Principal
El Salvador está registrando su segundo «boom» de desarrollo
Con el segundo mandato del presidente Nayib Bukele, que inició en 2024, arrancó la segunda etapa de desarrollo para el país y el Área Metropolitana de San Salvador (AMSS), antecedida por acciones que garantizaron la seguridad, la inversión en infraestructuras y otros resultados.
Luis Rodríguez, director de la Oficina de Planificación del Área Metropolitana de San Salvador (Opamss), considera que El Salvador ha tenido un avance significativo gracias al primer «boom» de desarrollo, en rubros como la infraestructura pública en las áreas de educación y salud.
Explicó que esta etapa denominada primer «boom» inició durante la primera administración del presidente Bukele, cuando determinó una serie de fases de proyectos de inversión, con obras como la construcción de carreteras, baipases, aduanas, y la implementación de tecnologías para la facilitación del comercio, entre otras acciones.
«Para nosotros, a partir del segundo período del presidente, se va [trabajando] fuerte en economía, [porque] ya se tiene seguridad y una buena parte de la infraestructura pública; vamos al tema económico, porque ya tenemos las condiciones. Allí empieza para nosotros el segundo “boom” de desarrollo; otra vez hablando del sistema de carreteras y logística, y esta vez puertos y aeropuertos», explicó Rodríguez.
También dijo que se suman obras como el estadio nacional, el Centro Internacional de Ferias y Convenciones (Cifco), el primero en construcción y el segundo en proceso.
El Gobierno ha invertido en el fortalecimiento de la infraestructura de salud pública, con el equipamiento de unidades de salud y la construcción de dos nuevos hospitales: Rosales y Nejapa, los cuales ampliarán la capacidad de atención en salud.
«Ahorita viene un segundo «boom» interesante en la infraestructura púbica que, esta vez, como Opamss lo estamos capitalizando. Ya tenemos seguridad, inversión pública, también hemos tenido que entrar nosotros con la parte de inversión privada, que es donde lo estamos haciendo de forma acelerada. A eso es lo que le llamamos segundas olas de gran desarrollo», enfatizó el director.
Con la seguridad pública garantizada y la apuesta en infraestructura pública, en corto tiempo la población salvadoreña ha sido beneficiada con obras en zonas que, durante décadas, estuvieron en el olvido.
Por ejemplo, en la zona oriental el Gobierno del presidente Bukele destinó $1,400 millones para el desarrollo territorial. Se diseñaron y construyeron 13 kilómetros de carretera que conectan 11 playas, miradores, ciclovías y puentes en el circuito Surf City 2.
Se edificaron los puentes San Antonio y Carolina, beneficiando a más de 12,000 personas; y, actualmente, se ejecuta la construcción del Aeropuerto del Pacífico, con una inversión de $386.4 millones.
Conectividad. Nuevas infraestructuras que conectan diferentes localidades en la zona oriental, como los puentes Carolina y San Antonio, son parte de la inversión pública para el desarrollo. Foto: Diario El Salvador
En diciembre, el mandatario colocó en el Aeropuerto Internacional de El Salvador Óscar Arnulfo Romero (AIES), la primera piedra para la construcción de AirCity, la primera zona franca aeroportuaria de Centroamérica, la cual ayudará a potenciar el desarrollo económico.
Dicho proyecto está en sintonía con la Fase 3 del Plan Económico, Logística, una de las áreas mencionadas por el director de la OPAMSS que se potenciaron dentro del denominado primer «boom» de desarrollo.
Logística. El Salvador contará con un «hub» aeroportuario al concluir la construcción de AirCity. Foto: Diario El Salvador
AirCity será el primer «hub» logístico aeroportuario de El Salvador y Centroamérica. Contempla $250 millones de inversión y más de 5,000 empleos directos cuando esté en operaciones. Con este, El Salvador se convertirá en un centro de conexión logística para el mundo.
Principal
Prevén vientos de hasta 70 km/h para este domingo en El Salvador
Para este domingo, el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Marn) informó que «se implementa una situación de vientos nortes», con velocidades promedio entre los 10 a 20 km/h, y con ráfagas ocasionales de entre 50 y 70 km/h, más sensibles en zonas altas del occidente y nororiente del país.
«No se prevén lluvias. En la mañana, el cielo estará entre despejado y poco nublado. En la tarde y en la noche, el cielo estará parcialmente nublado, sobre todo en zonas altas de montañas, volcanes y sus cercanías», detalló el informe del Marn.
Sobre las temperaturas informaron que se mantendrán bastante cálidas, con registros máximos entre los 35 y 36 grados Celsius, especialmente en zonas de San Miguel, Nueva Concepción y La Unión.
Además, explicaron que la influencia de vientos nortes sobre territorio salvadoreño se debe a «una alta presión y un frente frío que se aproximan al Caribe».
Jetset
Hollywood celebra Globos de Oro con «Una batalla tras otra» como favorita
La película, nominada en nueve categorías, es la principal candidata para llevarse los galardones a la mejor comedia y al mejor director.
