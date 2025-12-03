Doctor SV ha permitido descongestionar el sistema tradicional de salud

El gerente de Operaciones Médicas de Doctor SV, Reynaldo Reina, explicó durante una entrevista televisiva, los beneficios que ha traído a la población dicha plataforma.

A decir del funcionario, con esta nueva herramienta se descentraliza el sistema tradicional de salud, ya que los salvadoreños ya no tienen que desplazarse a un centro asistencial.

“Beneficiamos al usuario que consulta con nosotros de manera directa, brindándole atención y al que no consulta de manera indirecta, porque tiene más espacio en los establecimientos de primer nivel para ser atendido por una emergencia en específico”, explica.

Agregó que Doctor SV es la puerta de entrada al sistema de salud como las unidades de salud o clínicas, porque las enfermedades más comunes y que requieren únicamente la intervención de un médico y no un área de emergencia o un hospital en físico.

Entre tanto, el Director de Doctor SV, Manuel Bello explicó que desde la entrada en vigencia de la App se ha registrado más de 200 mil descargas y se ejecutan un promedio de entre 10 y 11 mil consultas diarias.

Destaca además que la aplicación incorpora tecnología innovadora y avanzada, pero se mantiene como una herramienta sencilla y amigable, diseñada para facilitar el acceso a servicios médicos las 24 horas del día.

Comparte esto: Facebook

X



Me gusta esto: Me gusta Cargando...