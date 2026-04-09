MOP Te Asiste recorrió 49,543 km en Semana Santa

El proyecto de mitigación de inundaciones en la Zona Rosa de San Salvador alcanza un 60% de avance en un mes. La obra se ejecuta en el bulevar Sergio Vieira de Mello, en la colonia San Benito, en un sector que por décadas ha presentado problemas durante las lluvias intensas.

«En este momento tenemos un 60% de avance de la obra. En un inicio nosotros habíamos programado la ejecución de este proyecto para cerca de 8 meses. Hicimos todo lo humanamente posible para reducirlo en un plazo no mayor de 120 días, es decir, 4 meses, y pues, con los trabajos desarrollados, prácticamente en un mes hemos logrado llegar al 60% de avance», manifestó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.

El día de ayer, el ministro supervisó la colocación de losas que fueron instaladas sobre una caja cisterna destinada a retener temporalmente las aguas lluvias lluvias que se acumulan en este punto de la ciudad y prevenir inundaciones.

De acuerdo con declaraciones del ministro de Obras Públicas, la obra funcionará como un sistema de almacenamiento que permitirá regular el flujo de agua.

«En este sector de la Zona Rosa estamos colocando 24 losas como parte de una caja cisterna que permitirá captar el excedente de aguas lluvias que el sistema actual de drenaje no puede absorber. Esta agua se retendrá de forma subterránea y se drenará gradualmente mediante dos pozos en construcción», explicó el titular de la entidad.

La intervención forma parte del Plan Nacional de Mitigación que se está desarrollando a nivel nacional. «Quiero mencionar que esta no es la única obra que vamos a ejecutar, nos estamos preparando para hacer cuatro obras que van a tener una inversión de 80 millones de dólares aproximadamente. Dos lagunas de laminación que son con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el área metropolitana de San Salvador con una inversión cercana a los $50 millones. Ya estamos por publicar el proceso de licitación», aseguró el ministro.

Otras dos obras que se desarrollarán será una en la colonia Santa Lucía con una una inversión aproximada de $18 millones siempre con los fondos del BID y otra que se hará en la colonia Médica, cuya inversión rondará los $9 millones.

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