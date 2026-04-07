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Juzgado amplía fase de investigación en contra de exdiputado del FMLN, Schafik Hándal
El Juzgado Segundo de Instrucción de San Salvador autorizó la prórroga del plazo de la etapa de investigación del proceso penal que la Fiscalía General de la República promueve al exdiputado del FMLN, Jorge Schafik Hándal y José Gerardo Rodríguez, por los delitos de falsedad ideológica, uso y tenencia de documentos falsos, así como estafa en perjuicio de la fe pública y del guatemalteco-israelí Jimmy Jamal Sawafta Mustafa.
Según la resolución, se amplía por seis meses la fase de instrucción que vencía el 1 de abril y se traslada el plazo hasta para el 1 de octubre de 2026, a partir de esa fecha el ministerio público dispondrá de cinco días hábiles para presentar el dictamen de acusación [investigación final del expediente].
El juez ha encomendado a la Fiscalía tomar las medidas pertinentes para garantizar que todas las diligencias estén concluidas en el término de instrucción prorrogado y las presente en esa sede judicial oportunamente.
La petición de ampliación fue presentada por el ministerio público, según consta en el expediente. Al mismo tiempo, el juzgado declaró ha lugar -aceptó- la solicitud de querella presentada para ejercer la acusación particular en conjunto con la Fiscalía por parte del abogado Orestes David Ortez Quintanar, en contra de Jorge Schafik Hándal.
Este proceso es iniciado porque el exdiputado junto a José Gerardo Rodríguez, se apropiaron y vendieron una finca con cuatro inmuebles que no les pertenecía en su totalidad, el 50% había sido adquirido legalmente por el ciudadano guatemalteco-israelí, según señala Fiscalía.
Jetset
Britney Spears reaparece con sus hijos tras años de distanciamiento
El reencuentro se da en medio de un proceso de reconciliación familiar que ha ido fortaleciéndose en los últimos meses. Durante años, la relación entre la artista y sus hijos, fruto de su relación con Kevin Federline, estuvo marcada por la distancia, especialmente después de que el bailarín obtuviera la custodia mayoritaria tras su divorcio.
Sin embargo, recientes apariciones en redes sociales y encuentros privados han evidenciado un acercamiento emocional. En imágenes compartidas, se observa a Spears disfrutando momentos relajados y cercanos con los jóvenes.
El reencuentro ha sido interpretado como un nuevo capítulo en la vida de la llamada «Princesa del pop», quien, tras años de conflictos familiares y mediáticos, parece enfocada en fortalecer los lazos con sus hijos y recuperar el tiempo perdido.
Internacionales -deportes
El Bayern Múnich asalta el Bernabéu en la ida de cuartos de Champions
En un superclásico europeo a la altura de las expectativas, el Bayern Múnich asaltó el Santiago Bernabéu con un 2-1 al Real Madrid, este martes en la ida de cuartos de la Liga de Campeones, un duelo en el que relució la leyenda de la portería alemana Manuel Neuer.
Con este triunfo alemán por la mínima, el choque de las 21 Copas de Europa -15 el Real Madrid, seis el Bayern- queda abierto para el partido de vuelta, el miércoles en el Allianz Arena
El Bayern pisó el Bernabéu sin complejos, con tres jugadores mordiendo en la presión a la altura del portero del Real Madrid.
La valentía daba sus frutos y el equipo de Vincent Kompany perdonó el 1-0, sobre todo cuando Dayot Upamecano no consiguió conectar un remate limpio con el arquero Andriy Lunin batido y Álvaro Carreras salvando el gol en la línea (9′).
Precisamente el lateral español sufría de lo lindo ante Olise, elegante y eficaz en el extremo derecho, imparable en sus conducciones.
Pero fue Luis Díaz, pegado a la izquierda y que prácticamente no había tocado el balón, el encargado de abrir el marcador.
Kane armó la jugada y sirvió para Serge Gnabry, asistente al espacio para un Luis Díaz letal.
El Real Madrid, incapaz de rivalizar en el juego, lo fiaba todo a la calidad de sus estrellas, desequilibrantes con metros por delante.
Pero Kylian Mbappé (15′ y 29′) y Vinícius (18′) se toparon con la inmensa figura de Neuer, recién cumplidos los 40 años y sin acusar su reciente lesión en el gemelo izquierdo.
Además del gol, la otra mala noticia para los blancos en la primera parte fue la amarilla que vio Aurelien Tchouameni, que se perderá la vuelta.
Mbappé encuentra premio
La segunda parte empezó de manera similar a la primera: el Real Madrid despistado, el Bayern incluso más rotundo.
En la primera jugada Carreras se tropezó y perdió el balón, Olise sirvió a Kane y el capitán de la selección inglesa abrió el pie para batir a Lunin desde la frontal.
El recital bávaro continuó con un Olise que probaba a Lunin desde el área pequeña (47′) y la grande (56′).
Incapaz de trenzar su fútbol, a la hora de juego empezaron a escucharse los silbidos de la exigente afición del Santiago Bernabéu.
Los recibió Vinícius (60′) cuando no supo resolver el uno contra uno frente a Neuer tras un error en el control de Upamecano.
Pero la presión de su público y los cambios de Álvaro Arbeloa despertaron por fin al gigante blanco.
Neuer volvió a dejar su firma en una estirada ante Mbappé, servido por Jude Bellingham, que acababa de entrar como revulsivo.
Pero por fin el Real Madrid tenía el partido en su terreno. Un centro de Trent Alexander-Arnold significó el gol blanco, rematado por Mbappé en el segundo palo.
En los últimos minutos el duelo no tuvo dueño. De portería a portería se sucedieron los remates -40 en total, 20 para cada equipo- pero el marcador ya no se movió.
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Se pronostica temperatura de hasta 40 °C para este martes en El Salvador
En las cercanías del lago de Güija, la costa y sectores del oriente del país se experimentarán temperaturas de hasta 40 °C este martes, de acuerdo al meteorólogo del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Roberto González.
Durante la mañana de hoy, el día estará parcialmente nublado con posibles lluvias en la zona costera y cercanías a la cadena volcánica.
En la tarde, estará parcialmente nublado con lluvias en la cordillera Apaneca-Ilamatepec, cordillera del Bálsamo, sectores de la sierra Tecapa-Chinameca y al norte de los departamentos de Chalatenango, San Miguel y Morazán.
En la noche, se mantendrá parcialmente nublado con lluvias en sectores de la zona oriental y central, con énfasis en los departamentos de San Salvador, Cabañas, San Vicente, Usulután y San Miguel.
Las lluvias podrían estar acompañadas de actividad eléctrica.
Durante este martes, el ambiente será cálido durante el día, fresco al final de la noche y en la madrugada.