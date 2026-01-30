Principal
La Libertad Norte desarrolla diversos programas sociales
La alcaldía de La Libertad Norte se encuentra desarrollando diversos proyectos sociales en beneficio de la población, aseguró el jefe municipal Jorge Escamilla.
Explicó que algunos de esos proyectos son destinados a las personas de la tercera edad, así como a jóvenes y niños a través de actividades en educación musical y baile. Además, sigue el otorgamiento de becas.
«Uno de los programas sociales es el programa municipal de becas, en el que tengo a cerca de 120 chicos becados, entre jóvenes de bachillerato y universidades privadas. También podemos destacar está la creación de la banda municipal, en donde tenemos un semillero de talentos, y la escuela de ballet que tiene un poco más de 100 niñas formándose. Y las atenciones médicas a domicilio a personas de la tercera edad», detalló Escamilla.
En cuanto al otorgamiento de becas, señaló que muchos jóvenes de bachillerato que son beneficiarios viven en zonas alejadas, por lo que se les brinda apoyo que cubre los pasajes, documentos y alimentación.
Respecto a la escuela de música, explicó que los niños y jóvenes que la integran posteriormente pasan a ser miembros de la banda municipal, en la que «no solamente les enseñamos a hacer sonar un instrumento, sino que les enseñamos solfeo, leer notas musicales».
Con el programa del médico a domicilio se brinda atención a aquellos residentes de La Libertad Norte que ya no pueden salir de casa.
«Tenemos comités de adulto mayor en cada comunidad; ellos identifican casos de vulneración de derechos, que necesitan víveres o que necesitan atención médica», indicó.
Principal
La IA ayuda a los médicos a detectar el cáncer de mama en los cribados, según un estudio
Este trabajo, publicado en la revista The Lancet, se basa en el análisis de cerca de 106.000 mamografías realizadas en Suecia en el marco de un programa nacional de cribado del cáncer de mama, desde abril de 2021 hasta principios de diciembre de 2022.
Estos exámenes, efectuados en mujeres de una edad media de 53 años, fueron analizados, en la mitad de los casos, por dos radiólogos que intervinieron sucesivamente y, en la otra mitad, por un radiólogo ayudado por la IA.
De ello se desprende que el cribado mamográfico asistido por la IA permitió aliviar la carga de trabajo y, sobre todo, según el estudio, ofreció «resultados sistemáticamente mejores».
El detección de cáncer de mama con la IA permitió identificar a 81% de las mujeres con esta dolencia durante el cribado, frente al 74% sin esta tecnología, «sin aumentar la tasa de falsos positivos», concluyen sus autores.
En los dos años siguientes, quienes estaban en el grupo con la IA también fueron menos diagnosticadas (-12%) de los llamados cánceres de intérvalo, que surgen entre dos exploraciones rutinarias.
Esta mejora se observó independientemente de la edad y de la densidad mamaria (uno de los factores de riesgo, entre otros) de las mujeres examinadas.
Informes anteriores ya habían mostrado una eficacia similar de la detección con la IA frente al análisis basado en la doble lectura humana y también una mayor eficacia más centrada en cánceres invasivos de pequeño tamaño, señala el estudio.
Los resultados de los trabajos publicados en The Lancet sugieren que este tipo de observación puede «mejorar de forma eficaz el rendimiento de la detección» y «reducir la carga de trabajo» de los radiólogos, según sus autores, que abogan por su implementación
Pero, según Jean Philippe Masson, presidente de la Federación Nacional de Médicos Radiólogos (FNMR) francesa, varios estudios recientes estadounidenses muestran que estas herramientas «en realidad no ahorran tiempo y resultan costosas».
«Ahorrarían tiempo si el radiólogo pudiera confiar en la herramienta y decir: ‘Ok, la IA no encontró nada, así que firmo un informe diciendo que no hay nada’. Pero eso no es posible: el ojo y la experiencia del radiólogo deben rectificar el diagnóstico de la IA», especialmente para evitar los «sobrediagnósticos», afirma.
Porque a veces, «la herramienta de la IA detecta un cambio en el tejido mamario que en realidad no es cáncer», añade.
Stephen W. Duffy, profesor emérito de cribado de cáncer de la Universidad Queen Mary de Londres, que no participó en el estudio, considera que el trabajo es «sólido».
