Internacionales -deportes
Lamine Yamal supera el millón de suscriptores en su canal de YouTube y recibe su placa
El delantero del FC Barcelona, Lamine Yamal, recibió este viernes la “placa conmemorativa” el Botón Dorado de Youtube por acumular más de un millón de suscriptores en su canal en la red social.
El delantero publicó la entrega de la placa en su cuenta de Instagram donde mostró el reconocimiento que la plataforma le brindó producto del rápido crecimiento de los suscriptores.
El astro del FC Barcelona publicó un primer video, el cual consiste en un recorrido por su casa en el que exhibe una parte de los recuerdos que ha coleccionado en su breve trayectoria como futbolista.
El jugador también mencionó que su meta es alcanzar los 10 millones de suscriptores en su canal.
Jules Koundé deja su estilo en las canchas de tierra jugando con niños de África
Jules Koundé está demostrando que es más que un icono de estilo y moda de pasarelas, así como un defensor de clase mundial que deslumbra en el Barcelona FC.
Luego de mantenerse en pausa La Liga, la estrella del equipo español ha regresado a Benín, su país de origen, para una visita profundamente personal.
Koundé es un hombre que nunca olvida sus raíces y, mientras muchos jugadores se dirigen a complejos turísticos de lujo, Koundé ha sido visto en Cotonú y sus alrededores, pasando sus vacaciones con su familia y ayudando a la juventud local.
No es primera vez que el defensor del cuadro Catalán y figura clave de la selección de Francia es visto disfrutando de sus orígenes y jugando al futbol con los jóvenes de la localidad.
CR7 cumplió su tradicional celebración de Navidad en pijama
Cristiano Ronaldo volvió a cumplir con su tradicional celebración navideña en familia: la estrella del fútbol compartió la Navidad junto a sus seres queridos… ¡todos en pijama! Como cada año, el jugador mantiene esta divertida costumbre, mostrando un lado cercano y familiar que encanta a sus seguidores.
El “Bicho” mostró su faceta más íntima y familiar. El astro portugués, que mantiene viva la ilusión de alcanzar el gol número 1.000 y de disputar su sexto y último Mundial con la Selección de Portugal, se permitió una pausa lejos del gimnasio y la alta exigencia física para compartir un momento especial con los suyos.
Junto a su esposa, Georgina Rodríguez, y sus cinco hijos, el delantero celebró las fiestas siguiendo una clásica tradición europea: todos vestidos con pijamas cuadriculados y reunidos alrededor de un árbol de Navidad repleto de regalos.
Raphinha regala ropa y comida a los más necesitados en su ciudad natal
El brasileño Raphinha tuvo un gesto de nobleza con los habitantes de su ciudad natal en Brasil.
El ariete del Barcelona aprovechó las vacaciones de Navidad para regresar a su ciudad natal y regalar ropa y comida a los más necesitados.
En redes sociales se viralizaron videos del atacante del Barcelona regalando cajas con alimentos y ropa.
Muchos aprovecharon para saludar a Raphinha y tomarse una fotografía con su ídolo.