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Muere Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans, a los 43 años
Leonid Radvinsky, propietario de la plataforma de contenido para adultos OnlyFans y responsable de su expansión a nivel global, murió este lunes a los 43 años a causa de cáncer, informó la empresa en un comunicado enviado a medios internacionales.
En el mensaje, la compañía expresó: «Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Leo Radvinsky. Leo falleció tranquilamente tras una larga lucha contra el cáncer. Su familia ha solicitado que se respete su privacidad en estos momentos tan difíciles».
Radvinsky era dueño de la empresa matriz Fenix International Ltd., y había adquirido una participación mayoritaria en OnlyFans en 2018.
Desde entonces, lideró la transformación de la plataforma en un fenómeno cultural, al consolidar un modelo que permite a los creadores monetizar directamente sus contenidos, muchos de ellos de carácter explícito.
Su gestión marcó un antes y un después en la industria del entretenimiento para adultos, posicionando a OnlyFans como una de las plataformas digitales más influyentes en su segmento a nivel mundial.
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Shakira cerrará su gira mundial en España, tras ocho años de ausencia
La estrella colombiana Shakira dará al menos media docena de conciertos en Madrid en septiembre para cerrar su gira mundial, en sus primeras actuaciones en España en ocho años, anunció el lunes el gigante del entretenimiento en vivo Live Nation.
Por el momento, la artista ofrecerá seis shows, los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, pero el alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida, adelantó que la cantante, de 49 años, podría dar hasta diez en total.
«En un tiempo de tantas incertidumbres», el espectáculo será una «celebración» de «la vida» y «de toda la cultura latina», indicó en rueda de prensa Pino Sagliocco, presidente de Live Nation en España, que declinó comentar sobre el coste de este proyecto.
Live Nation, también responsable de los 12 conciertos que ofrecerá el puertorriqueño Bad Bunny en España en mayo y junio, levantará un «estadio Shakira», un recinto efímero en el sur de Madrid con capacidad para unas 50.000 personas.
«España es donde vamos a tirar la casa por la ventana. Porque va a ver una producción nunca antes vista. Me hace mucha ilusión», afirmó Shakira en una entrevista publicada el domingo por el diario El País
La intérprete de éxitos como «Hips dont’ lie» y «Waka, Waka» inició en febrero de 2025 una gira mundial titulada «Las mujeres ya no lloran», el título de la canción que grabó con el productor argentino Bizarrap dirigida contra Piqué.
A principios de marzo, la multipremiada artista reunió a 400.000 fanáticos en un concierto gratuito en México.
En noviembre de 2023, la cantante colombiana llegó a un acuerdo con la justicia española para evitar un juicio por fraude fiscal, en el que reconoció su culpabilidad y aceptó pagar una multa de más de 7,3 millones de euros.
Ya había abonado 17,45 millones de euros al fisco español para regularizar su situación.
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Matute armó la fiesta en El Salvador con su «Disco Stereo Tour»
Matute, el sexteto musical que rinde homenaje a bandas míticas y a los grupos que marcaron su juventud, brindó una noche de puro hit ochentero este jueves 19 de marzo armando una verdadera fiesta entre el público.
La agrupación mexicana se presentó en el Complejo Cuscatlán en donde por casi tres horas hizo bailar, cantar, gritar y extasiarse a sus fanáticos que abarrotaron el recinto en una noche marcada de recuerdos y emociones.
La poderosa voz y presencia escénica de Tana Planter conquistaron al público desde los primeros temas. Con su estilo, elegancia y energía, logró que cada canción se sintiera como un himno compartido entre artistas y asistentes.
Hits de artistas como Hombres G, Miguel Mateos, Baltimora, Menudo, Timbiriche, entre otros destacados, cobraron vida en las voces de Tana Planter, Jorge D’Alessio, Nacho Izeta, Pepe Sánchez, Irving Regalado y Paco «El Oso» Morales.
