Empresarial
Continental Towers apuesta fuerte con US$512 millones para desplegar red 5G en El Salvador
En un movimiento que podría redefinir el panorama tecnológico de Centroamérica, la empresa latinoamericana de telecomunicaciones Continental Towers ha anunciado una ambiciosa inversión de US$512 millones en El Salvador. Este plan, enfocado en el despliegue de una red nacional de conectividad digital y 5G, posiciona al país como un hub regional de innovación, capitalizando las reformas estructurales impulsadas por el gobierno actual.
El proyecto, bautizado como «El Salvador National Digital Connection Network 5G», se extenderá a lo largo de los próximos cinco años y representa una de las iniciativas de infraestructura tecnológica más significativas en la nación en los últimos diez años. Según el comunicado, la compañía planea construir alrededor de 3.000 sitios de telecomunicaciones, lo que permitiría alcanzar una cobertura del 98% de la población con tecnología 5G de vanguardia. Esta expansión no solo busca mejorar la conectividad urbana, sino también cerrar la brecha digital en áreas rurales, un desafío persistente en muchos mercados emergentes.
El plan se divide en tres fases claras y estratégicas. La primera fase priorizará el lanzamiento de la primera marca 5G en el país, con énfasis en ciudades clave como San Salvador, Santa Ana y San Miguel, además de zonas turísticas como Surf City. Se estima la instalación de unos 700 sitios iniciales para garantizar una experiencia de red óptima en áreas de alta densidad. La segunda fase escalará la operación con 2.000 sitios adicionales, consolidando la calidad de servicio a nivel nacional. Finalmente, la tercera fase incorporará 300 sitios más, con un enfoque social en regiones subatendidas, promoviendo la inclusión digital.
Ximena Suárez, vocera de Continental Towers en Guatemala, destacó en el anuncio que la elección de El Salvador no es casual. «El país ofrece condiciones ideales para inversiones de largo plazo, como mayor seguridad, estabilidad y certeza jurídica, gracias a las políticas del presidente Nayib Bukele», señaló Suárez. Agregó que El Salvador se ha convertido en un imán para el capital tecnológico global, atrayendo talento y empresas innovadoras. «Queremos ser aliados en esta transformación; una red 5G robusta es clave para impulsar el desarrollo económico, la inclusión y la competitividad internacional».
Desde el ángulo técnico, el proyecto incorpora elementos de punta: redes de acceso en bandas de 3.5 GHz y 700 MHz, transmisión por microondas o DWDM, núcleo de red basado en la nube, y plataformas de soporte operacional inteligentes. Además, incluye medidas de ciberseguridad avanzadas, como protección contra ataques DDoS, y soluciones sostenibles como los modelos ZipSite, que permiten instalaciones rápidas (en hasta 15 días) con energía solar, minimizando el impacto ambiental y los costos.
Esta inversión trasciende la mera infraestructura; se espera que dinamice sectores clave como el e-commerce, la industria 4.0, la logística, la telemedicina, la educación digital y los servicios gubernamentales. En un contexto donde el país ya ha ganado notoriedad por su adopción de bitcoin y políticas pro-innovación, este paso podría atraer más inversiones extranjeras, fortaleciendo su rol como polo digital en Latinoamérica.
Continental Towers fue fundada en 2008 en Guatemala y se ha consolidado como uno de los principales proveedores independientes de torres y soluciones de infraestructura para operadores móviles en Centroamérica y más allá. Con más de 15-18 años de experiencia (según sus reportes corporativos y sitio oficial), opera en países como Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Colombia y Perú, sirviendo a los principales carriers de la región, incluyendo Digicel, Telmex, Millicom y Telefónica.En 2012, la empresa recibió un financiamiento significativo del IFC (parte del Grupo Banco Mundial) por US$120 millones para expandir su portafolio en Centroamérica, lo que le permitió duplicar su número de torres y extenderse a nuevos mercados como Nicaragua.
La compañía se especializa en la construcción, operación y mantenimiento de torres de telecomunicaciones, con un enfoque en soluciones innovadoras y sostenibles. A lo largo de su historia, Continental Towers ha enfrentado disputas corporativas y legales internas, incluyendo un prolongado arbitraje internacional en Nueva York iniciado alrededor de 2021 por accionistas minoritarios (relacionados con Peppertree Capital Management y Goldman Sachs) contra el accionista mayoritario Terra Towers.
Este proceso, que generó laudos por cientos de millones de dólares y controversias sobre filtraciones y ejecuciones, involucró investigaciones penales en Guatemala y El Salvador, y afectó temporalmente planes de expansión (incluyendo proyecciones previas de inversiones en 5G en El Salvador que quedaron en suspenso).
Sin embargo, el anuncio de esta inversión millonaria a finales de 2025 sugiere que la compañía ha estabilizado su estructura operativa y avanza con proyectos estratégicos de gran escala.
