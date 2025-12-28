Principal
Jovencito en total estado de ebriedad provoca accidente en Santa Ana
La Policía Nacional Civil (PNC) capturó a un sujeto que provocó un aparatoso accidente de tránsito tras manejar en estado de ebriedad.
Se trata de Mauricio Edgardo Castro quien resultó con 228 grados de alcohol tras ser sometido a la prueba de alcotest.
El accidente provocado por Castro ocurrió sobre el kilómetro 65 de la carretera de Metapán a Santa Ana, donde estuvieron involucrados dos carros y un bus de la ruta 51.
En el siniestro resultaron lesionadas dos personas las cuales fueron atendidas y trasladadas a un hospital por personal de socorro.
Entre tanto, el sujeto será remitido por los delitos de conducción peligrosa y lesiones culposas, afirmó la PNC
Principal
Capturan en flagrancia a red de «roba motos»
El ministro de Seguridad y Justicia Gustavo Villatoro, informó sobre la captura de tres sujetos que formaban parte de una red criminal dedicada a hurtar motocicletas.
Estos delincuentes tenían un modo de operar particular, ya que contactaban a sus víctimas por medio de redes sociales, como respuesta a anuncios de venta de motocicletas, mostraban gran interés en el producto y citaban a sus víctimas.
«Los delincuentes citaban a las personas en gasolineras para “probar” las motos y simplemente huían con ellas», detalló Villatoro.
Los detenidos son Tomás Antonio Amaya Tobar, Melvin Josué Rodríguez Tadeo y Jefferson Enmanuel Cristo Cartagena, quienes deberán enfrentar todo el peso de la ley y responder por sus delitos.
«El control territorial es real, la respuesta es inmediata y el que roba en este país, debe responder ante la ley», finalizó el ministro de Seguridad.
Internacionales -deportes
Ousmane Dembélé y Lamine Yamal destacan en los Globe Soccer Awards 2025
La decimosexta edición de los Globe Soccer Awards 2025 se celebró este domingo en Dubái, reuniendo a las principales estrellas del fútbol mundial.
La gala premió a los mejores jugadores, entrenadores, clubes, agentes y directivos, reconociendo los logros más destacados de la temporada. La familia de Diogo Jota también recibió un emotivo homenaje.
El premio al mejor jugador masculino fue para Ousmane Dembélé (PSG). Entre las jóvenes promesas, Lamine Yamal (Barcelona) se llevó el premio a mejor delantero y fue también reconocido con el Premio Maradona. Désiré Doudé (PSG) fue elegido como jugador emergente.
Mientras que el mejor jugador de Medio Oriente lo recibió Cristiano Ronaldo, consolidando su influencia en la región.
En el apartado femenino, Aitana Bonmatí (Barcelona) fue elegida mejor jugadora del mundo, consolidando al Barça como referencia del fútbol femenino junto al galardón de mejor club femenino.
Por su parte, PSG obtuvo el premio a mejor club masculino, mientras que Luis Enrique fue reconocido como mejor entrenador, y Vitinha como mejor centrocampista.
Los premios a la trayectoria profesional fueron para Andrés Iniesta y Hidetoshi Nakata
Principal
Intensifican controles vehiculares para garantizar la seguridad vial en calles y carreteras del país
El Viceministerio de Transporte (VMT) continúan desplegando controles vehiculares en todo el territorio para garantizar el cumplimiento de la normativa de tránsito, a fin de que la población y visitantes extranjeros puedan disfrutar de las festividades de fin de año con tranquilidad.
Bajo ese objetivo, este domingo 28 de diciembre se llevó a cabo un control vehicular en la carretera Litoral, departamento de La Libertad.
De acuerdo con la directora ejecutiva del FONAT, hasta la fecha se han implementado más de 250 dispositivos, entre ellos restricciones al transporte de carga, controles al transporte colectivo y controles vehiculares.
La funcionaria agregó que través de estos dispositivos se corrobora que los conductores porten sus documentos en regla y que los vehículos cuenten con los implementos de seguridad vial necesarios para circular.
En ese sentido, las autoridades también entregan algunos de estos instrumentos a los automovilistas que nos cuentan con ellos.
Las autoridades reiteran que estas acciones se ejecutan con el único propósito de proteger la vida de los salvadoreños y fomentar una cultura vial entre los conductores; contribuyendo de esta manera a la prevención de incidentes y promoviendo el cumplimiento de las leyes y normativas de tránsito.