Esta tragicomedia «lo está arrasando todo y parece imparable» de cara a los Óscar en dos meses, dijo a la AFP Pete Hammond, cronista del sitio especializado Deadline, recordando que ya ha ganado varios premios menores en las últimas semanas.
«Una batalla tras otra» cuenta la historia de un revolucionario envejecido (Leonardo DiCaprio) y su hija adolescente (Chase Infiniti), en un viaje trepidante en el que aparecen radicales de izquierda violentos, redadas migratorias y supremacistas blancos.
En un momento en que Estados Unidos está profundamente polarizado, muchos críticos y analistas han elogiado la película por captar el espíritu de esta época.
DiCaprio competirá por el premio al mejor actor con Timothée Chalamet, impecable como un ambicioso jugador de pimpón en «Marty Supreme».
Una victoria del veterano de Hollywood podría «frenar el impulso de Timothée Chalamet», quien acaba de ganar un Critics Choice Award y parece favorito para el Óscar, observa Hammond.
«Pecadores» contra «Hamnet»
Teyana Taylor podría ampliar la cosecha de «Una batalla tras otra», con el premio a mejor actriz de reparto por su interpretación de una pasionaria de libido desbordante. Pero la competencia será dura frente a Amy Madigan («La hora de la Desaparición») y Ariana Grande («Wicked: Por Siempre»).
Los Globos de Oro separan las comedias de las películas dramáticas, lo que impide que «Una batalla tras otra» enfrente a «Pecadores», su principal competidora para el Óscar a la mejor cinta.
Esta ficción, que narra la profunda herida de los afroamericanos en el sur segregacionista de los años 30, mezclando el horror inspirado en vampiros con los ritmos del blues, se disputará el galardón a la mejor película dramática con «Hamnet».
Esta tragedia, adaptada de una novela de la escritora irlandesa Maggie O’Farrell, explora de manera ficticia el luto de Agnes y William Shakespeare tras la muerte de su hijo.
Jessie Buckley, quien interpreta a la esposa del dramaturgo inglés, es favorita para llevarse el premio a la mejor actriz.
Con ocho nominaciones, la película noruega «Valor sentimental», en la que Joachim Trier retrata la dolorosa relación de un padre cineasta con sus dos hijas, también podría dar la sorpresa en esa categoría.
Una victoria de «Pecadores» indicaría «un verdadero cambio» en los Globos de Oro, explica Hammond, quien recuerda que el antiguo jurado «nunca se sintió muy atraído por las historias sobre afroamericanos».
Los Globos de Oro han atravesado una crisis en los últimos años, tras un gran escándalo revelado en 2021 sobre incumplimientos éticos, racismo y corrupción entre sus miembros.
La organización se ha reformado, incorporando a más de 200 votantes procedentes de todo el mundo.
¿«Fue solo un accidente» recompensado?
«Eso hace que los pronósticos sean más difíciles, pero se ve que a estos nuevos votantes les gustan menos los grandes éxitos comerciales y son más sensibles a las películas internacionales apreciadas en Cannes y Venecia», explica Hammond.
El brasileño Wagner Moura podría así superar a Michael B. Jordan, la estrella de «Pecadores», por el Globo de Oro a mejor actor en un film dramático, gracias a su papel en «El agente secreto», por el que ya había sido premiado en Cannes.
Por su parte, Stellan Skarsgård, actor sueco protagonista de «Valor sentimental», parece favorito para el premio a mejor actor de reparto.
«El agente secreto y Valor sentimental» también competirán por el premio a la mejor película internacional, frente al representante de Francia en los Óscar: «Fue solo un accidente», del disidente iraní Jafar Panahi, recientemente condenado a un año de prisión por la República Islámica tras su Palma de Oro en Cannes.
Internacionales
El papa reza por el diálogo y la paz en Irán y en Siria
El papa León XIV lanzó el domingo un llamamiento al diálogo y a la paz en Irán y en Siria y dirigió sus oraciones a los ucranianos, tras los ataques rusos contra las instalaciones energéticas, durante el rezo del Ángelus.
«Mis pensamientos se dirigen a lo que ocurre estos días en Oriente Medio, en particular en Irán y en Siria, donde tensiones persistentes causan la muerte de muchas personas. Espero y rezo por la paciente construcción del diálogo y de la paz, para el bien común de toda la sociedad», declaró desde el Vaticano.
El papa también dirigió sus oraciones al pueblo de Ucrania, tras los recientes ataques rusos «particularmente graves» que tuvieron como objetivo las infraestructuras energéticas.
Estos ataques «han golpeado duramente a la población civil, mientras el frío se intensifica», declaró el líder de los 1.400 millones de católicos en el mundo.
«Rezo por quienes sufren y renuevo mi llamamiento al fin de la violencia y a la intensificación de los esfuerzos para lograr la paz», añadió.