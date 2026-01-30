Principal
Explosivo entre arena de local de materiales de construcción alarma a San Salvador
Un objeto explosivo fue encontrado, esta tarde, dentro de arena que era embolsada para su venta en un local de comercio de materiales de construcción, que se encuentra ubicado en las cercanías del estadio Cuscatlán, San Salvador.
El artefacto, que a simple vista se puede detectar que fue parte del arsenal militar en la Guerra Civil Salvadoreña, se encontraba intacto pero con señales de óxido por el periodo en el cual se mantuvo oculto en la zona donde se extrajo la tierra, según indicaron testigos.
En este sentido, indicaron que esa arena procede de sectores como Chalatenango, departamento donde se vivieron momentos cruentos de la guerra.
Ante esta situación, los dueños del local llamaron a las autoridades de la Policía Nacional Civil (PNC) para que retiraran el objeto de una forma adecuada, para evitar una tragedia.
Por ser un hecho aislado, las investigaciones se limitaron a un par de preguntas y a trasladar el explosivo hacia una base militar, para que se le dé el tratamiento correspondiente.
Marvin Aguilar en polémica por sugerir el asesinato de youtubers afines al gobierno de Bukele
En un video difundido en redes sociales, el antropólogo cultural y analista político Marvin Aguilar ha generado una ola de controversia al adaptar un eslogan de la guerra civil salvadoreña para dirigirlo contra creadores de contenido en YouTube. Aguilar, conocido por su alineación con el partido Nuevas Ideas y sus apariciones en medios como analista, declaró: «Antes en la guerra era ‘Sé patriota, mata un cura’, hoy va a ser ‘Sé patriota, mata un youtuber’… con eso haríamos patria».
La frase, extraída de un clip de aproximadamente un minuto, incluye referencias explícitas a actos de violencia extrema, como descabezar, sacar el corazón, sacrificar y desmembrar a youtubers que critican al gobierno.
#Nacionales l Marvin Aguilar: «Antes en la guerra era ‘Sé patriota, mata un cura’ hoy va ser ‘Sé patriota, mata un youtuber’. pic.twitter.com/zonMPucAJs
— Diario Digital Cronio (@croniosv) January 30, 2026
El video, compartido inicialmente por la cuenta @porttada en la plataforma X (anteriormente Twitter), muestra a Aguilar hablando desde lo que parece ser su hogar, con un fondo de muebles y abrigos colgados. En el clip, el analista motiva a la audiencia a actuar contra generadores de contenido digital que no comparten su ideología, comparándolos con los sacerdotes perseguidos durante el conflicto armado.
Aguilar, quien se presenta como «antropólogo cultural y analista», aparece sonriente y gesticulando mientras pronuncia estas palabras, lo que ha sido interpretado por muchos como una apología al odio y la violencia.Antecedentes: El eslogan de la guerra civil y su contexto actualLa frase original «Haz patria, mata un cura» (o «Sé patriota, mata un cura») surgió durante la guerra civil salvadoreña (1980-1992), un período marcado por la represión de escuadrones de la muerte de derecha contra figuras eclesiásticas asociadas a la teología de la liberación.
Sacerdotes como San Óscar Arnulfo Romero, asesinado en 1980, y los jesuitas de la UCA en 1989, fueron víctimas de esta campaña de terror promovida por sectores ultraconservadores y militares.
El conflicto dejó más de 75,000 muertos y miles de desaparecidos, y eslóganes como este simbolizaban la polarización extrema y la incitación al asesinato político.
Aguilar adapta este lema en un contexto contemporáneo, donde El Salvador bajo el gobierno de Nayib Bukele ha enfrentado críticas internacionales por restricciones a la libertad de expresión y persecución a periodistas independientes. Organizaciones como Amnistía Internacional y Reporteros Sin Fronteras han documentado casos de acoso, exilios forzados y amenazas contra comunicadores que cuestionan políticas como el régimen de excepción implementado desde 2022 para combatir pandillas. Youtubers y creadores de contenido digital, a menudo opositores o críticos del oficialismo, han sido tildados de «traidores» o «desestabilizadores» en discursos oficiales y afines.
Marvin Aguilar Umaña, licenciado en culturología por la Universidad Estatal de Moscú, ha tenido una trayectoria en gestión cultural, docencia universitaria y producción documental. Ha trabajado en la reactivación cultural de San Miguel y se inscribió como precandidato a diputado por Nuevas Ideas en 2020.
Es columnista en La Prensa Gráfica y frecuente invitado en podcasts y programas como #BarcitoFM, donde analiza temas políticos desde una perspectiva alineada con el gobierno.
Su Facebook cuenta con miles de seguidores, donde se describe como «ciudadano del mundo, antropólogo cultural y analista político».
Hasta el momento, Aguilar no ha respondido públicamente a las críticas, y neither el gobierno ni Nuevas Ideas han emitido un comunicado al respecto. La Fiscalía no ha anunciado acciones, aunque expertos en derechos humanos advierten que tales expresiones podrían constituir incitación al delito bajo el Código Penal salvadoreño.
Este incidente resalta las tensiones crecientes entre el oficialismo y la prensa independiente en El Salvador, donde la libertad de expresión sigue siendo un tema sensible. Periodistas y activistas llaman a la sociedad a rechazar cualquier forma de violencia verbal que pueda escalar a acciones reales, recordando las lecciones dolorosas de la historia nacional.
La IA ayuda a los médicos a detectar el cáncer de mama en los cribados, según un estudio
Este trabajo, publicado en la revista The Lancet, se basa en el análisis de cerca de 106.000 mamografías realizadas en Suecia en el marco de un programa nacional de cribado del cáncer de mama, desde abril de 2021 hasta principios de diciembre de 2022.
