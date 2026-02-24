Principal
Inauguran la Casa de Acogida para migrantes en Pasaquina, La Unión
La parroquia San Sebastián Mártir, de Pasaquina, La Unión Norte, en conjunto con Cáritas de la diócesis de San Miguel y el apoyo de Cáritas de España, inauguró la Casa de Acogida para migrantes en tránsito, pero también para retornados.
Esta se encuentra en el distrito fronterizo de Pasaquina. El proyecto es promovido por la pastoral de Movilidad Humana, que ejecuta un proyecto de apoyo a la inclusión sociolaboral y al ejercicio de los derechos de la población migrante, en Pasaquina, Santa Rosa de Lima y la comunidad Las Maderas, de La Unión.
«Es una Casa de Acogida para poder atender aquellos hermanos migrantes que van en camino, aunque también tenemos una realidad, y es los retornados. Estamos acá para poder atender a aquella persona que en verdad necesita el apoyo», expresó el sacerdote de la parroquia de Pasaquina, Óscar Alberto Romero, y director de Cáritas de la diócesis de San Miguel.
En un primer momento el proyecto solo estaba enfocado en atender a población migrante, principalmente de Nicaragua y Honduras, pero también ya se ha incluido a salvadoreños retornados desde Estados Unidos, quienes han solicitado apoyo para incorporarse nuevamente a la realidad del país.
«Se hacen talleres psicoemocionales con los migrantes, sobre todo tenemos dos grupos formados: uno en Santa Rosa de Lima, en Santa Clarita, y estamos iniciando en Las Maderas. Se trata de darles diferentes conocimientos sobre sus derechos laborales y habilidades para la vida», indicó Mariela Romero, coordinadora del proyecto.
Internacionales
El gobierno británico, dispuesto a publicar documentos sobre el expríncipe Andrés
El gobierno británico se declaró este martes a favor de publicar documentos relativos al nombramiento del expríncipe Andrés como representante especial de Comercio Internacional en 2001, tras su arresto la semana pasada por su relación con el caso Epstein.
Tras la divulgación de los archivos del delincuente sexual estadounidense por parte del Departamento de Justicia de Estados Unidos, el hermano del rey Carlos III pasó a ser sospechoso de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público. De momento, no se ha emitido ningún cargo contra él.
Este martes, el ministro de Comercio, Chris Bryant, apoyó en el Parlamento la petición presentada por el Partido Liberal Demócrata (centrista) para que el gobierno laborista publique los documentos relacionados con el nombramiento de Andrew Mountbatten-Windsor.
«Permítanme ser claro desde el principio. Apoyamos esta moción», señaló Bryant, quien describió al expríncipe como «un hombre en una constante carrera de autoengrandecimiento y enriquecimiento personal».
Algunos de los documentos divulgados parecen indicar que el entonces príncipe habría transmitido informaciones confidenciales al financiero, que se suicidó en prisión en 2019, durante su etapa representante especial de Comercio Internacional del Reino Unido, de 2001 a 2011.
A raíz de este caso, el expríncipe Andrés pasó once horas el jueves en una comisaría, algo que ha hecho tambalear los cimientos de la monarquía británica.
Chris Bryant tachó a Andrew Mountbatten-Windsor de «grosero, arrogante, con un sentimiento de privilegio; incapaz de distinguir entre el interés público, al que decía servir, y su propio interés privado».
Bryant advirtió, sin embargo, que el gobierno debe consultar con la policía qué documentos se pueden divulgar, para no poner en peligro su investigación.
El gobierno expresó su disposición a publicar esos archivos horas después de que la policía liberara, el martes bajo fianza, al exembajador británico en Estados Unidos Peter Mandelson, detenido la víspera por sus supuestos vínculos con Epstein.
Mandelson fue arrestado el lunes por sospechas de que incumplió sus deberes en su etapa al frente del Ministerio de Industria durante el gobierno laborista entre 2008 y 2010.
Igual que en el caso del expríncipe Andrés, los lazos de Mandelson con Epstein eran conocidos.
