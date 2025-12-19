Principal
Mujeres seguirán en detención tras ser sorprendidas con marihuana y cocaína
El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador decretó instrucción formal con detención provisional contra dos mujeres, acusadas del delito de posesión y tenencia con fines de tráfico.
De acuerdo con la información, el pasado 3 de diciembre de 2025, agentes motorizados de la Policía Nacional Civil mandaron comandos de alto a dos mujeres que transitaban de forma sospechosa sobre el bulevar Venezuela y la avenida Cuscatlán, en San Salvador.
Al intervenirlas, a Sandra Dinorah se le encontró en un bote plástico que portaba 16 porciones de material vegetal, cada una envuelta en recortes de bolsa plástica transparente anudada, así como $127 en efectivo.
Mientras que a Deysi Dinora se le encontró, dentro de una cajetilla de cigarrillos, seis porciones pequeñas de sustancia blanca y una de color rosado.
Las pruebas de campo dieron resultado positivo a marihuana y cocaína, con un valor estimado en el mercado ilícito de aproximadamente $40.94 por la marihuana y $153.35 por la cocaína.
Asamblea aprueba presupuesto del Estado 2026 con mayor refuerzo en el área social
La Asamblea Legislativa aprobó ayer, sin el acompañamiento de ARENA y VAMOS, la Ley del Presupuesto General del Estado y Presupuestos Especiales y la Ley de Salarios para el Ejercicio Fiscal 2026, lo que confirma la apuesta del Gobierno del presidente Nayib Bukele de mantener la inversión en el área social y potenciar el crecimiento y el desarrollo económico.
El monto global del plan de gastos, que tiene ingresos corrientes por $8,950.6 millones y fue votado favorable por los diputados de Nuevas Ideas, PCN y PDC, totaliza $10,555.5 millones, y representa un incremento de $892.6 millones respecto al presupuesto aprobado para el actual ejercicio fiscal.
El ramo de Educación recibe $1,683.4 millones, con un incremento de 9.3 % respecto al presupuesto de 2025, explicaron diputados de Nuevas Ideas que participaron en la deliberación en el pleno legislativo.
De estos recursos, $170.5 millones serán para el programa Crecer y Aprender Juntos: Desarrollo Integral de la Primera Infancia, que tiene por finalidad la formación continua de docentes de educación inicial y parvularia, la entrega de materiales pedagógicos y la mejora de la infraestructura educativa a escala nacional.
Otro monto significativo que ejecutará la cartera de Educación el próximo año son $100 millones para la construcción y el mejoramiento de la infraestructura educativa por medio del programa del presidente Bukele, Dos Escuelas por Día. Recientemente, el mandatario inauguró en simultáneo 70 centros escolares.
El Ministerio de Salud tiene $1,345.5 millones, y presenta un incremento de 14.1 % en comparación con el plan de gastos del presente ejercicio fiscal. Servirán, entre otros aspectos, para financiar la dotación de medicamentos, insumos médicos y vacunas en la red hospitalaria pública por $262.5 millones; mientras que $106.9 millones se destinarán al Sistema de Telemedicina en El Salvador, con la finalidad de ampliar la atención médica mediante la implementación de la plataforma DoctorSV.
Seguridad y Defensa tiene asignados $1,037.2 millones, con un incremento de 14.8 % respecto al plan de gastos votado para 2025. La consolidación del Plan Control Territorial es parte de la apuesta principal. Se continuará con la dotación de uniformes, el equipamiento, la flota vehicular y el mejoramiento de la infraestructura policial.
También con la entrega de bonos mensuales y trimestrales para el personal operativo y administrativo. Asimismo, continuará la entrega de subsidios en favor de la población, para lo cual se destinaron $238.7 millones; $114.6 millones serán para el subsidio del gas licuado de petróleo, $60 millones para el subsidio del transporte y $64.1 millones para el subsidio de energía eléctrica.
De igual forma, $52 millones son para la entrega del bono agrícola y $60.9 millones para continuar con el programa de agromercados a escala nacional.
Aprueban dictamen para que el NIT sea digital y gratuito
La Comisión de Hacienda de la Asamblea Legislativa aprobó el dictamen para que el Número de Identificación Tributaria (NIT) sea digital y completamente gratuito.
La normativa también contempla que el NIT pueda tramitarse en línea y sin documentos físicos tanto para los salvadoreños dentro y fuera del país.
El objetivo de esta reforma es modernizar el sistema tributario mediante el uso de nuevas tecnologías.
De igual manera, la iniciativa responde a la necesidad de actualizar la ley vigente desde 1972 para adaptarla al avance tecnológico.
Una vez aprobada en el pleno legislativo entrará en vigencia ocho días después de publicado en el Diario Oficial.
Niña resulta con lesiones graves tras ser embestida por un carro conducido a excesiva velocidad
Un automóvil embistió a una menor de edad y le provocó lesiones graves, esta tarde, en el distrito de Metapán, municipio de Santa Ana Norte.
De acuerdo a testigos, el automóvil circulaba a excesiva velocidad sobre la carretera Internacional, en sentido a Santa Ana, cuando en el sector conocido como La Báscula el automotor se salió de la vía.
Tras meterse en un callejón, el vehículo impactó contra una vivienda atropellando a una niña que resultó con lesiones graves.
La menor fue auxiliada por personas particulares quienes la trasladaron hacia el Hospital Nacional Arturo Morales de Metapán.