Para Continental Towers, esta iniciativa refuerza su estrategia regional y marca un regreso a la ejecución agresiva de proyectos tras periodos de complejidades corporativas. Para El Salvador, representa un hito en su hoja de ruta hacia la inclusión digital universal y mayor competitividad internacional. Habrá que seguir de cerca la ejecución de las fases iniciales en 2026, pero por ahora, este anuncio de fin de 2025 ya se lee como uno de los anuncios de inversión tecnológica más relevantes del año en Centroamérica.
Banco Cuscatlán y Davivienda invierten USD80 millones para la modernización portuaria de El Salvador
Banco CUSCATLAN y Banco DAVIVIENDA inyectan USD80 millones para la modernización portuaria de El Salvador.
Ambas instituciones financieras otorgaron créditos por $40 millones cada una, a la Unión Portuaria del Pacífico. Este financiamiento es una pieza clave en la estrategia nacional para transformar a El Salvador en un Hub Logístico Regional.
Este financiamiento respalda la fase inicial de compra de maquinaria y equipos para contribuir a la modernización, ampliación y operación eficiente de los puertos de Acajutla y La Unión a través de una sociedad de economía mixta entre CEPA y Yilport Holding, operador internacional especializado en terminales portuarias.
“Agradecemos a Banco Cuscatlan y Banco Davivienda por confiar en nuestra visión y creer en convertir al sistema de puertos de El Salvador, en un referente para el comercio mundial. Detrás de este financiamiento vienen millones más de inversión en energías renovables y todo tipo de tecnologías que le permitan a su país generar mucho más desarrollo económico y social”, dijo Robert Yildirim, Presidente de Yilport Holding.
De acuerdo con la Unión Portuaria Salvadoreña, al modernizar infraestructura crítica para la facilitación de exportaciones y la dinámica comercial de nuestro país, se estima la atracción de más de $600 Millones en inversión extranjera llegando a El Salvador cuando esté completado el proyecto.
“Ser parte de la fase inicial de este proyecto logístico tan importante para el país nos llena de orgullo al saber que estamos siendo parte de un histórico impulso a un sector tan importante para el desarrollo sostenible de El Salvador, la generación de empleos y más oportunidades para que los salvadoreños puedan cumplir sus sueños en su país”, dijo José Eduardo Luna, Director Ejecutivo de Banco CUSCATLAN.
Este financiamiento es parte de una compleja estructura de inversiones que sobrepasan los $1,600 millones de dólares para la modernización de la infraestructura local con impacto global, ya que al posicionar el puerto como un Hub, los tiempos y costos de las empresas alcanzarían importantes eficiencias en tiempo y dinero.
“Nuestro propósito superior en Davivienda es enriquecer la vida con integridad, y hoy lo hacemos impulsando la economía y el futuro logístico del país. Ese propósito no es solo una frase. Se refleja en acciones concretas, en las alianzas que forjamos, en los proyectos que respaldamos y en el futuro que ayudamos a construir”, indicó Gerardo J. Simán Presidente Ejecutivo de Davivienda El Salvador.
OPPO se suma a la familia Digicel y amplían opciones tecnológicas
Digicel El Salvador anunció una nueva alianza comercial con OPPO, una de las marcas de dispositivos móviles más reconocidas a nivel mundial, para poner a disposición de los salvadoreños una línea de smartphones de alto rendimiento que integran herramientas avanzadas de Inteligencia Artificial, incluso desde sus modelos de gama baja.
Por primera vez, los dispositivos OPPO podrán adquirirse en Tiendas Digicel, reforzando el compromiso de la compañía de seguir innovando, diversificar su oferta y brindar más opciones de conectividad accesible a sus clientes prepago.
Aunque OPPO no es desconocido en el mercado salvadoreño, esta incorporación representa un hito para Digicel, ya que robustece su portafolio de terminales con alternativas modernas, eficientes y equipadas con capacidades de IA que optimizan la experiencia del usuario en fotografía, traducción, productividad y entretenimiento.
Los nuevos dispositivos están disponibles exclusivamente para clientes prepago, fortaleciendo este segmento con opciones tecnológicas confiables y competitivas:
• OPPO A5X 4GB + 128GB – Batería de larga duración, rendimiento fluido y asistencias de IA integradas.
• OPPO A5 4GB + 256GB – Cámara versátil, pantalla inmersiva y mejoras de imagen basadas en IA.
• OPPO A5M 8GB + 256GB – Mayor capacidad de memoria y desempeño optimizado para multitarea.
• OPPO A5 Pro 8GB + 256GB – Rendimiento avanzado, carga rápida y experiencia inteligente mejorada.
Las fichas técnicas de la marca destacan que, aun en gamas accesibles, los smartphones OPPO integran funciones como AI VoiceScribe, AI Translate, asistente de fotografía con IA, captura inteligente y mejoras automáticas de imagen, acercando la innovación a más usuarios en El Salvador.
