Marcelo Arévalo y Mate Pavic a semifinales en torneo de Montecarlo

Elías Ramírez no puede pedir un mejor regalo de cumpleaños. Sus pupilas dejaron sudor y sangre para imponerse 1-0 sobre Portugal y honrarlo con el título de la Beach Soccer Cup El Salvador 2026 por segundo año consecutivo, torneo que se disputó desde el jueves hasta este sábado.

La hinchada que disfrutó minuto a minuto y que celebró el angustioso tanto de la meta Maravilla, le cantaron a todo pulmón el feliz cumpleaños al popular «Dinho». Pero para festejar hubo que esperar hasta el final.

La primera función se esfumó entre el aplauso. No hubo goles, pero la hinchada de la Azul congregada en el estadio de Deportes de Playa hizo bajar una cascada de aplausos a un remate de Ingrid Ramos a la bases del poste derecho y una atajada de Maravilla que se le complicó luego que el balón se elevará en una duna.

El segundo acto tampoco dejó gol, pero fueron 12 minutos para comerse las uñas. En la zona baja, Maravilla se mostró segura bajo los maderos y probó también suerte, pero la fortuna estaba del lado de las europeas que vieron cómo Paola Calderón estrelló un remate en el poste y un misil de Daniela Rivera que astilló el horizontal.

En ese lapso las portuguesas se dedicaron a sacar agua del pozo y más a un a rendir plegarias para que el cronómetro se devorara los minutos y pudieran mantener su portería en cero.

En la bajada del telón el partido se mantuvo tan tenso como chispeante hasta que Maravilla, a falta de dos minutos consiguió que la pelota finalmente entrada a la cabaña de las lusas, que solo recibieron un gol en el torneo, pero fue el que les apartó del título.

GRACIAS POR PARTICIPAR

Temprano, en el juego inaugural de la jornada de cierre, Brasil se impuso 7-0 a México e inauguró su casilla de victorias evitando así volver sin puntos a casa. El duelo tuvo un arranque bastante soso, pero se maquilló con los primeros dos tantos brasileños antes de llegar a la primera pausa.

Adrielle Rocha abrió la ruta a la victoria y luego, de chilena, tambien castigó con el 2-0 que premió en demasía el escaso fútbol que ofertaron las sudamericanas en este certamen.

En el segundo período, Isabelle y Taiane Da Costa doblaron el marcador con el 3-0 y 4-0 respectivamente; en los 12 minutos finales tantos de Isabelle, Taiane y Silvana Neves firmaron la goleada 7-0 sobre las aztecas.

RESULTADOS

DÍA 1 / JUEVES

Portugal 1-0 Brasil

México 2-2 El Salvador (3-1 P)

DIA 2 / VIERNES

Portugal 6-0 México

El Salvador 6-4 Brasil

DIA 3 / AYER

Brasil 7-0 México

El Salvador 1-0 Portugal

TABLA

EQUI. PJ G P GF GC P

El Salvador 3 2 1 9 2 6

Portugal 3 2 1 7 1 6

Brasil 3 1 2 11 7 3

México 3 1 2 2 15

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