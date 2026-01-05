Principal
Identifican a hombre que falleció ahogado en lago de Ilopango
Un paseo familiar terminó en una dolorosa pérdida luego de que un hombre perdiera la vida tras ahogarse en las aguas del lago de Ilopango.
La víctima fue identificada como Julio Elías Ramírez, de aproximadamente 55 años de edad, quien departía con su familia en el sector de San Agustín, departamento de Cuscatlán.
Según testigos, Ramírez se encontraba disfrutando de la tarde cuando ocurrió el incidente que le arrebató la vida ante la mirada de otros turistas.
Cuerpos de socorro y agentes de la Policía Nacional Civil se hicieron presentes al lugar para realizar las labores de rescate del cuerpo y los procedimientos legales correspondientes.
Internacionales -deportes
Barcelona convoca a Araujo tras su retiro espiritual
El uruguayo, Ronald Araujo, fue convocado por el FC Barcelona tras pasar por un retiro espiritual tras tener problemas mentales.
El sudamericano fue convocado para jugar la Supercopa de España que se disputará en Yeda (Arabia Saudí).
Araujo es la principal novedad en la expedición blaugrana.
El retiro espiritual se debió tras ser expulsado en el partido de la Champions League contra el Chelsea, el pasado 25 de noviembre del 2025.
Principal
Hombre estacionó su vehículo frente a una cochera y se ganó una multa de $150.00
En redes sociales se ha viralizado la imagen de una multa impuesta por el Vice Ministerio de Transporte (VMT) a un conductor por estacionar su vehículo frente a una cochera.
La multa impuesta por el VMT, ha causado revuelo entre los internautas quienes han aplaudido la acción de las autoridades.
Según el VMT, el conductor fue sancionado luego de estacionar su vehículo frente a una cochera, obstruyendo la salida de los vehículos del inmueble.
La normativa establece que las personas no pueden parquearse frente a entradas principales de edificios públicos, teatros, hoteles, bancos, hospitales, o cocheras de viviendas particulares.
La próxima vez que busque un parqueo y no encuentre, recuerde que no puede dejar su vehículo estacionado frente a ninguna cochera, de lo contrario será multado por haber incurrido en una falta grave y se le aplicará una multa de $150.00.
Principal
Captan a conductor de pick up atropellando a varios guatemaltecos y no se detiene para auxiliarlos
Varias personas resultaron lesionadas tras ser embestidas por un vehículo tipo pick up cuyo conductor no detuvo la marcha tras el lamentable hecho.
Varias cámaras de seguridad ubicadas en las calles de Santa Cruz del Quiché captaron el instante cuando el pick up embiste a los peatones.
Medios de comunicación locales publicaron que el conductor del automóvil todo terreno se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes.
Los lesionados fueron auxiliados por socorristas de Bomberos Voluntarios Departamentales.
Efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron al conductor para que responda por sus acciones.