a Neymar como a Vitor Roque, delantero del Palmeiras, quienes se mostraron entusiasmados por el rendimiento de su equipo.
La posibilidad de ver a Messi en la Kings League surgió durante un directo en el que Neymar compartía comentarios con el creador de contenido Cris Guedes, quien es su socio en la presidencia de Furia. Según relató el propio Neymar, la iniciativa partió de Messi: “Me escribió él, y me dijo si podía venir. Yo le dije que iba a mirar si la cabina estaba llena”. El comentario sorprendió incluso a los participantes de la retransmisión, que bromearon sobre la identidad del potencial invitado, preguntando si realmente se referían a “el bajito”
El ambiente festivo se ha consolidado en el Trident Arena, donde, además de Neymar, han estado presentes otras figuras como Kaká. Vitor Roque, quien se sumó a la celebración tras la victoria frente a Perú, confesó al medio Sport ser un gran seguidor de la Kings League, condición que lo llevó a participar junto a Neymar durante la jornada, aunque no pudo asistir al encuentro frente a Qatar. Ambos celebraron la victoria, fortaleciendo una atmósfera de compañerismo en torno al campeonato impulsado por Gerard Piqué, excompañero de Messi y fundador de la liga.
Entre los factores que pueden sumar atractivo a la posible participación de Messi está la presencia de Sergio “Kun” Agüero. El exjugador del Manchester City y Barcelona, presidente del equipo Kunisports, es uno de los protagonistas recurrentes en el certamen de Gerard Piqué y estaba incluido en la lista de la selección argentina para este Mundial de Naciones. A pesar de ello, aún no se ha dejado ver por Brasil.
La confirmación de la asistencia de Messi, aunque todavía pendiente de oficialización, podría depender tanto del éxito de Argentina en el torneo como del rol de sus amigos más cercanos en el entorno organizativo y deportivo de la Kings League. La expectación permanece: “Puede que Messi venga”, reiteró Neymar ante la audiencia, abriendo el escenario a una posible aparición del ‘10’ en la fase decisiva del innovador torneo de fútbol creado por Piqué.
Primer partido de Arbeloa con el Madrid será por los octavos de final de la Copa del Rey
Álvaro Arbeloa asumió como nuevo técnico del Real Madrid tras la destitución de Xabi Alonso y apenas tendrá unas cuantas horas para preparar su primer partido al frente del club.
Su primer compromiso, que además será de eliminatoria, será por los octavos de final de la Copa del Rey, el próximo miércoles.
La gran ventaja para el nuevo técnico del Madrid es que el rival no es de peso, sino que se trata del Albacete, un club de la segunda división del fútbol español.
Para Arbeloa el partido adquiere una gran relevancia no solo por el hecho de ganar en su debut, sino también por hacerlo en un partido que se torna de suma importancia dada la mala situación del equipo, que además viene de perder un título contra su eterno rival.
Ahora mismo hay tensión en todo el madridismo, pues no todos confían en el entrenador español y temen que sea otro fracaso como resultó Alonso.