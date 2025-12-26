Lamine Yamal supera el millón de suscriptores en su canal de YouTube y recibe su placa

Jules Koundé está demostrando que es más que un icono de estilo y moda de pasarelas, así como un defensor de clase mundial que deslumbra en el Barcelona FC.

Luego de mantenerse en pausa La Liga, la estrella del equipo español ha regresado a Benín, su país de origen, para una visita profundamente personal.

Koundé es un hombre que nunca olvida sus raíces y, mientras muchos jugadores se dirigen a complejos turísticos de lujo, Koundé ha sido visto en Cotonú y sus alrededores, pasando sus vacaciones con su familia y ayudando a la juventud local.

No es primera vez que el defensor del cuadro Catalán y figura clave de la selección de Francia es visto disfrutando de sus orígenes y jugando al futbol con los jóvenes de la localidad.

