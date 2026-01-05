Identifican a hombre que falleció ahogado en lago de Ilopango

En redes sociales se ha viralizado la imagen de una multa impuesta por el Vice Ministerio de Transporte (VMT) a un conductor por estacionar su vehículo frente a una cochera.

La multa impuesta por el VMT, ha causado revuelo entre los internautas quienes han aplaudido la acción de las autoridades.

Según el VMT, el conductor fue sancionado luego de estacionar su vehículo frente a una cochera, obstruyendo la salida de los vehículos del inmueble.

La normativa establece que las personas no pueden parquearse frente a entradas principales de edificios públicos, teatros, hoteles, bancos, hospitales, o cocheras de viviendas particulares.

La próxima vez que busque un parqueo y no encuentre, recuerde que no puede dejar su vehículo estacionado frente a ninguna cochera, de lo contrario será multado por haber incurrido en una falta grave y se le aplicará una multa de $150.00.