Como parte de la evolución de su portafolio, Digicel anunció la incorporación inmediata de la Serie OPPO Reno 13, una de las líneas más destacadas de la marca a nivel global por su diseño premium, alto rendimiento y funciones avanzadas de Inteligencia Artificial.
Esta serie integra fotografía con flash IA, mejoras inteligentes en video, IA LivePhoto 2.0, hasta 10 horas de juego fluido sin sobrecalentamiento, compatibilidad con Google Gemini, pantallas AMOLED de alta calidad y baterías de larga duración, ofreciendo una experiencia tecnológica superior para los usuarios.
Como parte de su estrategia de innovación continua, Digicel adelantó que para el próximo año se incorporará la Serie OPPO Reno 14, ampliando aún más su portafolio de smartphones de última generación para el mercado salvadoreño.
Los dispositivos OPPO ya están disponibles en Tiendas Digicel a nivel nacional, con precios especiales para clientes prepago:
• OPPO A5X 4GB + 128GB – $154.00
• OPPO A5 4GB + 256GB – $194.00
• OPPO A5M 8GB + 256GB – $234.00
• OPPO A5 Pro 8GB + 256GB – $304.00
• OPPO Reno 13F 5G 12GB + 256GB – $444.00
• OPPO Reno 13 5G 12GB + 512GB – $564.00
Durante el anuncio, Fernanda Abaunza, Head of Marketing de Digicel, destacó que la incorporación de OPPO responde a la estrategia de la compañía de seguir expandiendo alternativas para los salvadoreños: “En Digicel trabajamos constantemente para ofrecer más y mejores opciones a nuestros clientes. La llegada de OPPO a nuestras tiendas responde a nuestro compromiso de innovación y de poner tecnología accesible al alcance de todos los salvadoreños.” — Fernanda Abaunza, Head of Marketing de Digicel.
Por su parte, Susana Romagoza, representante de OPPO, señaló: “Estamos orgullosos de sumar nuestra tecnología al portafolio de Digicel. Esta alianza nos acerca aún más a los consumidores salvadoreños, que buscan innovación y desempeño a precios accesibles.”
Como un beneficio adicional, Digicel recordó que quienes se acerquen a Tiendas Digicel para adquirir dispositivos o realizar compras de paquetes, también pueden participar en DigiPremios, la promoción vigente con la que la compañía invita a sus clientes a renovar su hogar. Por cada activación o compra de paquetes prepago, pago de factura o contratación de plan pospago, los clientes obtienen una oportunidad para ganar uno de los dos kits completos para renovar su casa, promoción válida del 3 al 31 de diciembre.
MERCO reconoce a La Constancia como la segunda empresa con mejor reputación de El Salvador
La Constancia fue reconocida como la segunda empresa con mejor reputación de El Salvador, de acuerdo con los resultados del ranking MERCO Empresas El Salvador 2025, consolidándose además como el número uno del sector de Alimentación y Bebidas.
Este reconocimiento trasciende una posición en el ranking y valida el modelo de gestión de La Constancia, basado en principios de ética empresarial, sostenibilidad, apoyo a sus clientes, fortalecimiento de su cadena de valor e impulso al talento y a la economía nacional.
MERCO (Monitor Empresarial de Reputación Corporativa) es un instrumento de evaluación que mide la reputación de las empresas a partir de la percepción de distintos grupos de interés, entre ellos directivos, periodistas, analistas financieros y consumidores, y evalúa aspectos como la ética, la transparencia, la innovación y la responsabilidad corporativa. En este contexto, el resultado obtenido por La Constancia reconoce una forma de hacer empresa responsable, consistente y orientada al largo plazo.
El desempeño de la compañía es reflejo del trabajo de sus colaboradores, de la confianza de consumidores y clientes en todo el país, y del vínculo permanente con pequeños comercios, proveedores y aliados que forman parte de su cadena de valor.
Adicionalmente, Carol Colorado, directora Legal y de Asuntos Corporativos de La Constancia, fue reconocida en el ranking MERCO Líderes El Salvador 2025 como una de las 10 personas con mejor reputación del país, siendo la única mujer en integrar este top 10, un reconocimiento que refuerza el compromiso de la compañía con el liderazgo responsable y la diversidad.
Al respecto, Carol Colorado señaló:
“Este reconocimiento confirma que operar con integridad, constancia, compromiso con el país y visión de largo plazo, genera confianza. En La Constancia asumimos la reputación como una responsabilidad diaria, comprometidos con generar valor para nuestros colaboradores, clientes, nuestra cadena de valor y para El Salvador.”
Con más de un siglo de trayectoria en el país, La Constancia reafirma su compromiso de seguir impulsando un crecimiento sostenible, fortaleciendo su aporte económico y social, y construyendo relaciones de confianza con todos sus grupos de interés.