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Alumnos se someterán a examen de certificación de chino
El Instituto Confucio de la Universidad de El Salvador (ICUES) anunció que el próximo sábado 16 de mayo se llevará a cabo el segundo examen de certificación de chino mandarín HSK en todos sus niveles.
Hasta el momento, 65 personas se han inscrito, incluyendo postulantes de México, Honduras, Guatemala y China, quienes buscarán certificarse en el idioma, explicó Néstor Hernández, director por la UES en el instituto: «Se trata de un espacio abierto a personas de diversas nacionalidades interesadas en certificar su dominio del chino mandarín».
Los exámenes se aplicarán en los siguientes horarios: HSK1, HSK3 y HSK5 a la 1:30 p.m.; HSK2, HSK4 y HSK6 a las 9:00 a.m.; y el HSKK a las 4:30 p.m. La duración varía según el nivel: HSK1, 35 a 40 minutos; HSK2, 50 a 55 minutos; HSK3, 85 a 90 minutos; HSK4, 100 a 105 minutos; HSK5, 120 a 125 minutos; HSK6, 135 a 140 minutos; y HSKK, de 20 a 25 minutos por nivel.
El examen se desarrollará en la Universidad de El Salvador con el apoyo de la Embajada de la República Popular China
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Avanza un 60 % construcción de sistema drenaje en Zona Rosa
El proyecto de mitigación de inundaciones en la Zona Rosa de San Salvador alcanza un 60% de avance en un mes. La obra se ejecuta en el bulevar Sergio Vieira de Mello, en la colonia San Benito, en un sector que por décadas ha presentado problemas durante las lluvias intensas.
«En este momento tenemos un 60% de avance de la obra. En un inicio nosotros habíamos programado la ejecución de este proyecto para cerca de 8 meses. Hicimos todo lo humanamente posible para reducirlo en un plazo no mayor de 120 días, es decir, 4 meses, y pues, con los trabajos desarrollados, prácticamente en un mes hemos logrado llegar al 60% de avance», manifestó el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
El día de ayer, el ministro supervisó la colocación de losas que fueron instaladas sobre una caja cisterna destinada a retener temporalmente las aguas lluvias lluvias que se acumulan en este punto de la ciudad y prevenir inundaciones.
De acuerdo con declaraciones del ministro de Obras Públicas, la obra funcionará como un sistema de almacenamiento que permitirá regular el flujo de agua.
«En este sector de la Zona Rosa estamos colocando 24 losas como parte de una caja cisterna que permitirá captar el excedente de aguas lluvias que el sistema actual de drenaje no puede absorber. Esta agua se retendrá de forma subterránea y se drenará gradualmente mediante dos pozos en construcción», explicó el titular de la entidad.
La intervención forma parte del Plan Nacional de Mitigación que se está desarrollando a nivel nacional. «Quiero mencionar que esta no es la única obra que vamos a ejecutar, nos estamos preparando para hacer cuatro obras que van a tener una inversión de 80 millones de dólares aproximadamente. Dos lagunas de laminación que son con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) en el área metropolitana de San Salvador con una inversión cercana a los $50 millones. Ya estamos por publicar el proceso de licitación», aseguró el ministro.
Otras dos obras que se desarrollarán será una en la colonia Santa Lucía con una una inversión aproximada de $18 millones siempre con los fondos del BID y otra que se hará en la colonia Médica, cuya inversión rondará los $9 millones.
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MOP Te Asiste recorrió 49,543 km en Semana Santa
El Ministerio de Obras Públicas (MOP), a través del plan MOP Te Asiste, brindó 1,324 asistencias viales en distintas carreteras del país entre el 25 de marzo y la medianoche del 6 de abril, cubriendo 49,543 kilómetros, informó el Viceministerio de Transporte (VMT).
Del total de atenciones, el 76 % se concentró en la zona paracentral, el 16 % en occidente y el 8 % en oriente, lo que evidencia una mayor demanda del servicio en el centro del territorio.
Los principales servicios ofrecidos fueron por desperfectos mecánicos, incluyendo el traslado de vehículos mediante grúas hacia sectores seguros, y accidentes viales leves, los cuales fueron atendidos de manera inmediata. También se auxiliaron vehículos con neumáticos ponchados o sin combustible.
MOP Te Asiste brindó atención como parte del Plan Verano 2026 de Semana Santa. El viceministro de Transporte, Nelson Reyes, destacó que el acceso al servicio fue sencillo y gratuito: los usuarios solo debían comunicarse al número 2510-0199, presentar su documentación en regla y no haber consumido alcohol al momento de recibir la asistencia.
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El arte contemporáneo de El Salvador destaca en Türkiye
El Salvador reafirmó su presencia en el escenario artístico global al participar en la 12° Feria Internacional de Arte Contemporáneo – Art Ankara, celebrada recientemente en el Centro de Congresos y Exposiciones ATO. Este encuentro se consolida como uno de los espacios más relevantes para el intercambio cultural a nivel regional, logrando atraer en su edición 2026 a una audiencia masiva de más de 88,000 visitantes y la participación de 1,500 artistas provenientes de 45 países.
La representación salvadoreña, coordinada por la Embajada de El Salvador en Türkiye, se materializó en un stand dedicado a exhibir la riqueza estética y simbólica del país. La muestra estuvo protagonizada por las creaciones de dos figuras emblemáticas de la plástica nacional: los maestros Fernando Llort y Miguel Ángel Ramírez. A través de una cuidada selección de 16 piezas de Llort, que incluyeron pinturas, serigrafías y litografías, y 9 obras de Ramírez, entre pinturas y litografías, el público internacional pudo apreciar la identidad visual y el colorido que caracterizan al arte salvadoreño.
Más allá de la exhibición de piezas, la feria ofreció un entorno dinámico de aprendizaje y difusión con una agenda que integró 33 charlas, 34 talleres y 39 conciertos. Este marco permitió que el arte salvadoreño dialogara con las tendencias contemporáneas del mundo, facilitando un espacio de visibilidad para el talento nacional ante coleccionistas, galerías y especialistas de diversos continentes.
El embajador de El Salvador en Türkiye, Héctor Jaime, destacó que «la participación en el ARTANKARA representó una valiosa oportunidad para fortalecer el posicionamiento de El Salvador como un país creativo, dinámico y con una identidad cultural vibrante. Asimismo, permitió estrechar vínculos culturales y promover el talento salvadoreño en escenarios internacionales de alto nivel».