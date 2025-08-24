Principal
Nayib Bukele se mantiene como el líder más popular del mundo
El presidente Nayib Bukele, se posiciona como el líder más popular del mundo según recientes mediciones de Morning Consult Political Intelligence, WCIOM y Gallup. Con un impresionante 91% de aprobación ciudadana, Bukele supera a figuras como Vladimir Putin (79%), Narendra Modi (72%) y Donald Trump (45%).
La popularidad de Nayib Bukele se ha mantenido alta durante varios años, a pesar de las críticas por su estilo de gobernar. Encuestas recientes lo muestran como el mandatario más respaldado en América Latina, consolidando su imagen como un líder que conecta directamente con la población.
Expertos atribuyen este alto nivel de aprobación a sus políticas de seguridad, como el #PlanControlTerritorial y la construcción de una megacárcel para pandilleros de alto rango y riesgo criminal #CECOT, así como a programas sociales y medidas de disciplina en escuelas que han generado gran aceptación entre padres de familia y maestros.
Principal
Medio Ambiente advierte ingreso de tormentas con fuertes vientos y descargas eléctricas
El Ministerio de Medio Ambiente informó que se mantiene bajo monitoreo una línea de tormentas ubicada en las inmediaciones de Honduras y Nicaragua, la cual se prevé ingrese a la zona oriental del país hacia finales de la tarde.
De acuerdo con la institución, este sistema se desplazará durante la noche hacia el resto del territorio, generando lluvias y tormentas de fuerte intensidad, acompañadas de ráfagas de viento que podrían superar los 45 kilómetros por hora, así como abundante actividad eléctrica.
El fenómeno podría extenderse hasta las primeras horas de la madrugada en la zona occidental y en sectores costeros. Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender indicaciones para prevenir emergencias.
Internacionales
EEUU intensifica la presión militar en el Caribe y Maduro responde con movilización interna
Estados Unidos incrementó su despliegue naval en el Caribe con el envío de tres destructores de misiles guiados, como parte de una operación anunciada por el presidente Donald Trump contra los carteles de drogas en América Latina. La medida ha generado un nuevo foco de tensión con el gobierno de Nicolás Maduro, que la calificó como un intento de intervención militar.
Los buques desplegados son el USS Jason Dunham, USS Sampson y USS Gravely, especializados en misiones de interdicción y recolección de inteligencia. Según el Pentágono, su objetivo es reforzar las acciones contra el narcotráfico en la región. Algunos medios especializados han señalado que el operativo también podría incluir un submarino de ataque nuclear, buques de asalto anfibios y aeronaves de vigilancia P-8 Poseidon, aunque estos detalles no han sido confirmados oficialmente.
En paralelo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos elevó la recompensa por la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, reforzando la presión sobre el mandatario venezolano, acusado de vínculos con el narcotráfico.
Desde Caracas, Maduro denunció la operación como una “agresión imperialista” y convocó a más de 4.5 millones de milicianos a integrarse a la Milicia Nacional Bolivariana para fortalecer la defensa del país. “Ningún soldado extranjero nos intimidará, estamos listos para defender la patria”, afirmó el gobernante en cadena nacional.
La escalada ocurre en un contexto de creciente deterioro de las relaciones entre ambos países, con Estados Unidos endureciendo sus sanciones y medidas militares, y Venezuela consolidando una narrativa de resistencia ante lo que califica como un plan de cambio de régimen.
Principal
Hombre pierde la vida tras accidente de tránsito en Valle Mesas, San Pablo Tacachico
En horas de la madrugada de este domingo se registró un accidente de tránsito a la altura de la entrada a Los Rincones, en Valle Mesas, San Pablo Tacachico, La Libertad que dejó como saldo una persona fallecida.
La víctima fue identificada como Daniel Antonio Tejada, de sexo masculino, quien presentaba múltiples escoriaciones en miembros superiores e inferiores, además de una posible fractura en la tráquea.
Equipos de Cruz Blanca acudieron al lugar tras recibir la alerta y brindaron asistencia inmediata, logrando estabilizarlo y trasladarlo hacia un centro hospitalario. Sin embargo, al llegar al hospital, el hombre ya no presentaba signos vitales, confirmándose su fallecimiento.Las autoridades competentes investigan las circunstancias en que ocurrió el percance vial.