Pero, aunque el estudio muestra que la detección con la ayuda de la IA es «tan segura como la lectura por dos radiólogos humanos», queda por confirmar, mediante un seguimiento posterior, que las mujeres que se beneficien de este tipo de cribado desarrollen menos cánceres, advierte.
El estudio recuerda que la detección precoz contribuyó a reducir la mortalidad por esta enfermedad, pero que «algunos cánceres siguen sin detectarse» mediante la mamografía de cribado, «a pesar de la doble lectura de las imágenes recomendada por las directrices europeas», ya que algunos cánceres de evolución rápida aparecen entre dos exploraciones.
Más de 2,3 millones de mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama y 670.000 murieron a causa de la enfermedad en 2022, según la Organización Mundial de la Salud.
Principal
Camtex afirma que el acuerdo con Estados Unidos fortalece la competitividad del país
El empresariado nacional dio su visto bueno a la firma del primer Acuerdo Comercial Recíproco en todo el Hemisferio Occidental, entre El Salvador y Estados Unidos, que oficializa la eliminación de aranceles para los productos salvadoreños de exportación.
La directora ejecutiva de la Cámara de la Industria Textil y Confección de El Salvador (Camtex), Patricia Figueroa, resaltó que el anuncio coloca al país en una posición privilegiada de competitividad.
«Este anuncio viene a fortalecer de una manera significativa nuestra competitividad en el mercado estadounidense. Nos posiciona en una de las mejores condiciones que hemos tenido frente a los proveedores asiáticos», expresó.
«Al ya no tener este 10 % de arancel universal que se nos había puesto, ahora tenemos una excelente posición respecto a competidores como Vietnan que tiene un arancel general del 30 %, y probablemente más en otros productos», agregó.
Otras naciones importantes en este sector que tiene elevadas tasas arancelarias son Bangladés con el 30 %; Camboya con el 29 %; e India con el 60 %; entre otros.
Cabe mencionar que, en el rubro de textil y confección, los mercados asiáticos se configuran como los competidores más grandes, pero también se ven presionados por las tasas arancelarias asignadas por Estados Unidos el año pasado.
En este sentido, destaca que la medida consolida a El Salvador como un socio comercial confiable y preferente, y que, en consecuencia, a nivel local permitirá la generación de más empleos e inversiones, debido a que las empresas contarán con más estabilidad y predictibilidad sobre sus decisiones de negocio.
«Hay que destacar que es una gran noticia que somos el primer país en firmar este acuerdo, lo cual dice mucho de la excelente relación del presidente Nayib Bukele con el Gobierno de Estados Unidos», subrayó.
La ejecutiva también consideró que las condiciones planteadas también generan bases para el nearshoring, y en otros, casos de ampliación de inversiones.
Desde su punto de vista, esto podría darse en dos vías: en la ampliación de contratos que las marcas puedan generar, y la llegada de nuevas empresas, que ya han expresado su interés de relocalizarse en el país.
«Si nosotros logramos maximizar todas las ventajas que ya se tienen como la seguridad, la cercanía, las mejoras de facilitación de comercio creo que podemos continuar contribuyendo con la industria», añadió Figueroa.
Además, indicó que, para incentivar este posicionamiento de El Salvador, ejecutivos de Camtex viajarán en marzo y abril a Estados Unidos en la búsqueda de nuevas alianzas comerciales y para presentar las potencialidades de invertir en El Salvador.
Internacionales
Al menos 25 muertos en un incendio en dos edificios en Calcuta
El siniestro arrasó el lunes los edificios de una agencia de decoradores y una empresa de comida rápida, detalló a la AFP el ministro del gobierno del estado de Bengala Occidental a cargo de los bomberos, Sujit Bose.
«El incendio se declaró a primera hora de la mañana y sorprendió a quienes dormían en el edificio, antes de propagarse rápidamente a otro inmueble», explicó.
El balance del siniestro sigue siendo provisional, prosiguió Bose, ya que el viernes las familias de 27 personas seguían sin noticias de sus seres queridos.
El director de los servicios locales de emergencia, Ranvir Kumar, señaló que los edificios destruidos no estaban equipados con todos los dispositivos de seguridad exigidos por la ley.
Los incendios son frecuentes en India, debido al mal estado de las infraestructuras y a normas de seguridad y evacuación que no siempre se aplican.