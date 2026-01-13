Internacionales -deportes
El portugués Joao Cancelo, nuevo jugador del Barcelona
El FC Barcelona oficializó este martes la cesión del portugués Joao Cancelo hasta final de temporada procedente del Al Hilal de Arabia Saudita.
«Hay lugares que nunca se olvidan. Bienvenido de vuelta al Barça, Joao», señaló el club azulgrana en las redes sociales.
El Barça, líder de La Liga, anunció inicialmente la llegada de Cancelo el martes antes de borrar la noticia y retrasar su presentación prevista, debido a un problema de documentación.
«He venido a ayudar e intentar ganar títulos aquí. Me siento en casa en este club, es el único club que me pone la piel de gallina cuando juego», declaro Cancelo después de firmar su nuevo contrato.
Tras la lesión de ligamentos de la rodilla sufrida por el central Andreas Christensen en diciembre, la normativa de LaLiga permitió al Barça utilizar parte del coste de su salario para inscribir una nueva incorporación, lo que ayudó al club español, con dificultades económicas, a fichar a Cancelo y reforzar la defensa de Hansi Flick.
El defensa luso, de 31 años, vuelve al equipo azulgrana tras jugar en la temporada 2023/24, cedido por el Manchester City.
En ese curso, Cancelo disputó 42 partidos (32 de LaLiga y 10 de Champions), anotó cuatro goles (dos en liga y otros dos en la competición europea, y repartió cinco asistencias.
«Sin duda, mi espina clavada es no ganar ningún título en mi primera etapa, pero puedo prometer trabajo y sacrificio, si trabajas bien, los títulos llegan», afirmó el jugador.
Habitual en las convocatorias de la selección de Portugal dirigida por Roberto Martínez, Cancelo no estaba jugando con frecuencia en el Al-Hilal, club al que llegó procedente del Man City por 24 millones de euros (28 millones de dólares) en 2024.
El Barça visita el jueves al líder de Segunda División, el Racing de Santander, en los octavos de final de la Copa del Rey.
«Si quisiera ser «Mou» fracasaría», dice Arbeloa al presentarse con el Real Madrid
En su primera comparecencia ante la prensa, el nuevo técnico del Real Madrid, Álvaro Arbeloa, que dirigió este martes su primer entrenamiento, aseguró que no tiene miedo al fracaso y rechazó ser como el técnico José Mourinho, pese a confesarse fiel seguidor del entrenador portugués.
«Para mí fue un privilegio ser entrenado por él (Mourinho), una persona que influyó mucho en mí», afirmó Arbeloa en su primera rueda de prensa al frente del club blanco, previa a los octavos de final de la Copa del Rey ante el Albacete, de segunda división.
«Voy a ser Arbeloa, no tengo miedo al fracaso, pero si quisiera ser Mou fracasaría estrepitosamente», prosiguió el nuevo preparador madridista, que sustituyó a Xabi Alonso, cesado el lunes por los malos resultados.
«Todos parten de cero»
Mourinho fue técnico del Real Madrid del 2010 al 2013 y protagonizó episodios polémicos que pusieron en contra incluso a una buena parte de la afición merengue.
En referencia a los jugadores, Arbeloa subrayó que «todos parten de cero». «Es un nuevo comienzo para todos, empezando por el partido ante el Albacete. Todos los jugadores están con muchas ganas, me han mostrado esa ilusión», explicó.
Cuestionado sobre la situación del brasileño Vinícius, que expresó sus diferencias con Xabi Alonso, dijo que espera ver a un jugador que disfrute, ría y baile dentro del terreno de juego.
Sobre su relación con Alonso, con quien coincidió como jugador en el Liverpool y el Real Madrid, reveló que han hablado y que le ha deseado lo mejor.
«Tenemos una amistad que está por encima de todas las cosas. Me deseó lo mejor. Le va a ir muy bien y estaremos siempre juntos», recalcó.
Además, dejó claro que no le preocupan los egos del vestuario: «Tenemos una plantilla con grandes futbolistas y son todos muy buenos chicos, no hay nadie más interesado en ganar títulos que los jugadores».
Arbeloa, que llega tras dirigir desde junio al filial en la tercera división, aseguró que permanecerá en el club hasta que el Real Madrid lo quiera. «Esta es mi casa, así lo siento», abundó.
Álvaro Arbeloa admitió este martes que «es un día especial», un cargo que asume «consciente de la responsabilidad» que supone.
«Para mí es un día especial como lo han sido todos los días que he formado parte del Real Madrid. Tengo 42 años, el sábado haré 43, 20 en esta casa y cada día que pasaba en el mejor club del mundo y de la historia para mí ha sido especial», precisó.
«Hoy es uno de ellos, consciente de la responsabilidad que tengo, de la bonita empresa y tarea que tengo por delante y con muchísima, muchísima ilusión», añadió.
Asimismo, el de Salamanca manifestó que se siente preparado para las críticas y que sabe lo que representa ser entrenador madridista.
