Continental Towers apuesta fuerte con US$512 millones para desplegar red 5G en El Salvador

Digicel El Salvador anunció una nueva alianza comercial con OPPO, una de las marcas de dispositivos móviles más reconocidas a nivel mundial, para poner a disposición de los salvadoreños una línea de smartphones de alto rendimiento que integran herramientas avanzadas de Inteligencia Artificial, incluso desde sus modelos de gama baja.

Por primera vez, los dispositivos OPPO podrán adquirirse en Tiendas Digicel, reforzando el compromiso de la compañía de seguir innovando, diversificar su oferta y brindar más opciones de conectividad accesible a sus clientes prepago.

Aunque OPPO no es desconocido en el mercado salvadoreño, esta incorporación representa un hito para Digicel, ya que robustece su portafolio de terminales con alternativas modernas, eficientes y equipadas con capacidades de IA que optimizan la experiencia del usuario en fotografía, traducción, productividad y entretenimiento.

Los nuevos dispositivos están disponibles exclusivamente para clientes prepago, fortaleciendo este segmento con opciones tecnológicas confiables y competitivas:

• OPPO A5X 4GB + 128GB – Batería de larga duración, rendimiento fluido y asistencias de IA integradas.

• OPPO A5 4GB + 256GB – Cámara versátil, pantalla inmersiva y mejoras de imagen basadas en IA.

• OPPO A5M 8GB + 256GB – Mayor capacidad de memoria y desempeño optimizado para multitarea.

• OPPO A5 Pro 8GB + 256GB – Rendimiento avanzado, carga rápida y experiencia inteligente mejorada.

Las fichas técnicas de la marca destacan que, aun en gamas accesibles, los smartphones OPPO integran funciones como AI VoiceScribe, AI Translate, asistente de fotografía con IA, captura inteligente y mejoras automáticas de imagen, acercando la innovación a más usuarios en El Salvador.

Como parte de la evolución de su portafolio, Digicel anunció la incorporación inmediata de la Serie OPPO Reno 13, una de las líneas más destacadas de la marca a nivel global por su diseño premium, alto rendimiento y funciones avanzadas de Inteligencia Artificial.

Esta serie integra fotografía con flash IA, mejoras inteligentes en video, IA LivePhoto 2.0, hasta 10 horas de juego fluido sin sobrecalentamiento, compatibilidad con Google Gemini, pantallas AMOLED de alta calidad y baterías de larga duración, ofreciendo una experiencia tecnológica superior para los usuarios.

Como parte de su estrategia de innovación continua, Digicel adelantó que para el próximo año se incorporará la Serie OPPO Reno 14, ampliando aún más su portafolio de smartphones de última generación para el mercado salvadoreño.

Los dispositivos OPPO ya están disponibles en Tiendas Digicel a nivel nacional, con precios especiales para clientes prepago:

• OPPO A5X 4GB + 128GB – $154.00

• OPPO A5 4GB + 256GB – $194.00

• OPPO A5M 8GB + 256GB – $234.00

• OPPO A5 Pro 8GB + 256GB – $304.00

• OPPO Reno 13F 5G 12GB + 256GB – $444.00

• OPPO Reno 13 5G 12GB + 512GB – $564.00

Durante el anuncio, Fernanda Abaunza, Head of Marketing de Digicel, destacó que la incorporación de OPPO responde a la estrategia de la compañía de seguir expandiendo alternativas para los salvadoreños: “En Digicel trabajamos constantemente para ofrecer más y mejores opciones a nuestros clientes. La llegada de OPPO a nuestras tiendas responde a nuestro compromiso de innovación y de poner tecnología accesible al alcance de todos los salvadoreños.” — Fernanda Abaunza, Head of Marketing de Digicel.

Por su parte, Susana Romagoza, representante de OPPO, señaló: “Estamos orgullosos de sumar nuestra tecnología al portafolio de Digicel. Esta alianza nos acerca aún más a los consumidores salvadoreños, que buscan innovación y desempeño a precios accesibles.”

Como un beneficio adicional, Digicel recordó que quienes se acerquen a Tiendas Digicel para adquirir dispositivos o realizar compras de paquetes, también pueden participar en DigiPremios, la promoción vigente con la que la compañía invita a sus clientes a renovar su hogar. Por cada activación o compra de paquetes prepago, pago de factura o contratación de plan pospago, los clientes obtienen una oportunidad para ganar uno de los dos kits completos para renovar su casa, promoción válida del 3 al 31 de diciembre.

