Internacionales
Nicolás Maduro y Cilia Flores se declaran inocentes: exgobernante afirma ser «prisionero de guerra»
El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, se declararon inocentes este lunes durante la primera comparecencia ante el Tribunal Federal del Distrito Sur de Nueva York, instancia en la que enfrentan cargos relacionados con narcotráfico tras haber sido capturados por fuerzas estadounidenses en Caracas, según informó Agencia Europa Press.
Durante la audiencia, el mandatario rechazó de plano las acusaciones formuladas por la fiscalía estadounidense. “Soy inocente. No soy culpable de nada de lo que se ha mencionado aquí”, afirmó ante el tribunal. En esa misma línea, Maduro sostuvo que es un “hombre decente” y el presidente en ejercicio de Venezuela, agregando una declaración que marcó la jornada judicial.
“Soy el presidente de Venezuela y me considero un prisionero de guerra. Fui capturado en mi casa, en Caracas”, según consignó la cadena CNN.
En la misma comparecencia, la primera dama Cilia Flores también se declaró “no culpable, completamente inocente”.
Cabe destacar que ambos imputados asistieron vestidos con uniformes oscuros de prisión y permanecieron sentados con un asiento de separación durante el desarrollo de la audiencia.
Los abogados defensores de Maduro y Flores informaron al juez que, “por el momento”, no solicitarán libertad condicional.
De hecho, la defensa del mandatario señaló que la mujer presenta “algunos problemas de salud que requerirán atención”, mientras que el abogado de Flores denunció que su representada sufrió “lesiones importantes durante su secuestro”.
La audiencia, que se extendió por menos de una hora, fue presidida por el juez federal Alvin Hellerstein, de 92 años, quien ejerce el cargo desde 1998, durante el mandato del expresidente estadounidense Bill Clinton. El tribunal fijó la próxima comparecencia para el 17 de marzo, a las 11:00 horas locales.
Para enfrentar el proceso penal, Maduro contrató al reconocido abogado Barry Pollack, penalista que representó durante años al fundador de Wikileaks, Julian Assange, participando recientemente en el proceso que derivó en su liberación.
En tanto, Mark Donnelly, exfiscal del Departamento de Justicia y especialista en delitos económicos, asumió la defensa de Cilia Flores.
De acuerdo con el pliego de cargos presentado por la fiscalía, el presidente venezolano está acusado de conspiración narco-terrorista, basándose en el Título 21, Sección 960a del Código Penal de Estados Unidos. Además, se le imputa un cargo por fabricación, distribución o entrega de una sustancia controlada, específicamente por la presunta posesión de cinco kilogramos de cocaína.
A esto se suman acusaciones por conspiración para la importación de cocaína, posesión de ametralladoras o artefactos destructivos, y conspiración para la posesión de este tipo de armamento, cargos que podrían derivar en un proceso judicial de alto impacto político y diplomático.
Internacionales
Nicolás Maduro llega al tribunal federal del distrito sur de Manhattan
En medio de un fuerte dispositivo de seguridad Nicolás Maduro fue trasladado hasta el tribunal federal del distrito sur de Manhattan esta mañana.
A Maduro se le acusa de traficar cocaína a Estados Unidos al igual que su esposa, Cilia Flores, entre otros delitos.
Ambos salieron del Centro de Detención Metropolitano en Brooklyn hacia el distrito sur de Nueva York, donde serán notificados oficialmente por un juez sobre los cargos que se les imputan.
Imágenes difundidas por medios de comunicación internacionales mostraban a Maduro esposado y fuertemente custodiado abordando un helicóptero.
El domingo, la fiscalía estadounidense amplió la acusación contra Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.
En la nueva acta de inculpación se encuentran también su hijo «Nicolasito», el ministro venezolano del Interior, Diosdado Cabello, y un capo narco prófugo.
Internacionales
Captan a oso que camina sobre un lago congelado en lugar de estar hibernando
Turistas en una montaña de Polonia captaron el momento en que un oso caminaba tranquilamente sobre un lago congelado en pleno período en el que debería estar hibernando.
Ocurrió sobre la región de los Tatras, en la frontera entre Polonia y Eslovaquia, donde un grupo de turistas que realizaba alpinismo se sorprendió al ver al animal caminando tranquilamente.
De acuerdo con especialistas, la principal sospecha es que el invierno inusual, con temperaturas elevadas y largos períodos sin nieve, no ha creado las condiciones naturales que normalmente llevan a estos animales a hibernar, haciendo que algunos sigan activos en pleno frío.
Internacionales
Marco Rubio explicó por qué Estados Unidos no arrestó a Diosdado Cabello ni a Padrino López
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, explicó por qué las fuerzas estadounidenses no arrestaron a otros altos funcionarios del chavismo, como Diosdado Cabello y Vladimir Padrino López, durante la operación militar en la que fue capturado Nicolás Maduro y su esposa en la madrugada del sábado 3 de enero.
Durante una entrevista, Rubio respondió a las preguntas sobre por qué, pese a que algunos dirigentes del régimen continúan en el poder y tienen órdenes de captura vigentes en Estados Unidos, no fueron detenidos en la misma operación.
«Él sigue en su lugar, el ministro de Defensa, (Vladimir Padrino López), que tiene profundas conexiones con Rusia. Un precio de 15 millones de dólares en su cabeza. Él sigue en su lugar», cuestionó una de las periodistas. Rubio respondió: «No sé por qué te está confundiendo. Todavía están en poder».
El secretario explicó que la operación tuvo límites definidos desde el inicio, pues una operación de mayor alcance habría implicado riesgos adicionales:
«Ya se están quejando de esta operación. Imagínense los gritos que tendríamos de todo el mundo si de verdad tuviéramos que ir y quedarnos allí cuatro días para capturar a otras cuatro personas. Teníamos la máxima prioridad», afirmó Rubio.
Según Rubio, la prioridad fue clara desde el comienzo. «Tuvimos la prioridad superior. La persona número uno en la lista fue el hombre que afirmó ser el presidente del país, pero no lo era. Y fue arrestado, junto con su esposa, que también estaba imputada», dijo.
La persona número uno en la lista fue el hombre que afirmó ser el presidente del país, pero no lo era
marco rubio
El funcionario detalló cómo se desarrolló la captura de Maduro. «Esa fue una operación bastante sofisticada y, francamente, complicada. No es fácil aterrizar helicópteros en medio de la mayor base militar del país», explicó.
«Aterrizar en tres minutos, derribar su puerta, agarrarlo, ponerle las esposas, leerle sus derechos, subirlo a un helicóptero y salir del país sin perder a ningún estadounidense ni ningún activo estadounidense. Esa no es una misión fácil».
El secretario rechazó que se tratara de una operación simple. «Eso no es una misión fácil. Y me preguntas por qué no lo hicimos en cinco otros lugares al mismo tiempo. Eso es absurdo», dijo.
Añadió que se trató de «una de las misiones más complicadas y sofisticadas que este país ha llevado a cabo en mucho tiempo».
El funcionario insistió en que Maduro no era reconocido como presidente legítimo. «Y hoy, un narcotraficante imputado que no era el presidente legítimo de Venezuela, a quien no reconocemos, la administración Biden no lo reconoció, más de sesenta países no lo reconocen, la Unión Europea no lo reconoce y muchos países de América Latina no lo reconocen, fue arrestado», afirmó. Un enorme reconocimiento al personal militar de Estados Unidos que la realizó. Fue increíble. Y un éxito tremendo
Además, señaló que, aunque otros condenados permanecen en el poder, la operación se concentró en un objetivo específico.