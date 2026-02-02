Principal
Gobierno inaugura otras 70 escuelas del programa Dos Escuelas por Día
El presidente de la república, Nayib Bukele, acompañado del presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast, anunció esta noche la inauguración de otros 70 centros educativos —que se suman a más de 500 intervenidos, como parte del programa Dos Escuelas por Día— desde el Centro Escolar Cantón San Ramón, en San Antonio del Monte, Sonsonate Centro.
«Dos Escuelas por Día es tener escuelas dignas, verdaderos centros de estudio», expresó el mandatario en cadena nacional, a la vez que aclaró que las intervenciones no son cosméticas, sino reales, e impactan directamente en la calidad de la educación. «Ya están influyendo en la matrícula, que está aumentando», dijo el mandatario, a la vez que detalló que en el Centro Escolar Cantón El Guaje se registró un aumento en la matrícula del 70 %.
Mencionó también que con la ministra de Educación, Karla Trigueros, se diseñó toda la logística para que los paquetes escolares, que incluyen uniformes y zapatos, estén completos, sean de calidad y se entreguen a tiempo. El presidente aclaró que la prioridad siempre ha sido que los estudiantes tengan sus insumos de calidad y a tiempo, por lo que los materiales fueron encargados a proveedores nacionales e internacionales.
Unido a la infraestructura y los insumos necesarios, el jefe de Estado dijo que la primera dama Gabriela de Bukele junto con su despacho lanzó en enero el nuevo Currículo Nacional de la Primera Infancia, para generar una nueva forma de enseñar y por ende una nueva forma de aprender, que incluye dinámicas, juegos, capacitaciones para los docentes y sobre todo que los niños se sientan protagonistas de esta atención. «Pone al niño en el centro, como debe ser, y reconoce al docente que es el que guía. Construyeron sobre el cariño», afirmó.
Por su parte, Kast posteó en sus redes sociales: «En El Salvador, fuimos invitados a terreno a conocer un proyecto educativo». Durante el evento, agradeció la invitación y expresó: «Para nosotros es muy esperanzador ver que una nación que estuvo sumida en una guerra civil, en una disputa contra el crimen organizado, salga adelante. Se me vienen dos palabras: dignidad y libertad».
El presidente electo expresó que con las mejoras en la educación e infraestructura se dignifica al maestro y a los alumnos, quienes reciben un lugar limpio y ordenado. Además, obtienen libertad, porque la educación da libertad. «Cuando ustedes aprendan a sumar, restar, leer, a escribir y a entender lo que leen van a tener libertad de elegir», les dijo a los asistentes.
Principal
Conductor es sancionado por circular en sentido contrario en el bulevar Los Próceres
Las autoridades de tránsito sancionaron al conductor del vehículo con placas 44 0EB tras atender una denuncia ciudadana por circular en sentido contrario en el bulevar Los Próceres, a la altura del monumento Hermano Bienvenido a Casa.
El hecho fue reportado por usuarios de la vía, quienes grabaron un video de lo sucedido permitiendo intervención correspondiente y la aplicación de la sanción conforme a la normativa vigente.
Las autoridades reiteraron el llamado a los automovilistas a respetar las señales de tránsito y evitar conductas que pongan en riesgo la vida e integridad de peatones y demás usuarios viales.
«Instamos a los automovilistas evitar comportamientos que pongan en peligro la vida de los demás usuarios viales», indicó el VMT.
Principal
Persisten los vientos nortes con ráfagas de hasta 60 km/h este domingo
Durante la tarde de este domingo, el cielo se mantendrá despejado en la mayor parte del territorio nacional, según el pronóstico publicado por el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (MARN).
De acuerdo con la institución, para el resto de la jornada se espera cielo mayormente despejado, con el paso ocasional de nubosidad en tránsito. No se prevén lluvias durante la tarde en ninguna zona del territorio.
En cuanto a los vientos, continuarán con velocidades entre 10 y 20 kilómetros por hora. Sin embargo, podrían registrarse ráfagas ocasionales de entre 40 y 60 kilómetros por hora, principalmente en las zonas altas del occidente y el norte del país, donde estas condiciones serán más sensibles.
Las autoridades señalan que la temperatura en zonas altas oscilará entre los 16 °C y 24 °C. En los valles, las temperaturas alcanzarán entre 28 °C y 37 °C, mientras que en la franja costera se prevén máximas de entre 32 °C y 35 °C.
Además, informan que los vientos nortes continuarán en el país con mayor intensidad en el occidente y nororiente.
Internacionales
El papa expresa «gran inquietud» por «aumento de las tensiones» entre Cuba y EE. UU.
El papa León XIV expresó este domingo su «gran inquietud» por «el aumento de las tensiones entre Cuba y los Estados Unidos, dos países vecinos».
Uniéndose al mensaje de los obispos cubanos, el primer papa estadounidense de la historia invitó desde el Vaticano «a todos los responsables a promover un diálogo sincero y eficaz, a fin de evitar la violencia y cualquier acción que pueda aumentar el sufrimiento del querido pueblo cubano».
El presidente estadounidense Donald Trump multiplicó las amenazas contra Cuba tras la redada de comienzos de enero en Caracas que condujo a la captura del entonces presidente venezolano Nicolás Maduro, aliado de La Habana y su principal proveedor de energía.
Trump instó a Cuba a aceptar «antes de que sea demasiado tarde» un «acuerdo» cuya naturaleza no precisó.
«¡No habrá más petróleo ni dinero con destino a Cuba: cero!», amenazó el presidente estadounidense, que el jueves firmó un decreto por el que Estados Unidos podría imponer aranceles, por un monto no especificado, a los países que vendan petróleo a La Habana. Asegura que Cuba representa una «amenaza excepcional» para la seguridad nacional estadounidense.
El jefe de la iglesia católica espera, por otro lado, que los Juegos Olímpicos de Milán Cortina, que se inauguran el viernes, sean la ocasión para «gestos concretos de distensión y diálogo».
«Estos grandes eventos deportivos constituyen un fuerte mensaje de fraternidad y reavivan la esperanza de un mundo en paz», añadió León XIV, recordando que ese era el objetivo de la llamada «tregua olímpica».
Es una «costumbre antiquísima que acompaña el desarrollo de los Juegos», explicó León XIV a sólo unos días de la celebración de los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán Cortina, del 6 al 22 de febrero, a los que seguirán los Juegos Paralímpicos del 6 al 15 de marzo.
«Deseo que todos los que tienen en su corazón la paz entre los pueblos y ocupan funciones de autoridad sepan aprovechar esta ocasión para llevar a cabo gestos concretos de distensión y de diálogo», declaró el papa al término de la oración del ángelus en Roma.
El papa León XIV rezó también por las «numerosas víctimas del desprendimiento de tierras en una mina de Kivu del Norte, en la República Democrática del Congo», por quienes «sufren las tormentas que han azotado en los últimos días a Portugal y al sur de Italia», así como por las «poblaciones de Mozambique, duramente golpeadas por las inundaciones».