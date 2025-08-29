Principal
Finaliza la 19° edición de Fuerzas Comando 2025 en San Salvador
Las autoridades del Gabinete de Seguridad y Comando Sur de los Estados Unidos clausuraron la 19° edición de la competencia internacional Fuerzas Comandos 2025 que se llevó a cabo en El Salvador del 18 al 29 de agosto.
Colombia se agenció el primer lugar tras acumular 1,955 puntos, el segundo fue para México con 1,812 y el tercer lugar para El Salvador con 1,663.
En la ceremonia también se premió al ministro de la Defensa, René Francis Merino Monroy quién se agenció el primer lugar en tiro con pistola, fusil y overhaul. La competencia se llevó a cabo por primera vez en esta edición y participaron los oficiales generales de las naciones en contienda.
Con respecto a Fuerzas Comando, Merino Monroy, agradeció al Comando Sur por la confianza en asignar la actividad a El Salvador, enfatizó que la elección no sólo es un reconocimiento a las capacidades logísticas y operativas sino también al compromiso firme que El Salvador tiene con la seguridad regional y la cooperación multinacional. A los participantes les destacó que mostraron capacidad, disciplina, liderazgo y espíritu de competencia.
«El participante ha dejado en alto el nombre de su país, la intensidad de las pruebas, la exigencia física y mental y el profesionalismo con el que cada uno ha competido nos recuerdan que estamos ante hombres verdaderamente excepcionales», dijo Merino Monroy.
El vicealmirante felicitó a los equipos vencedores, pero les recordó a los demás que en Fuerzas Comandos todos ganan porque lo que se fortalece la competencia va mucho más allá del rendimiento individual, pues se fortalece la confianza, la interoperabilidad y la determinación colectiva de proteger a las naciones.
« Fuerzas Comando no es sólo una competencia, es un mensaje claro que cuando trabajamos juntos somos más fuertes. Es también una oportunidad de estrechar lazos, intercambiar conocimientos y reafirmar que la seguridad regional es una responsabilidad compartida. Vemos esta edición con gratitud, con orgullo y con la mirada puesta en el futuro», agregó el jefe de la institución castrense.
En tanto, el jefe del Comando de Operaciones Especiales Sur, Mark Schafer, agradeció a El Salvador por la organización y dedicación, de igual forma a los competidores por representar a sus naciones y a la comunidad de fuerzas de operaciones especiales, con orgullo y excelencia.
«Durante los últimos diez días, fuimos testigos de hazañas increíbles de fuerza, resiliencia y determinación. Cada actividad mostró el verdadero significado de fuerzas comando, superar límites, fomentar el trabajo en equipo y honrar las tradiciones de las fuerzas de operaciones especiales. El esfuerzo de cada competidor nos recuerda por qué esta competencia es un referente de excelencia y camaradería en nuestra comunidad», dijo Schafer.
Principal
Camión que transportaba ganado sufrió aparatoso accidente
Un camión que transportaba ganado protagonizó un aparatoso incidente en el distrito de Tecoluca, departamento de San Vicente.
El vehículo circulaba en el kilómetro 81.5 de la carretera Litoral, cerca del río La Bolsa, distrito de Tecoluca cuando cayó en el fondo del barranco.
A pesar de lo aparatoso del siniestro vial, las autoridades solo reportan daños materiales en el vehículo pesado.
Hasta el cierre de esta nota, ya se encontraban en la escena agentes de la Policía Nacional Civil (PNC) para procesar la escena y auxiliar a las víctimas.
Jetset
El Salvador estará presente en el festival de cortometrajes de Marrakech
El Salvador es el invitado de honor al quinto Festival de Cortometrajes que se realizará en la Ciudad Roja e Imperial de Marrakech, en el Reino de Marruecos, al norte de África.
Esta es la primera vez que nuestro país participa en este certamen y lo hará con seis cortos cuidadosamente seleccionados por los organizadores, los cuales serán exhibidos entre el 26 de septiembre y el 1.0 de octubre de 2025.
El prestigioso festival es una plataforma para cineastas emergentes y ya establecidos de todo el mundo. En su agenda incluye talleres innovadores, clases magistrales y proyecciones que muestran lo mejor en narraciones breves.
