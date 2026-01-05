Captan a conductor de pick up atropellando a varios guatemaltecos y no se detiene para auxiliarlos

La presidenta del Instituto Salvadoreño de Turismo (ISTU), Eny Aguiñada, destacó que El Salvador cerró el 2025 con cifras históricas en visitas internacionales, alcanzando un total de 4.1 millones de extranjeros que ingresaron al país.

La funcionaría recalcó que la afluencia de turistas se vio reflejada en los parques recreativos promovidos por la institución.

“Tuvimos 1.5 millones de visitantes de Guatemala; en segundo lugar, Estados Unidos con 1.3 millones de visitantes; y Honduras con 792,000”, detalló Aguiñada.

La funcionaria destacó que ello representa un crecimiento de 20.3% comparado al año 2024.

En cuanto al turismo tanto en parques nacionales, playas y la villa navideña en el centro histórico de San Salvador, Eny Aguiñada indicó que se registró el ingreso de 5.9 millones de visitantes solamente en el mes de diciembre.

La funcionaria enfatizó en que Las medidas de seguridad implementadas por el Gobierno de El Salvador han impactado positivamente en diferentes áreas, principalmente en el turismo, lo que a su vez conlleva a que visitantes nacionales e internacionales se sientan motivados a conocer toda la riqueza natural que ofrece el país.

