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Capturan a sujeto que lesionó con un corvo a un hombre en Ciudad Arce
Durante la noche del domingo, la Policía Nacional Civil (PNC) reportó la captura de Salvador Eduardo Ramírez Melara, de 37 años de edad, quien lesionó de gravedad con un corvo a otro hombre en Ciudad Arce, La Libertad Centro.
«Este sujeto lesionó de gravedad con un corvo a un hombre con el que bebía alcohol en la colonia 30 de Abril, después de una discusión», detalló la PNC en su cuenta de X.
Según informó la institución, la víctima fue trasladada hasta un hospital de la zona con lesiones en diferentes partes del cuerpo, pero indicaron que su condición de salud es estable.
Ramírez Melara será remitido por el delito de intento de homicidio, agregó la Policía.
Jetset
Shakira cerrará su gira mundial en España, tras ocho años de ausencia
La estrella colombiana Shakira dará al menos media docena de conciertos en Madrid en septiembre para cerrar su gira mundial, en sus primeras actuaciones en España en ocho años, anunció el lunes el gigante del entretenimiento en vivo Live Nation.
Por el momento, la artista ofrecerá seis shows, los días 18, 19, 20, 25, 26 y 27 de septiembre, pero el alcalde de la capital española, José Luis Martínez-Almeida, adelantó que la cantante, de 49 años, podría dar hasta diez en total.
«En un tiempo de tantas incertidumbres», el espectáculo será una «celebración» de «la vida» y «de toda la cultura latina», indicó en rueda de prensa Pino Sagliocco, presidente de Live Nation en España, que declinó comentar sobre el coste de este proyecto.
Live Nation, también responsable de los 12 conciertos que ofrecerá el puertorriqueño Bad Bunny en España en mayo y junio, levantará un «estadio Shakira», un recinto efímero en el sur de Madrid con capacidad para unas 50.000 personas.
«España es donde vamos a tirar la casa por la ventana. Porque va a ver una producción nunca antes vista. Me hace mucha ilusión», afirmó Shakira en una entrevista publicada el domingo por el diario El País
La intérprete de éxitos como «Hips dont’ lie» y «Waka, Waka» inició en febrero de 2025 una gira mundial titulada «Las mujeres ya no lloran», el título de la canción que grabó con el productor argentino Bizarrap dirigida contra Piqué.
A principios de marzo, la multipremiada artista reunió a 400.000 fanáticos en un concierto gratuito en México.
En noviembre de 2023, la cantante colombiana llegó a un acuerdo con la justicia española para evitar un juicio por fraude fiscal, en el que reconoció su culpabilidad y aceptó pagar una multa de más de 7,3 millones de euros.
Ya había abonado 17,45 millones de euros al fisco español para regularizar su situación.
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Pandilleros reciben entre 16 y 20 años de cárcel por extorsión en San Salvador
El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador aplicó condenas de 20 años y de 16 años de cárcel en contra de tres pandilleros de la MS 13 que extorsionaron a un empresario, en San Salvador. También los sentenció a pagar $800 a la víctima de forma solidaria.
Renán Antonio Mercadillo Villalta fue condenado a 20 años de prisión por el delito de extorsión agravada continuada; mientras que a Christopher Steven Mejía Pérez y William Antonio Martínez Cartagena les fue impuesta una pena de 16 años de cárcel por el delito de extorsión agravada.
Según el expediente judicial, la extorsión inicio desde 2014 cuando pandilleros que se identificaron como integrantes de la MS 13 llegaron al negocio de la víctima y exigieron un monto inicial de $75 mensuales a cambio de respetarle la vida.
De acuerdo a la investigación fiscal, en diciembre de 2019, los imputados intentaron incrementar la cuota a $500, advirtiendo al empresario que, de no pagar, atentarían contra su vida y la de sus empleados. Luego de una negociación, el monto de la extorsión fue fijado en $400.
Después de cinco años de pagar para seguir operando con su negocio, finalmente el 17 de diciembre de 2019 la víctima denunció a los pandilleros ante la División Antiextorsiones de la Policía Nacional Civil.
De esta manera, las autoridades policiales coordinaron dos entregas controladas de dinero, de las cuales la primera se realizó el 21 de enero de 2020 y la segunda el 18 de marzo de ese mismo año, con el fin de identificar y procesar a los delincuentes.
Según el expediente judicial, Mercadillo Villalta recolectó el dinero en ambas entregas, mientras que Mejía Pérez y Martínez Cartagena brindaron seguridad perimetral únicamente en la primera entrega.
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Obras Públicas continúa con trabajos de mitigación en San José Changallo, Ilopango
El ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez, supervisó los avances en los trabajos que se realizan en la lotificación San José Changallo, en Ilopango, en donde las intensas lluvias han significado un problema para las familias debido al aumento del caudal del río.
«Estamos haciendo obras en este sector de Ilopango, donde hay problemas de erosión e inundaciones durante la época de invierno», explicó el funcionario en conferencia de prensa.
De acuerdo con Rodríguez, se van a intervenir tres sectores, en uno de ellos con viviendas que han sido afectadas y en donde se construirá un muro de 247 metros lineales de longitud.
«Otro será un muro de 46 metros en el margen del río, conformado entre gaviones. Y se realizará un badén de 618 metros cuadrados aproximadamente conformado por colchones reno y muros gaviones», detalló.
Las intervenciones que se realizan en el lugar son a través del Plan Nacional de Mitigación, que se implementa en diversos puntos del país previo al establecimiento del invierno para reducir riesgos.