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El Bayern Múnich asalta el Bernabéu en la ida de cuartos de Champions
En un superclásico europeo a la altura de las expectativas, el Bayern Múnich asaltó el Santiago Bernabéu con un 2-1 al Real Madrid, este martes en la ida de cuartos de la Liga de Campeones, un duelo en el que relució la leyenda de la portería alemana Manuel Neuer.
Con este triunfo alemán por la mínima, el choque de las 21 Copas de Europa -15 el Real Madrid, seis el Bayern- queda abierto para el partido de vuelta, el miércoles en el Allianz Arena
El Bayern pisó el Bernabéu sin complejos, con tres jugadores mordiendo en la presión a la altura del portero del Real Madrid.
La valentía daba sus frutos y el equipo de Vincent Kompany perdonó el 1-0, sobre todo cuando Dayot Upamecano no consiguió conectar un remate limpio con el arquero Andriy Lunin batido y Álvaro Carreras salvando el gol en la línea (9′).
Precisamente el lateral español sufría de lo lindo ante Olise, elegante y eficaz en el extremo derecho, imparable en sus conducciones.
Pero fue Luis Díaz, pegado a la izquierda y que prácticamente no había tocado el balón, el encargado de abrir el marcador.
Kane armó la jugada y sirvió para Serge Gnabry, asistente al espacio para un Luis Díaz letal.
El Real Madrid, incapaz de rivalizar en el juego, lo fiaba todo a la calidad de sus estrellas, desequilibrantes con metros por delante.
Pero Kylian Mbappé (15′ y 29′) y Vinícius (18′) se toparon con la inmensa figura de Neuer, recién cumplidos los 40 años y sin acusar su reciente lesión en el gemelo izquierdo.
Además del gol, la otra mala noticia para los blancos en la primera parte fue la amarilla que vio Aurelien Tchouameni, que se perderá la vuelta.
Mbappé encuentra premio
La segunda parte empezó de manera similar a la primera: el Real Madrid despistado, el Bayern incluso más rotundo.
En la primera jugada Carreras se tropezó y perdió el balón, Olise sirvió a Kane y el capitán de la selección inglesa abrió el pie para batir a Lunin desde la frontal.
El recital bávaro continuó con un Olise que probaba a Lunin desde el área pequeña (47′) y la grande (56′).
Incapaz de trenzar su fútbol, a la hora de juego empezaron a escucharse los silbidos de la exigente afición del Santiago Bernabéu.
Los recibió Vinícius (60′) cuando no supo resolver el uno contra uno frente a Neuer tras un error en el control de Upamecano.
Pero la presión de su público y los cambios de Álvaro Arbeloa despertaron por fin al gigante blanco.
Neuer volvió a dejar su firma en una estirada ante Mbappé, servido por Jude Bellingham, que acababa de entrar como revulsivo.
Pero por fin el Real Madrid tenía el partido en su terreno. Un centro de Trent Alexander-Arnold significó el gol blanco, rematado por Mbappé en el segundo palo.
En los últimos minutos el duelo no tuvo dueño. De portería a portería se sucedieron los remates -40 en total, 20 para cada equipo- pero el marcador ya no se movió.
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«Hay racistas en todos los países», advierte Vinícius
El delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius, uno de los abanderados en la lucha contra el racismo y víctima frecuente de insultos y discriminación, advirtió este lunes que «racistas hay en todos los países».
Vinícius celebró que otros jugadores se unan a esta lucha, como Lamine Yamal, que la semana pasada criticó a los aficionados que acudieron al partido amistoso España-Egipto en Barcelona y que cantaron en varias ocasiones «Musulmán el que no bote».
«Es importante que Lamine hable, esto puede ayudar a los demás porque somos famosos, tenemos dinero y podemos equilibrar mejor las cosas», declaró en rueda de prensa previa al duelo de ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Bayern Munich.
«Los pobres y los negros que están en todos los lados seguramente tienen más dificultades que nosotros y en esto (contra el racismo) tenemos que estar todos juntos. Y los jugadores podemos tener mucha fuerza».
«No digo que España, Alemania o Portugal sean países racistas, pero sí que hay racistas en estos países, también en Brasil y en muchos países», denunció.
No obstante, el delantero se mostró convencido de que «si seguimos juntos en esta lucha, creo que en un futuro, estas cosas (actos racistas) dejarán de pasar a los nuevos jugadores y a la gente también».
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Barcelona gana 2-1 al Atlético y se distancia en 7 puntos del Real Madrid
El FC Barcelona puede haber dado un paso casi decisivo en la conquista por el título de LaLiga tras imponerse este sábado por 2-1 al Atlético de Madrid, con lo que se distancia en 7 puntos del Real Madrid, que antes perdió en su visita al Mallorca por 2-1.
El inglés Marcus Rashford (42′) y el polaco Robert Lewandowski (87′) dieron la vuelta al marcador luego de que Giuliano Simeone adelantara a los rojiblancos (39′).
