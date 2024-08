Michellle Sol aclara que el gobierno no construirá viviendas en el parque Saburo Iraho

Recientemente una fuente confirmó a Daily Mail que Jennifer Lopez y Ben Affleck ya firmaron el divorcio después de tantos meses de especulaciones.

Aunque la pareja trató de salvar su matrimonio al parecer no habría dado resultado y según Daily Mail, las gestiones legales están casi completas y la separación se ha oficializado, tras dos años de matrimonio y un reencuentro después de más de dos décadas de haber tenido un romance y casi llegado al altar.

Recordemos que Jennifer Lopez y Ben Affleck se habían convertido en una de las parejas más queridas a principios del año 2000, pero su relación terminó abruptamente y ambos continuaron sus caminos por separado. Más de 20 años después, el destino volvió a reunirlos y finalmente se casaron en 2022. Sin embargo, la realidad parece haber sido diferente a la relación idílica que mostraban tras el reencuentro y poco a poco se fue apagando el fuego de su romance.

Durante su matrimonio, Lopez y Affleck formaron una extensa familia con los hijos de sus anteriores relaciones con Marc Anthony y Jennifer Garner, respectivamente.

JLo y Ben Affleck más lejos que nunca

Fuentes cercanas a los actores han revelado que la reciente compra de una ‘casa de soltero’ por parte de Affleck, coincidiendo con el cumpleaños de JLo y no celebrarlo con ella y por el contrario comprarse la mansión, fue sin duda un factor crucial en la decisión de separarse definitivamente a pesar de que ella canceló su reciente gira para darle prioridad a su familia, según explicó en un comunicado.

Aunque mencionan que los papeles del divorcio ya están firmados desde hace un mes, aún no estarían entregados legalmente, pero Jennifer Lopez y Ben Affleck planean emitir un comunicado conjunto en breve, y “están esperando el momento adecuado para entregarlos”.

Se cree que en este comunicado, ambos expresen cuánto se amaron y los esfuerzos para que la relación funcionara, aunque finalmente no lo lograron. “Emitirán un comunicado conjunto en el que dirán cuánto se aman y cómo lucharon para que funcionara, pero no pudieron. Sinceramente, al final no pudieron llegar a un acuerdo. Lo que tenían antes se fue y ambos lo aceptaron”.