«Gracias a todos por estar aquí, se siente rebonito, año con año ir creciendo de a poquito en otro país tan bello como este y que te reciban con tanto cariño y ver a tanta gente, es algo que llevamos en el corazón para siempre. Que Dios te bendiga San Salvador», dijo Jorge D’Alessio, líder de la agrupación.
La banda mexicana, líder en revivir la magia de décadas pasadas, se dejó por completo en un escenario que tuvo un show de luces impresionantes, juego de imágenes cargadas de recuerdos que acompañaban cada una de las interpretaciones.
Fotos: Dennis Argueta
Matute, liderada por Jorge D’Alessio, hijo de la gran cantante mexicana, Lupita D’Alessio realizó un viaje sensorial a lo largo de la velada que rindió homenaje a la época dorada de los LPs y los vinilos.
Con un show que además fusionó la estética de los años 70, 80 y 90 con un despliegue de luces neón, sonido de última generación y efectos visuales diseñados para crear una atmósfera del recuerdo, Matute dejo claro que a El Salvador llegó a armar una verdadera fiesta.
Fotos: Dennis Argueta
La agrupación fundada en 2007, nació de la pasión de sus integrantes por la música que marcó una era. Su nombre es un tributo al oficial de la caricatura «Don Gato y su pandilla», un ícono de la cultura pop de los 80, según indicó Jorge en una entrevista.
Con el show de este jueves Matute demostró que el “Disco Stereo Tour” no fue simplemente un concierto: sino una experiencia que conectó con generaciones, que revive recuerdos y prueba que la música tiene la capacidad de unir corazones en un mismo ritmo.
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Val Kilmer «resucitará» para una nueva película
La Inteligencia Artificial (IA) dará un paso gigante en su incursión en la producción cinematográfica al ser la responsable de «revivie» a Val Kilmer, fallecido actor que reaparecerá en una próxima película siendo recreada su voz y figura para varias escenas.
«As Deep As The Grave» es el filme donde Kilmer volverá a la vida, esto luego que su familia avalara el uso de su voz y su imagen para varias escenas, algo que fue pedido por el director Coerte Vorhees, quien asegura que tuvo en mente a Kilmer desde que se estableció el guion de la cinta.
«Su familia no paraba de decir que Val tenía muchas ganas de formar parte de esto. Él realmente creía que era una historia importante en la que quería que figurara su nombre. Fue ese apoyo el que me dio la confianza necesaria para decir: “Hagámoslo”», dijo Vorhees en entrevista con la revista Variety
El director señaló que la película comenzó a ser planeada desde hace varios años y que el propio Kilmer había respaldado el proyecto cinco años de su muerte, la cual sucedió el pasado 1 de abril de 2025. Esta versión, según detalla Variety, es respaldada por la familia del actor, quienes han firmado el consentimiento para el uso de su imagen y voz.
Val Kilmer volverá a la vida para encarnar al personaje del Padre Fintan, en una película que contará también con Tom Felton, reconocido por su papel de Draco Malfoy en las cintas de «Harry Potter». «Era el actor que quería para interpretar este papel. El personaje se diseñó pensando específicamente en él. Pero él estaba pasando por un momento muy, muy difícil a nivel médico y no pudo hacerlo», dijo el director.
La recreación se ha hecho por medio de IA usando imágenes de Kilmer en su juventud, todas ellas cedidas por sus familiares. El audio se elaboró con reproducciones de su voz, con el detalle que, según la película, el padre Fintan padece tuberculosis, por lo que los problemas vocales que sufrió Kilmer en el final de su vida no han sido impedimento para la reconstrucción digital de toda su figura.
Mercedes Kilmer, hija del actor, explicó las razones para aprobar el uso de su imagen. «Siempre veía las tecnologías emergentes como una herramienta para ampliar las posibilidades de la narración. Este espíritu es algo que todos honramos en esta película», comentó. La cinta aún no ha definido su fecha de estreno