La participación de El Salvador es liderada por Gianfranco Castaneda Infantozzi, quien posee una amplia experiencia en producción cinematográfica en seis países en los que ha laborado. Obtuvo un máster en Producción Cinematográfica en España y un diplomado en Artes Aplicadas a la Sociedad en Brasil.
En Marruecos, El Salvador participará con los cortometrajes «I would like to become», de Javier Arias; «When the Rain Stops», de Guillermo Argueta; «Not for Sale», de Ale Pinto; «All», de Pamela Robin; «Nocturnal Whispers», de Armando Rodríguez, e «Ikigal», de Daniel Flamenco y Adriana Michelson.
«Espero que mis experiencias y mi amor por este arte puedan sembrar semillas en otros para cosechar nuevas historias juntos», valora Castaneda, en una entrevista con el sitio MWN LIFESTYLE.
Participar en el festival de Marrakech le permitirá conectar mundos, unir aulas con festivales y hacer tangibles las posibilidades de intercambio cultural.
En su cuenta de LinkedIn, el también educador, se define como una persona que ha cultivado una «profunda comprensión del lenguaje cinematográfico y publicitario».
A Marrakech, Gianfranco llevará el talento de los salvadoreños al resto del mundo. Considera el evento como una experiencia de repaso y aprendizaje. «Conocer a otros combatientes y escritores apasionados será gratificante en todos los sentidos, una recarga de energía para seguir», aseguró, al tiempo de reconocer que aprenderá mucho de todos los participantes.
Internacionales
La Sábana Santa de Turín es «un fraude clerical», según una carta medieval
Un estudio ofrece pruebas convincentes, tras la aparición de un documento rescatado, de que la reliquia custodiada en la capital piamontesa no perteneció a Jesús de Nazaret.
El sudario de Turín es uno de los objetos antiguos más preciados de la ciudad norteña italiana. Esta reliquia atrae a numerosos turistas hasta la región del Piamonte, a pesar de que la Catedral de San Juan Bautista solo la exhibe públicamente en contadas ocasiones.
También conocida como la Sábana Santa, la tela de lino muestra la imagen tenue de la parte delantera y trasera de un hombre desnudo. Los creyentes la han venerado durante siglos creyendo que la figura de Jesús de Nazaret quedó plasmada tras su crucifixión en el monte del Gólgota y posterior enterramiento en el conocido como Santo Sepulcro.
La gente ha cuestionado su autenticidad desde que apareció por primera vez en 1354, y las autoridades vaticanas han cambiado de parecer a lo largo de los años sobre si debe ser considerado como el verdadero sudario del icono. Ahora, un documento medieval recién descubierto añade más pruebas de que el sudario es falso.
Los hallazgos, publicados en la revista ‘Journal of Medieval History’, revelan la primera prueba escrita conocida que atestigua que la reliquia no es auténtica. Este documento hasta ahora desconocido, que data del siglo XIV, se ha convertido en la prueba escrita más antigua conocida hasta la fecha que prueba el fraude. La anterior es una carta escrita en 1389 por el obispo de Troyes, Pierre d’Arcis, donde denuncia la falsedad de la presunta Sábana Santa.
El documento escrito recién descubierto revela que un teólogo francés muy respetado, Nicole Oresme (1325-1382), describió la tela como una falsificación «clara» y «patente», resultado de los engaños de «hombres del clero» a mediados del siglo XII.
Oresme escribe: «Muchos clérigos engañan así a otros, con el fin de obtener ofrendas para sus iglesias. Este es claramente el caso de una iglesia de Champagne (la región francesa donde se descubrió por primera vez el sudario), donde se dijo que estaba el sudario del Señor Jesucristo, y del número casi infinito de los que han falsificado tales cosas, y de otros».
Oresme, que más tarde fue obispo de Lisieux (Francia), fue una importante figura religiosa de la Edad Media, muy apreciado por sus explicaciones racionales de los supuestos milagros. «Lo que distingue a los escritos de Oresme es su intento de dar explicaciones racionales a fenómenos inexplicables, en lugar de interpretarlos como divinos o demoníacos», afirma Nicolas Sarzeaud, historiador de la Universidad Católica de Lovaina (Bélgica) y autor principal de este nuevo estudio.
«Durante siglos, esta reliquia, ahora controvertida, se ha visto envuelta en una polémica entre partidarios y detractores de su culto», prosigue Sarzeaud. «Este caso nos ofrece un relato inusualmente detallado del fraude clerical».