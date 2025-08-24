Principal
Fallece el empresario y filántropo Ricardo Poma
Ricardo Poma, líder empresarial salvadoreño y uno de los rostros más influyentes en el sector productivo de la región, falleció este domingo, según ha confirmado este medio digital.
La historia empresarial de El Salvador no se puede contar sin mencionar a don Ricardo Poma (1946-2025). Al frente de Grupo Poma, transformó un legado familiar en una plataforma de desarrollo regional y de impacto social sostenible.
Durante más de cuatro décadas, Poma no solo lideró un consorcio multilatino, sino que también aportó bases y herramientas para construir un país más justo, educado y solidario.
Ingeniero industrial graduado de la Universidad de Princeton y con un MBA en Harvard, Ricardo Poma fue presidente de Grupo Poma, conglomerado fundado por su abuelo en 1919. Desde su incorporación, el grupo alcanzó una expansión significativa en América Latina y Estados Unidos a través de cinco divisiones clave: Excel (automóviles), Grupo Roble (bienes raíces), Real Hotels & Resorts (hotelería), Autofácil (finanzas) y Solaire (industria).
Bajo su liderazgo, se consolidó la estrategia “multimarca/multipaís”, que llevó a la empresa a invertir en nuevos desarrollos hoteleros en Perú, Panamá y El Salvador, este último como parte del complejo Multiplaza, Torre Pedregal y oficinas Roble.
Poma dejó una cultura organizacional centrada en la excelencia, la ética y la innovación, hoy sostenida por sus hijos y sobrinos, quienes continúan con su visión.
Evento en 2016, en un acto donde la Fundación Poma realizó la Décima entrega de Becas de Talento a 106 estudiantes que fueron premiados con becas completas para estudios superiores técnicos y universitarios, con el apoyo administrativo de EduBecas de FEPADE. / Foto Archivo
El impacto de Ricardo Poma trascendió el ámbito empresarial. Fue presidente de Fundación Poma, desde donde promovió programas sociales en salud, cultura y educación. Gracias a su impulso, más de 1,700 jóvenes accedieron a estudios técnicos y universitarios con fondos como ¡Supérate!, Becas al Talento y Becas del Rector en la ESEN.
Fundó la Escuela Superior de Economía y Negocios (ESEN) en 1993, institución que se convirtió en referente regional por su excelencia académica y su modelo de inclusión financiera. Se estima que dos de cada tres graduados han recibido becas o apoyos económicos.
En salud, presidió FUSAL, organización que canalizó más de $650 millones en donaciones médicas y programas comunitarios, como la atención nutricional temprana.
En el ámbito cultural se incluye la fundación del Teatro Luis Poma, espacio que ha acogido a más de 500 artistas y 300,000 asistentes. También creó el Premio Ovación, que cada año apoya económicamente a nuevas propuestas escénicas.
Principal
Medio Ambiente advierte ingreso de tormentas con fuertes vientos y descargas eléctricas
El Ministerio de Medio Ambiente informó que se mantiene bajo monitoreo una línea de tormentas ubicada en las inmediaciones de Honduras y Nicaragua, la cual se prevé ingrese a la zona oriental del país hacia finales de la tarde.
De acuerdo con la institución, este sistema se desplazará durante la noche hacia el resto del territorio, generando lluvias y tormentas de fuerte intensidad, acompañadas de ráfagas de viento que podrían superar los 45 kilómetros por hora, así como abundante actividad eléctrica.
El fenómeno podría extenderse hasta las primeras horas de la madrugada en la zona occidental y en sectores costeros. Las autoridades recomiendan a la población tomar precauciones, mantenerse informada a través de los canales oficiales y atender indicaciones para prevenir emergencias.
Internacionales
EEUU intensifica la presión militar en el Caribe y Maduro responde con movilización interna
Estados Unidos incrementó su despliegue naval en el Caribe con el envío de tres destructores de misiles guiados, como parte de una operación anunciada por el presidente Donald Trump contra los carteles de drogas en América Latina. La medida ha generado un nuevo foco de tensión con el gobierno de Nicolás Maduro, que la calificó como un intento de intervención militar.
Los buques desplegados son el USS Jason Dunham, USS Sampson y USS Gravely, especializados en misiones de interdicción y recolección de inteligencia. Según el Pentágono, su objetivo es reforzar las acciones contra el narcotráfico en la región. Algunos medios especializados han señalado que el operativo también podría incluir un submarino de ataque nuclear, buques de asalto anfibios y aeronaves de vigilancia P-8 Poseidon, aunque estos detalles no han sido confirmados oficialmente.
En paralelo, el Departamento de Justicia de Estados Unidos elevó la recompensa por la captura de Nicolás Maduro a 50 millones de dólares, reforzando la presión sobre el mandatario venezolano, acusado de vínculos con el narcotráfico.
Desde Caracas, Maduro denunció la operación como una “agresión imperialista” y convocó a más de 4.5 millones de milicianos a integrarse a la Milicia Nacional Bolivariana para fortalecer la defensa del país. “Ningún soldado extranjero nos intimidará, estamos listos para defender la patria”, afirmó el gobernante en cadena nacional.
La escalada ocurre en un contexto de creciente deterioro de las relaciones entre ambos países, con Estados Unidos endureciendo sus sanciones y medidas militares, y Venezuela consolidando una narrativa de resistencia ante lo que califica como un plan de cambio de régimen.
Principal
Nayib Bukele se mantiene como el líder más popular del mundo
El presidente Nayib Bukele, se posiciona como el líder más popular del mundo según recientes mediciones de Morning Consult Political Intelligence, WCIOM y Gallup. Con un impresionante 91% de aprobación ciudadana, Bukele supera a figuras como Vladimir Putin (79%), Narendra Modi (72%) y Donald Trump (45%).
La popularidad de Nayib Bukele se ha mantenido alta durante varios años, a pesar de las críticas por su estilo de gobernar. Encuestas recientes lo muestran como el mandatario más respaldado en América Latina, consolidando su imagen como un líder que conecta directamente con la población.
Expertos atribuyen este alto nivel de aprobación a sus políticas de seguridad, como el #PlanControlTerritorial y la construcción de una megacárcel para pandilleros de alto rango y riesgo criminal #CECOT, así como a programas sociales y medidas de disciplina en escuelas que han generado gran aceptación entre padres de familia y maestros.