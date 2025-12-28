Jovencito en total estado de ebriedad provoca accidente en Santa Ana

El Viceministerio de Transporte (VMT) continúan desplegando controles vehiculares en todo el territorio para garantizar el cumplimiento de la normativa de tránsito, a fin de que la población y visitantes extranjeros puedan disfrutar de las festividades de fin de año con tranquilidad.

Bajo ese objetivo, este domingo 28 de diciembre se llevó a cabo un control vehicular en la carretera Litoral, departamento de La Libertad.

De acuerdo con la directora ejecutiva del FONAT, hasta la fecha se han implementado más de 250 dispositivos, entre ellos restricciones al transporte de carga, controles al transporte colectivo y controles vehiculares.

La funcionaria agregó que través de estos dispositivos se corrobora que los conductores porten sus documentos en regla y que los vehículos cuenten con los implementos de seguridad vial necesarios para circular.

En ese sentido, las autoridades también entregan algunos de estos instrumentos a los automovilistas que nos cuentan con ellos.

Las autoridades reiteran que estas acciones se ejecutan con el único propósito de proteger la vida de los salvadoreños y fomentar una cultura vial entre los conductores; contribuyendo de esta manera a la prevención de incidentes y promoviendo el cumplimiento de las leyes y normativas de tránsito.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...