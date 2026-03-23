Muere Leonid Radvinsky, dueño de OnlyFans, a los 43 años

La Inteligencia Artificial (IA) dará un paso gigante en su incursión en la producción cinematográfica al ser la responsable de «revivie» a Val Kilmer, fallecido actor que reaparecerá en una próxima película siendo recreada su voz y figura para varias escenas.

«As Deep As The Grave» es el filme donde Kilmer volverá a la vida, esto luego que su familia avalara el uso de su voz y su imagen para varias escenas, algo que fue pedido por el director Coerte Vorhees, quien asegura que tuvo en mente a Kilmer desde que se estableció el guion de la cinta.

«Su familia no paraba de decir que Val tenía muchas ganas de formar parte de esto. Él realmente creía que era una historia importante en la que quería que figurara su nombre. Fue ese apoyo el que me dio la confianza necesaria para decir: “Hagámoslo”», dijo Vorhees en entrevista con la revista Variety

El director señaló que la película comenzó a ser planeada desde hace varios años y que el propio Kilmer había respaldado el proyecto cinco años de su muerte, la cual sucedió el pasado 1 de abril de 2025. Esta versión, según detalla Variety, es respaldada por la familia del actor, quienes han firmado el consentimiento para el uso de su imagen y voz.

Val Kilmer volverá a la vida para encarnar al personaje del Padre Fintan, en una película que contará también con Tom Felton, reconocido por su papel de Draco Malfoy en las cintas de «Harry Potter». «Era el actor que quería para interpretar este papel. El personaje se diseñó pensando específicamente en él. Pero él estaba pasando por un momento muy, muy difícil a nivel médico y no pudo hacerlo», dijo el director.

La recreación se ha hecho por medio de IA usando imágenes de Kilmer en su juventud, todas ellas cedidas por sus familiares. El audio se elaboró con reproducciones de su voz, con el detalle que, según la película, el padre Fintan padece tuberculosis, por lo que los problemas vocales que sufrió Kilmer en el final de su vida no han sido impedimento para la reconstrucción digital de toda su figura.

Mercedes Kilmer, hija del actor, explicó las razones para aprobar el uso de su imagen. «Siempre veía las tecnologías emergentes como una herramienta para ampliar las posibilidades de la narración. Este espíritu es algo que todos honramos en esta película», comentó. La cinta aún no ha definido su fecha de estreno

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