Envían a juicio a sujetos que estafaban con el alquiler de ranchos de playa

El ejército estadounidense está reposicionando activos y moviendo fuerzas adicionales a Oriente Medio y Europa para defenderse de un posible ataque a Israel por parte de Irán, dijeron funcionarios estadounidenses.

El secretario de Defensa Lloyd Austin ordenó el despliegue de destructores y cruceros adicionales de la Armada, tanto con capacidades ofensivas como defensivas de misiles balísticos, mientras que el Pentágono también toma medidas para reforzar la defensa de misiles terrestres, dijo Sabrina Singh, portavoz del Pentágono, en un comunicado el viernes por la noche. También se desplegará un escuadrón adicional de aviones de combate en Oriente Medio para reforzar el apoyo aéreo defensivo, dijo.

El comunicado no identificó qué buques y unidades participarán, pero dice que se sumarán a la “amplia gama de capacidades que el ejército estadounidense mantiene en la región”.

El secretario de Defensa Lloyd Austin ordenó el despliegue de destructores y cruceros adicionales de la Armada, tanto con capacidades ofensivas como defensivas de misiles balísticos, mientras que el Pentágono también toma medidas para reforzar la defensa de misiles terrestres, dijo Sabrina Singh, portavoz del Pentágono, en un comunicado el viernes por la noche. También se desplegará un escuadrón adicional de aviones de combate en Oriente Medio para reforzar el apoyo aéreo defensivo, dijo.

El comunicado no identificó qué buques y unidades participarán, pero dice que se sumarán a la “amplia gama de capacidades que el ejército estadounidense mantiene en la región”.

Austin también ordenó el despliegue del USS Abraham Lincoln, un portaaviones, y sus barcos de escolta asociados para garantizar que un portaaviones permanezca en la región, dijo Singh. Otro portaaviones, el USS Theodore Roosevelt, se encontraba el viernes en el Golfo de Omán acompañado de varios otros buques de guerra después de que recientemente abandonaron el Golfo Pérsico, dijo un funcionario estadounidense, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto. El cambio deja abierta la posibilidad de que se trasladen a Israel si navegan hacia el oeste alrededor de Yemen en dirección al Mar Rojo.

Los movimientos se producen después de que el ayatolá Ali Khamenei, el líder supremo de Irán, y el líder de Hezbollah, Hasan Nasrallah, prometieron tomar represalias tras el asesinato esta semana del líder de Hamas, Ismail Haniyeh, y un alto comandante de Hezbollah, Fuad Shukr.

Haniyeh fue asesinado en un ataque en una residencia en Teherán protegida por el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica del país. Israel no ha reivindicado la responsabilidad, pero funcionarios estadounidenses reconocen en privado que estaba detrás del asesinato. Washington no fue informado de la operación de antemano y no tuvo ningún papel en ella, han dicho los funcionarios.

Shukr murió en un ataque aéreo israelí en un suburbio de Beirut en represalia por un ataque del fin de semana pasado en los Altos del Golán ocupados por Israel que mató a varios niños mientras jugaban en un campo de fútbol.

Los acontecimientos han acercado a la región a un conflicto en toda regla, tal vez más que en cualquier otro momento desde que comenzó la guerra de Gaza hace diez meses con un sangriento ataque transfronterizo por parte de Hamas.

Hamas en Gaza, Hezbollah en el Líbano, los hutíes en Yemen y un grupo de milicias en Irak y Siria reciben armas y entrenamiento de Irán, parte de una vasta red antiisraelí y antiestadounidense que Teherán ha apoyado durante años.

Los funcionarios estadounidenses habían revelado poco hasta el viernes por la noche sobre cómo se estaban preparando para la posibilidad de un ataque, pero la Casa Blanca dijo el jueves por la noche que el presidente Biden había hablado con el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, y afirmó su compromiso con la seguridad israelí “contra todas las amenazas de Irán, incluidos sus grupos terroristas proxy Hamas, Hezbollah y los hutíes”.

“El presidente habló de los esfuerzos para apoyar la defensa de Israel contra amenazas, incluyendo misiles balísticos y drones, incluyendo nuevos despliegues militares defensivos de Estados Unidos”, dijo una breve declaración que resume el llamado de los dos líderes.

El reciente derramamiento de sangre se produjo después de un extenso ataque con drones y misiles por parte de Irán contra Israel en abril, en el que intervino el ejército estadounidense, derribando numerosos drones y misiles mientras las fuerzas israelíes interceptaban otros. Irán lanzó ese ataque después de que un ataque aéreo israelí contra un complejo diplomático iraní en Siria matara a dos generales iraníes y a otro personal militar iraní.

“Como hemos demostrado desde octubre y nuevamente en abril, la defensa global de Estados Unidos es dinámica y el Departamento de Defensa conserva la capacidad de desplegarse con poca antelación para enfrentar las amenazas cambiantes a la seguridad nacional”, dijo Singh en su declaración del viernes. “Estados Unidos también sigue concentrado en reducir las tensiones en la región y presionar por un alto el fuego como parte de un acuerdo de rehenes para traer a los rehenes a casa y poner fin a la guerra en Gaza”.

Entre las opciones disponibles para ayudar están los aviones de combate a bordo del Theodore Roosevelt y los destructores navales cercanos, incluidos el USS Daniel Inouye, el USS Russell, el USS Cole, el USS Laboon y el USS Michael Murphy. El destructor USS John S. McCain también está en la región, permaneciendo en el Golfo Pérsico mientras los otros buques de guerra estadounidenses se han movido, dijo el funcionario estadounidense familiarizado con el reposicionamiento.

Otros cinco buques de guerra estadounidenses están en el Mar Mediterráneo oriental y podrían ayudar a Israel si se lo solicita. Entre ellos se encuentran el USS Wasp, el USS Oak Hill, el USS New York, el USS Bulkeley y el USS Roosevelt.

El Bulkeley y el Roosevelt son destructores con capacidades de misiles balísticos ofensivos y defensivos, mientras que los otros tres forman el Grupo Anfibio Listo Wasp, un equipo de tres barcos de más de 4.000 marines y marineros estadounidenses que incluye aviones de combate del Cuerpo de Marines, un batallón de infantería y otras fuerzas de combate de la 24ª Unidad Expedicionaria de Marines.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...