El Atlético jugó toda la segunda parte en inferioridad por la expulsión directa del argentino Nico González, por una entrada a Lamine Yamal siendo el último defensor, justo antes del descanso.
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Fermín López (izq.) celebra con Marcus Rashford la victoria del Barcelona ante el Atlético de Madrid. Foto AFP
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Ambos equipos salieron buscando el gol y disfrutaron en los primeros minutos de ocasiones para abrir el marcador, aunque la más clara fue un remate al palo de Lamine Yamal (35′).
Sin embargo, fue el Atlético el que se adelantó, cuando los locales rompieron la defensa azulgrana con un pase en largo y Simeone, más rápido que los centrales, se plantó solo ante Joan García y batió al portero catalán (35′).
La alegría le duró a los rojiblancos apenas tres minutos, los que tardó Rashford, en una escapada del inglés por la izquierda y tras hacer la pared con Dani Olmo superó a Juan Musso con un remate cruzado de izquierda (42′).
El final de la primera parte fue funesto para los madrileños, ya que no solo encajaron ese gol, sino que se quedaron con 10 por la expulsión del argentino Nicolás González (45+3), que vio la roja, a instancias del VAR, por una entrada sobre Lamal cuando era el último defensor.
Las fuerzas pudieron haberse igualado al inicio de la segunda parte, cuando el árbitro expulsó a Gerard Martín por una entrada a Almada, pero se retractó tras consultar el VAR y ver que el jugador azulgrana había tocado ante la pelota.
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Lamine Yamal controla balón contra defensa del Atlético de Madrid. Foto AFP
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Diego Simeone fue expulsado del banquillo colchonero por protestar esa decisión.
En superioridad, el Barcelona contó con varias ocasiones para llevarse la victoria, pero no fue hasta el minuto 88 cuando logró el tanto en una acción afortunada, al encontrarse con un rechace de Musso a disparo de João Cancelo.
Los dos equipos volverán a verse las caras el miércoles en la ida de los cuartos de final de la Liga de Campeones.
El Barça afrontará esa cita con la tranquilidad de tener casi en el bolsillo el título liguero, al tener ya al Real Madrid a siete puntos de distancia
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Hansi Flick cree que Rashford tiene «una gran oportunidad» con la lesión de Raphinha
El entrenador del Barcelona, Hansi Flick, afirmó este viernes que el extremo Marcus Rashford tiene «una gran oportunidad» de lucirse debido a la lesión de Raphinha, antes del partido del sábado en Madrid entre su club y el Atlético.
El internacional brasileño Raphinha estará de baja hasta mayo por una lesión en los isquiotibiales, lo que abre la puerta a Rashford, habitual suplente.
El delantero inglés, cedido por el Manchester United, causó buena impresión en la primera mitad de la temporada, pero no ha jugado tanto en las últimas semanas.
«Ya lo dije antes, estoy contento con Marcus. Ha rendido bien. En las últimas semanas tuvo algunos problemas, estuvo lesionado y tenemos que tener cuidado con eso», dijo Flick a los periodistas.
El técnico alemán señaló que Rashford igualmente tendrá que competir con otros jugadores por la oportunidad de sustituir a Raphinha.
«Es una gran oportunidad para que vuelva a demostrar (su calidad), pero también tenemos otras opciones», añadió. «Fermín (López) puede jugar ahí, Gavi también puede jugar ahí, estoy muy contento de que Gavi haya vuelto al nivel que está mostrando en los entrenamientos», señaló sobre el internacional español, de regreso tras su lesión.
El Barcelona tiene una opción de compra sobre Rashford por 30 millones de euros (35 millones de dólares) al Manchester United, pero aún no ha decidido si la ejercerá.
Flick explicó que le dio a Raphinha unos días libres para pasarlos en Brasil con su familia y animarlo tras su lesión, sufrida en un amistoso contra Francia (derrota brasileña 2-1) la semana pasada.
Raphinha se perderá varios partidos de Liga y la eliminatoria de cuartos de final de la Liga de Campeones contra el Atlético de Madrid, cuya ida se disputará el miércoles.
«No es el mejor momento para esta lesión, ni para nosotros ni para él, y estaba triste por eso», comentó Flick.
«Hablé con él por videollamada, estaba muy decepcionado, hundido… Le di unos días en Brasil con su familia para despejar la mente», explicó.
Flick señaló además que los defensas Jules Koundé, Alejandro Balde y Eric García están en condiciones de enfrentarse al Atlético en el Metropolitano y confirmó que el centrocampista Frenkie de Jong sigue de baja.
El Barça, que se mide al Atlético tres veces en 11 días, ya cayó eliminado ante los rojiblancos de Diego Simeone en las semifinales de la Copa del Rey a principios de esta temporada.
En la Liga el gigante azulgrana es líder con cuatro puntos de ventaja sobre el Real Madrid. El Atlético es cuarto, a 16 puntos del primer puesto.