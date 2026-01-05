Principal
Hombre estacionó su vehículo frente a una cochera y se ganó una multa de $150.00
En redes sociales se ha viralizado la imagen de una multa impuesta por el Vice Ministerio de Transporte (VMT) a un conductor por estacionar su vehículo frente a una cochera.
La multa impuesta por el VMT, ha causado revuelo entre los internautas quienes han aplaudido la acción de las autoridades.
Según el VMT, el conductor fue sancionado luego de estacionar su vehículo frente a una cochera, obstruyendo la salida de los vehículos del inmueble.
La normativa establece que las personas no pueden parquearse frente a entradas principales de edificios públicos, teatros, hoteles, bancos, hospitales, o cocheras de viviendas particulares.
La próxima vez que busque un parqueo y no encuentre, recuerde que no puede dejar su vehículo estacionado frente a ninguna cochera, de lo contrario será multado por haber incurrido en una falta grave y se le aplicará una multa de $150.00.
Internacionales -deportes
Barcelona convoca a Araujo tras su retiro espiritual
El uruguayo, Ronald Araujo, fue convocado por el FC Barcelona tras pasar por un retiro espiritual tras tener problemas mentales.
El sudamericano fue convocado para jugar la Supercopa de España que se disputará en Yeda (Arabia Saudí).
Araujo es la principal novedad en la expedición blaugrana.
El retiro espiritual se debió tras ser expulsado en el partido de la Champions League contra el Chelsea, el pasado 25 de noviembre del 2025.
Principal
Captan a conductor de pick up atropellando a varios guatemaltecos y no se detiene para auxiliarlos
Varias personas resultaron lesionadas tras ser embestidas por un vehículo tipo pick up cuyo conductor no detuvo la marcha tras el lamentable hecho.
Varias cámaras de seguridad ubicadas en las calles de Santa Cruz del Quiché captaron el instante cuando el pick up embiste a los peatones.
Medios de comunicación locales publicaron que el conductor del automóvil todo terreno se encontraba bajo los efectos de bebidas embriagantes.
Los lesionados fueron auxiliados por socorristas de Bomberos Voluntarios Departamentales.
Efectivos de la Policía Nacional Civil (PNC) capturaron al conductor para que responda por sus acciones.
Principal
El Salvador cierra el año 2025 con un total de 4.1 millones de visitantes internacionales
La presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Eny Aguiñada, destacó que El Salvador cerró el 2025 con cifras históricas en visitas internacionales, alcanzando un total de 4.1 millones de extranjeros que ingresaron al país.
La funcionaría recalcó que la afluencia de turistas se vio reflejada en los parques recreativos promovidos por la institución.
“Tuvimos 1.5 millones de visitantes de Guatemala; en segundo lugar, Estados Unidos con 1.3 millones de visitantes; y Honduras con 792,000”, detalló Aguiñada.
La funcionaria destacó que ello representa un crecimiento de 20.3% comparado al año 2024.
En cuanto al turismo tanto en parques nacionales, playas y la villa navideña en el centro histórico de San Salvador, Eny Aguiñada indicó que se registró el ingreso de 5.9 millones de visitantes solamente en el mes de diciembre.
La funcionaria enfatizó en que Las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno de El Salvador han impactado positivamente en diferentes áreas, principalmente en el turismo, lo que a su vez conlleva a que visitantes nacionales e internacionales se sientan motivados a conocer toda la riqueza natural que ofrece el país.