Motociclista de 16 años fallece tras chocar contra camioneta en la Troncal del Norte
Un motociclista adolescente falleció, esta mañana tras chocar contra una camioneta en la carretera Troncal del Norte, distrito de Guazapa.
El adolescente circulaba sobre el kilómetro 28 de la mencionada carretera, jurisdicción de San Salvador Norte, cuando chocó contra la camioneta.
El motociclista perdió la vida en el lugar del brutal choque debido a la gravedad de sus lesiones, informaron voceros de cuerpos de socorro.
Serán las investigaciones que realice la Policía Nacional Civil (PNC) las que determinen qué provocó el fatal siniestro.
La dictadura Ortega-Murillo, tradicional aliada de Mel Zelaya, felicita a Asfura tras victoria en Honduras
La dictadura de Nicaragua, encabezada por Daniel Ortega y Rosario Murillo, felicitó este viernes al presidente electo de Honduras, Nasry Asfura, con un mensaje que abogó por la unión centroamericana y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales en medio de tiempos “difíciles”.
La felicitación generó sorpresa en sectores políticos centroamericanos, considerando que la dictadura nicaragüense ha sido históricamente respaldada por el expresidente Manuel Zelaya y la saliente mandataria hondureña, Xiomara Castro. Ambos han defendido al régimen Ortega-Murillo en diversos foros internacionales, pese a las reiteradas denuncias por violaciones a derechos humanos y represión a la oposición.
A través de una extensa misiva, Ortega y Murillo enviaron sus “felicitaciones a todo el querido Pueblo de Honduras, cercano y fraternal en nuestra unión histórica”, y desearon a Asfura “fuerza y fortaleza para que llegue lo mejor”.
En el documento, también hicieron un llamado a la unidad centroamericana evocando al general Francisco Morazán. “Estos son tiempos para que alcancemos esa soñada unión y que, desde una comunidad de Estados centroamericanos, podamos fortalecer las indispensables rutas contra la pobreza”, escribieron.
“El héroe de Honduras y América Central, General Francisco Morazán, luchó y murió por la Unión Centroamericana”, recordaron, destacando la necesidad de avanzar hacia “la concordia y el bien común” desde la cercanía geográfica que comparten ambos países.
El mensaje concluyó con un deseo directo para el presidente electo hondureño: “A usted, al frente del pueblo de Honduras, le deseamos fuerza y fortaleza para que llegue lo mejor”.
Asfura, un político conservador del derechista Partido Nacionalista, ha expresado su intención de mantenerse alineado con Estados Unidos y recibió el respaldo del presidente estadounidense Donald Trump en los días previos a la elección del 30 de noviembre.
Reportan que un hombre asesinó a su pareja y luego se quitó la vida en Apopa
Un hombre asesinó a una mujer, su pareja, este 26 de diciembre en el distrito de Apopa, San Salvador Oeste, y luego se quitó la vida con un arma de fuego, según reportes preliminares de Comandos de Salvamento.
La institución informó que recibieron la alerta de dos personas heridas con arma de fuego en la colonia Valle Verde 1, pasaje 1 Sur, polígono 1B, alrededor de las 11:45 a.m.
La unidad arribó a la zona cinco minutos después, al mismo tiempo que una patrulla de la Policía Nacional Civil (PNC), sin embargo, cuando los socorristas llegaron al lugar, las víctimas ya habían muerto.
La PNC investiga en el lugar el móvil del hecho, pese a no reportar aún ninguna información relacionada con el caso en redes sociales hasta la 1:00 p.m.
Este sería el cuarto homicidio en lo que va de diciembre, que se suma a los otros tres reportados por la PNC el 10, 11 y 13 de diciembre pasado.
La PNC confirmó la escena del crimen a través de redes sociales.
Según las indagaciones previas, la mujer tenía 45 años y murió luego de recibir un disparo con arma de fuego.
La Policía dijo que el responsable fue su compañero de vida, quien se suicidó luego con la misma arma.
Cancelan más de 1,000 vuelos en EEUU tras fuerte clima invernal
Las aerolíneas cancelaron más de 1,000 vuelos en Estados Unidos este viernes, durante la temporada alta de viajes navideños, informaron medios locales.. La razón de cancelar los viajes se debe a las fuertes nevadas que hay.
Nueva York, la ciudad más grande del país, se preparaba para recibir hasta 25 centímetros de nieve durante la noche, con temperaturas bajo cero y un clima frío que se podría prolongar durante el fin de semana.
Un total de 1,364 vuelos habían sido cancelados y 4,267 retrasados, según informó el sitio web FlightAware.
Entre los aeropuertos más afectados están los de Nueva York y Chicago.
El Servicio Meteorológico Nacional (NWS) pronosticó nevadas en la región superior de los Grandes Lagos durante el día, con el foco de la tormenta desplazándose hacia el noreste.
«Las condiciones de las carreteras serán peligrosas para quienes regresen de las vacaciones», advirtió.