El líder del Partido Liberal Demócrata, Ed Davey, dijo el martes en el Parlamento que la relación de Andrés y Mandelson con Epstein representa una «mancha» para el Reino Unido.
«Debemos comenzar a limpiar esa mancha con el desinfectante de la transparencia», señaló Davey.
Las palabras de Davey fueron respaldadas por el ministro de Comercio, que expresó la voluntad de su gobierno de sacar a la luz los documentos.
«Es lo mínimo que le debemos a las víctimas del horrendo abuso perpetrado por Jeffrey Epstein y otros», dijo Bryant.
«Un abuso que fue permitido, facilitado y apoyado por un grupo muy amplio de individuos arrogantes, con un sentimiento de privilegio y a menudo muy adinerados en este país y en otros lugares», añadió el ministro.
Aunque ambas investigaciones son distintas, el diario The Telegraph rescató unas declaraciones de Mandelson en el Parlamento en 2001, en las que consideraba al entonces príncipe Andrés como alguien «totalmente cualificado» para ocupar el puesto de representante para el Comercio Internacional.
Andrew Lownie, experiodista de la BBC y biógrafo del expríncipe, declaró a AFP que Mandelson y Tony Blair, primer ministro laborista en 2001, «impusieron el nombramiento» de Andrés.
En esa época, Mandelson ocupaba también el puesto de ministro de Industria y Comercio.
Las revelaciones sobre los vínculos de Mandelson con Epstein han puesto bajo presión al primer ministro Keir Starmer, acusado de haberlo nombrado pese a saber que había sido alguien cercano al financiero estadounidense tras su condena por delitos sexuales.
Starmer, que retiró a Mandelson del puesto de embajador en septiembre de 2025, después de que salieran a la luz nuevas informaciones que lo vinculaban con Epstein, presentó sus disculpas a las víctimas.
Pese a todo, el primer ministro afirmó hace dos semanas que su gobierno está «fuerte y unido», en un intento de disipar dudas sobre una posible dimisión debido al nombramiento de Mandelson.
Internacionales
Rusia advierte de planes secretos de Reino Unido y Francia para equipar a Ucrania con armas nucleares
Rusia acusó a Reino Unido y Francia de amenazar al régimen de no proliferación nuclear completo luego de que sus servicios de inteligencia descubrieran que los dos países se preparan para proporcionar armas nucleares a Kiev.
«Esta información es sumamente importante», dijo hoy martes el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, que calificó al plan como una flagrante violación de las normas legales internacionales, incluido el Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares, y dijo que Rusia lo tendrá en cuenta al plantear su posición en las negociaciones sobre Ucrania.
Previamente, el Servicio de Inteligencia Exterior de Rusia indicó que Londres y París estaban considerando transferir a Kiev armas nucleares o capacidades relacionadas, ya que ven pocas posibilidades de lograr lo que describen como una victoria sobre Rusia contando sólo con las fuerzas armadas ucranianas. La agencia añadió que Alemania había declinado unirse a lo que denominó una «peligrosa aventura».
La agencia también señaló que Londres y París están trabajando en acuerdos para proporcionar dichas armas y sistemas de lanzamiento, incluida la transferencia encubierta de componentes y tecnologías nucleares europeos.
Principal
Multan con $200 a propietario de vehículo por circular en sentido contrario y con documentos vencidos
El propietario de un vehículo con placas P 703 212 fue sancionado por conducir en sentido contrario en el sector de la Ceiba de Guadalupe, sobre la carretera Panamericana, informó el Viceministerio de Transporte (VMT).
De acuerdo con las autoridades, la infracción corresponde a la falta TO70, que implica una multa de $150.
Además, el propietario del vehículo también fue sancionado con una multa de $50 por contar con la tarjeta de circulación vencida, lo que constituye la falta TO5, según explicó el VMT.
Las autoridades reiteraron el llamado a los conductores a respetar las normas de tránsito, para prevenir accidentes y garantizar la seguridad vial de la población salvadoreña.