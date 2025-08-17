Jetset
Muere Terence Stamp, el villano de ‘Superman’
La familia del actor británico Terence Stamp ha comunicado su fallecimiento este domingo. El intérprete, que saltó a la fama por su papel como el villano de Superman, tenía 87 años. “Deja un extraordinario trabajo como actor y escritor que seguirá inspirando a la gente”, afirma el escrito difundido, sin aclarar las causas de su muerte.
Nacido en el East End londinense en 1938, vivió de niño los bombardeos de la ciudad durante la II Guerra Mundial. Estudió interpretación gracias a una beca en Webber Douglas Academy of Dramatic Art y fue compañero de piso de otro gran actor británico, Michael Caine, y pareja de Julie Christie. Formó parte del Swinging London de los sesenta.
En 1962 debutó en el cine como protagonista de la adaptación de la novela de Herman Melville Billy Budd, dirigida por Peter Ustinov, un papel que le valió una nominación a los Oscar. Su siguiente aparición en la pantalla fue ese mismo año, frente a Laurence Olivier en el filme Escándalo en las aulas, dirigido por Peter Glenville. Pero su gran papel en aquella década fue como protagonista de El coleccionista de William Wyler, película con la que triunfó en Cannes en 1965. En 1967 participó en Lejos del mundanal ruido, de John Schesinger junto a Julie Christie, y en la primera película de Ken Loach, Pobre vaca.
Iba a ser James Bond después de Sean Connery, pero aquel plan no acabó de cuajar y se trasladó a Italia. Allí trabajó con Fellini en Toby Dammit y en Historias extraordinarias, una película que adaptaba tres relatos de Edgar Allan Poe por tres directores (Roger Vadim y Louis Malle completaron el trío). Stamp rememoraba en el documental Fellini: soy una gran mentiroso (2002) cómo sus rodajes con el director marcaron un antes y un después en su carrera actoral. También rodó en aquella década Teorema bajo las órdenes del gran Pier Paolo Pasolini.
Pero a pesar del prestigio y las distinciones con las que arrancó su trabajo en el cine, no fue hasta su papel en Superman en 1978 cuando alcanzó el estatus de estrella. Stamp interpretó al supervillano general Zod en las dos primeras películas de la saga junto a Christopher Reeve. Contó años más tarde que en el momento en que recibió la oferta se encontraba en un ashram en la India planteándose dedicarse al yoga tántrico. Ese telegrama de su agente le sacó de aquella aventura y le convirtió en el inolvidable y malvado Zod.
En los ochenta participó, entre otras películas, en La venganza de Stephen Frears, y en las exitosas Wall Street, de Oliver Stone y en Peligrosamente juntos con Robert Redford y Deborah Wringer. En los noventa rodó con la española Pilar Miró Beltenebros, y también actuó en el gran éxito Priscilla, reina del desierto. En la última década, participó en la producción de Tim Burton Ojos grandes (2014) y en 2021 en Última noche en el Soho, entre otras películas.
Además de su carrera como intérprete, Stamp ha escrito varios libros de memorias. Se casó por primera vez en 2002 con Elizabeth Rourke, una farmacéutica 35 años menor que él, de quien se divorció seis años después. Stamp siempre declaró que su gran amor fue la modelo Jean Shrimpton con quien formó una atractiva pareja en los sesenta.
Jetset
Karlita y sus amigas se robó en el corazón de grandes y chicos en su gira por El Salvador
El reconocido grupo infantil mexicano “Karlita y sus amigas”, finalizó una gira de 3 conciertos por El Salvador, donde cientos de personas disfrutaron de su canciones, música en vivo, dinámicas y premios.
La afluencia de asistentes fue masiva en las presentaciones artísticas realizadas en el parque Cuscatlán y los centros comerciales Plaza Mundo Soyapango y Metrocentro San Salvador.
“Estamos muy felices por el recibimiento del público salvadoreño, hemos sentido el cariño de grandes y chicos al cantar y bailar nuestras canciones”, aseguró Karlita de León, líder y vocalista del grupo.
Esta es la primer gira internacional del grupo conformado por Karlita, AniLu y Alaia, donde presentaron oficialmente su disco “Mis Mascotas”, que contiene importantes éxitos, entre ellos: El Gato bandido, Luno mi perro saltarín, mi perrita estrella y el baile de mis mascotas entre otras.
La producción del disco estuvo a cargo del compositor y empresario mexicano Tarín de León, quien aseguro que “Nunca nos imaginamos la aceptación del disco por parte del público asistente, hemos tenido un lleno total en los 3 conciertos y vimos que todo mundo bailaba y cantaba con las dinámicas y canciones del grupo”.
Durante su gira por El Salvador Karlita y sus amigas estrenó sus últimas dos canciones: El baile de Pepito (Dedicada a nuestro país) y El pescadito loco, inspiradas en sucesos y vivencias cotidianas ocurridas a las integrantes de la agrupación.
“El pescadito loco” fue inspirada en un día de playa, cuando un pez se acercó a Karlita y comenzó a morder sus deditos del pie y se mantuvo junto a ella durante varios minutos. “El baile de pepito” cuenta la historia de José, hermano de AniLu, un niño inquieto, bailarín y muy bromista, aseguró De León.
Extraoficialmente ha trascendido que ante el éxito obtenido en esta gira por El Salvador, el grupo estaría planificando una segunda gira para los primeros días del mes de octubre próximo, donde ofrecerían presentaciones en diferentes puntos del país.
Para conocer más de este proyecto musical y de las aventuras de sus integrantes, pueden visitar el canal oficial de Youtube, Spotify y otras redes sociales como Karlita y sus Amigas.
Jetset
Christian Nodal confiesa que se casó con Ángela Aguilar pocos días después de separarse de Cazzu
Christian Nodal confirmó este miércoles que se casó con Ángela Aguilar en Roma, apenas 21 días después de finalizar su relación con Cazzu.
En entrevista con Adela Micha, el cantante relató que su romance con Aguilar comenzó durante la pandemia, mientras grababan juntos la canción Dime Como Quieres. Nodal explicó que tras terminar su compromiso con Cazzu el 8 de mayo de 2024, experimentó una conexión especial con la hija de Pepe Aguilar, lo que lo llevó a concretar su relación y matrimonio pocas semanas después.
El intérprete detalló que el 29 de mayo, tras un evento en Ensenada, decidió viajar con Ángela para mantener su relación privada y oficializar su compromiso lejos de los medios.
Jetset
FOTOS | El actor español Mario Casas disfruta sus vacaciones en El Salvador
El reconocido actor español Mario Casas Sierra confirmó que se encuentra disfrutando de sus vacaciones en El Salvador, según reveló en una historia publicada en Instagram donde mostró un icónico paisaje playero del país.
Medios internacionales informan que Casas no está solo en su visita, sino que lo acompaña su pareja, la diseñadora de modas Melyssa Pinto, así como su hermano Óscar Casas y su cuñada, la cantante Ana Mena.
Aunque en redes sociales ya circulaban imágenes del actor disfrutando del ambiente costero, la ubicación exacta se confirmó recientemente con la publicación en Instagram. Mario Casas ha estado hospedado en El Salvador por varios días.
El actor es ganador del Premio Goya como mejor actor por su papel protagónico en la película No matarás. Alcanzó la fama con sus participaciones en series de televisión como Sin miedo a soñar y Los hombres de Paco, además de la exitosa película Tres metros sobre el cielo.