Estos exámenes, efectuados en mujeres de una edad media de 53 años, fueron analizados, en la mitad de los casos, por dos radiólogos que intervinieron sucesivamente y, en la otra mitad, por un radiólogo ayudado por la IA.
De ello se desprende que el cribado mamográfico asistido por la IA permitió aliviar la carga de trabajo y, sobre todo, según el estudio, ofreció «resultados sistemáticamente mejores».
El detección de cáncer de mama con la IA permitió identificar a 81% de las mujeres con esta dolencia durante el cribado, frente al 74% sin esta tecnología, «sin aumentar la tasa de falsos positivos», concluyen sus autores.
En los dos años siguientes, quienes estaban en el grupo con la IA también fueron menos diagnosticadas (-12%) de los llamados cánceres de intérvalo, que surgen entre dos exploraciones rutinarias.
Esta mejora se observó independientemente de la edad y de la densidad mamaria (uno de los factores de riesgo, entre otros) de las mujeres examinadas.
Informes anteriores ya habían mostrado una eficacia similar de la detección con la IA frente al análisis basado en la doble lectura humana y también una mayor eficacia más centrada en cánceres invasivos de pequeño tamaño, señala el estudio.
Los resultados de los trabajos publicados en The Lancet sugieren que este tipo de observación puede «mejorar de forma eficaz el rendimiento de la detección» y «reducir la carga de trabajo» de los radiólogos, según sus autores, que abogan por su implementación
Pero, según Jean Philippe Masson, presidente de la Federación Nacional de Médicos Radiólogos (FNMR) francesa, varios estudios recientes estadounidenses muestran que estas herramientas «en realidad no ahorran tiempo y resultan costosas».
«Ahorrarían tiempo si el radiólogo pudiera confiar en la herramienta y decir: ‘Ok, la IA no encontró nada, así que firmo un informe diciendo que no hay nada’. Pero eso no es posible: el ojo y la experiencia del radiólogo deben rectificar el diagnóstico de la IA», especialmente para evitar los «sobrediagnósticos», afirma.
Porque a veces, «la herramienta de la IA detecta un cambio en el tejido mamario que en realidad no es cáncer», añade.
Stephen W. Duffy, profesor emérito de cribado de cáncer de la Universidad Queen Mary de Londres, que no participó en el estudio, considera que el trabajo es «sólido».
Pero, aunque el estudio muestra que la detección con la ayuda de la IA es «tan segura como la lectura por dos radiólogos humanos», queda por confirmar, mediante un seguimiento posterior, que las mujeres que se beneficien de este tipo de cribado desarrollen menos cánceres, advierte.
El estudio recuerda que la detección precoz contribuyó a reducir la mortalidad por esta enfermedad, pero que «algunos cánceres siguen sin detectarse» mediante la mamografía de cribado, «a pesar de la doble lectura de las imágenes recomendada por las directrices europeas», ya que algunos cánceres de evolución rápida aparecen entre dos exploraciones.
Más de 2,3 millones de mujeres fueron diagnosticadas con cáncer de mama y 670.000 murieron a causa de la enfermedad en 2022, según la Organización Mundial de la Salud.
Camtex afirma que el acuerdo con Estados Unidos fortalece la competitividad del país
El empresariado nacional dio su visto bueno a la firma del primer Acuerdo Comercial Recíproco en todo el Hemisferio Occidental, entre El Salvador y Estados Unidos, que oficializa la eliminación de aranceles para los productos salvadoreños de exportación.
La directora ejecutiva de la Cámara de la Industria Textil y Confección de El Salvador (Camtex), Patricia Figueroa, resaltó que el anuncio coloca al país en una posición privilegiada de competitividad.
«Este anuncio viene a fortalecer de una manera significativa nuestra competitividad en el mercado estadounidense. Nos posiciona en una de las mejores condiciones que hemos tenido frente a los proveedores asiáticos», expresó.
«Al ya no tener este 10 % de arancel universal que se nos había puesto, ahora tenemos una excelente posición respecto a competidores como Vietnan que tiene un arancel general del 30 %, y probablemente más en otros productos», agregó.
Otras naciones importantes en este sector que tiene elevadas tasas arancelarias son Bangladés con el 30 %; Camboya con el 29 %; e India con el 60 %; entre otros.
Cabe mencionar que, en el rubro de textil y confección, los mercados asiáticos se configuran como los competidores más grandes, pero también se ven presionados por las tasas arancelarias asignadas por Estados Unidos el año pasado.
En este sentido, destaca que la medida consolida a El Salvador como un socio comercial confiable y preferente, y que, en consecuencia, a nivel local permitirá la generación de más empleos e inversiones, debido a que las empresas contarán con más estabilidad y predictibilidad sobre sus decisiones de negocio.
«Hay que destacar que es una gran noticia que somos el primer país en firmar este acuerdo, lo cual dice mucho de la excelente relación del presidente Nayib Bukele con el Gobierno de Estados Unidos», subrayó.
La ejecutiva también consideró que las condiciones planteadas también generan bases para el nearshoring, y en otros, casos de ampliación de inversiones.
Desde su punto de vista, esto podría darse en dos vías: en la ampliación de contratos que las marcas puedan generar, y la llegada de nuevas empresas, que ya han expresado su interés de relocalizarse en el país.
«Si nosotros logramos maximizar todas las ventajas que ya se tienen como la seguridad, la cercanía, las mejoras de facilitación de comercio creo que podemos continuar contribuyendo con la industria», añadió Figueroa.
Además, indicó que, para incentivar este posicionamiento de El Salvador, ejecutivos de Camtex viajarán en marzo y abril a Estados Unidos en la búsqueda de nuevas alianzas comerciales y para presentar las potencialidades de invertir en El Salvador.