«En 123 años de historia del Real Madrid es difícil que le reconozcan alguna vez que ha jugado bien. Sabemos la exigencia. Aquí ha habido entrenadores que han ganado tres Champions y era porque regaban el jardín de su casa», ironizó.
«Se donde estoy, la exigencia desde fuera, pero tengo muy claro lo que es jugar bien y lo que el aficionado quiere en su equipo. Aquí hay una cosa muy importante que es ganar», incidió.
Su debut será el miércoles ante el Albacete, pero se sentará por primera vez en el banquillo del Bernabéu el sábado frente al Levante.
«Este club es ganar, ganar y volver a ganar. Esa exigencia, mostrar el ADN de lo que nos ha llevado hasta aquí, tener ese palmarés y las vitrinas repletas de trofeos, es nuestra guía», concluyó.
El sorprendente anuncio de Neymar sobre Messi que causó furor en Brasil
El Mundial de Naciones de la Kings League en Brasil ha despertado un notable interés, no solo por el propio campeonato, sino por el inesperado entusiasmo de figuras estelares del fútbol, entre ellas Neymar. El delantero no solo ha seguido de cerca la actuación de la selección brasileña, sino que ha avivado los rumores sobre una posible aparición de Lionel Messi en la fase final del torneo. Según explicó Neymar durante una retransmisión en directo, el astro argentino contempla asistir “en semifinales o en la final”, una posibilidad que despierta expectativa en la comunidad futbolística.
Uno de los elementos que podría influir en la decisión de Messi es el desempeño de Argentina en la competición. La selección, que se clasificó para el ‘last chance’ tras finalizar como uno de los mejores terceros, debe superar a Francia para asegurar un lugar en la final, prevista para el 17 de enero en el Allianz Parque de Sao Paulo. Por su parte, Brasil se ganó el pase a la ronda decisiva tras vencer con autoridad a Qatar y golear a Perú, hecho que animó tanto a Neymar como a Vitor Roque, delantero del Palmeiras, quienes se mostraron entusiasmados por el rendimiento de su equipo.
La posibilidad de ver a Messi en la Kings League surgió durante un directo en el que Neymar compartía comentarios con el creador de contenido Cris Guedes, quien es su socio en la presidencia de Furia. Según relató el propio Neymar, la iniciativa partió de Messi: “Me escribió él, y me dijo si podía venir. Yo le dije que iba a mirar si la cabina estaba llena”. El comentario sorprendió incluso a los participantes de la retransmisión, que bromearon sobre la identidad del potencial invitado, preguntando si realmente se referían a “el bajito”
El ambiente festivo se ha consolidado en el Trident Arena, donde, además de Neymar, han estado presentes otras figuras como Kaká. Vitor Roque, quien se sumó a la celebración tras la victoria frente a Perú, confesó al medio Sport ser un gran seguidor de la Kings League, condición que lo llevó a participar junto a Neymar durante la jornada, aunque no pudo asistir al encuentro frente a Qatar. Ambos celebraron la victoria, fortaleciendo una atmósfera de compañerismo en torno al campeonato impulsado por Gerard Piqué, excompañero de Messi y fundador de la liga.
Entre los factores que pueden sumar atractivo a la posible participación de Messi está la presencia de Sergio “Kun” Agüero. El exjugador del Manchester City y Barcelona, presidente del equipo Kunisports, es uno de los protagonistas recurrentes en el certamen de Gerard Piqué y estaba incluido en la lista de la selección argentina para este Mundial de Naciones. A pesar de ello, aún no se ha dejado ver por Brasil.
La confirmación de la asistencia de Messi, aunque todavía pendiente de oficialización, podría depender tanto del éxito de Argentina en el torneo como del rol de sus amigos más cercanos en el entorno organizativo y deportivo de la Kings League. La expectación permanece: “Puede que Messi venga”, reiteró Neymar ante la audiencia, abriendo el escenario a una posible aparición del ‘10’ en la fase decisiva del innovador torneo de fútbol creado por Piqué.
Primer partido de Arbeloa con el Madrid será por los octavos de final de la Copa del Rey
Álvaro Arbeloa asumió como nuevo técnico del Real Madrid tras la destitución de Xabi Alonso y apenas tendrá unas cuantas horas para preparar su primer partido al frente del club.
Su primer compromiso, que además será de eliminatoria, será por los octavos de final de la Copa del Rey, el próximo miércoles.
La gran ventaja para el nuevo técnico del Madrid es que el rival no es de peso, sino que se trata del Albacete, un club de la segunda división del fútbol español.
Para Arbeloa el partido adquiere una gran relevancia no solo por el hecho de ganar en su debut, sino también por hacerlo en un partido que se torna de suma importancia dada la mala situación del equipo, que además viene de perder un título contra su eterno rival.
Ahora mismo hay tensión en todo el madridismo, pues no todos confían en el entrenador español y temen que sea otro fracaso como resultó Alonso.