Jetset
Más de $10 millones en premios ofrece MrBeast en la segunda temporada de los Beast Games
MrBeast anunció en sus redes sociales que la segunda temporada de Beast Games ya está lista y que para esta nueva entrega se construyó “una ciudad enorme” como escenario de las competencias.
La producción se estrenará el 7 de enero en la plataforma Prime Video.
En esta edición participarán 100 de las personas más fuertes y 100 de las más inteligentes del mundo, quienes competirán por más de 10 millones de dólares en premios en lo que el creador de contenido describió como “los juegos más demenciales jamás creados”.
La nueva temporada promete superar en escala y dificultad a su antecesora, consolidando a Beast Games como una de las producciones de competencia más ambiciosas del entretenimiento digital.
Jetset
Fallece Tony Acosta, el reconocido cantautor salvadoreño
Ovidio Antonio Ordóñez Acosta, conocido artísticamente como Tony Acosta, falleció este miércoles 19 de noviembre, a sus 79 años.
La noticia fue compartida en redes sociales por amigos y colegas del cantautor salvadoreño.
Lamentamos el fallecimiento de Tony Acosta, ícono de la música salvadoreña. Nuestras sinceras condolencias a su familia. Q.E.P.D.
En la página de Facebook “Un día en la vida” se mencionó que el artista murió en el Hospital Amatepec cerca del mediodía, según información proporcionada por Miguel Ángel, un amigo de Tony.
Sin embargo, se desconoce la causa del fallecimiento.
Con mucha tristeza informamos el fallecimiento de Tony Acosta una leyenda de la música salvadoreña. Falleció hoy en…
Tony Acosta fue parte de la época de oro de la música salvadoreña, con temas como “El amor no llega dos veces”, “Cosas de su edad”, “Dame una oportunidad”, entre otros.
Sus canciones sonaron en escenarios locales y extranjeros, como el Festival de Viña del Mar en Chile, donde participó en el año 1975.
Gracias a su gran trayectoria, la Asamblea Legislativa lo reconoció como “Artista distinguido” en 2015. Ahora, su legado permanecerá vivo cada vez que suene uno de sus éxitos.
Jetset
Nintendo publica las primeras imágenes del live-action de «The Legend of Zelda»
¡El esperado live-action de «The Legend of Zelda» ya está en producción!
Nintendo confirmó a través de redes sociales el inicio del rodaje con imágenes de los protagonistas principales.
Estas primeras imágenes han generado una enorme expectativa entre la comunidad gamer, que ya espera esta nueva cinta.
La compañía acompañó las imágenes con un mensaje en su cuenta de X. «¡Aquí tienen las primeras imágenes oficiales del rodaje de la película live-action de The Legend of Zelda en alta calidad!», publicó Nintendo en su cuenta de X.
Jetset
Netflix estrena documental de la vida de Selena
El legado de Selena Quintanilla vuelve a vibrar tres décadas después de su trágica muerte con el estreno de un nuevo documental.
La plataforma de streaming, Netflix, estreno este 17 de noviembre el video en la que explora su vida personal, su impacto cultural y su papel como símbolo de identidad para la comunidad latina en Estados Unidos.
Dirigida por Isabel Castro, la producción utiliza material inédito proporcionado por la familia Quintanilla, en especial grabaciones personales hechas por su hermana, Suzette.
El documental reconstruye la carrera meteórica de la intérprete desde sus inicios hasta su consagración como ícono global, antes que ocurriera el crimen del 31 marzo de 1995.
El hecho violento fue organizado por Yolanda Saldívar, presidenta de su club de fans, en un motel de Corpus Christi, Texas.