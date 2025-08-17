Internacionales
Detienen a mujer que dejó a su bebé con su hijo de 5 años para irse a una fiesta
Una verdadera tragedia sucedió al interior de un domicilio en un popular barrio de Río de Janeiro, donde una bebé, de solo ocho meses de edad, falleció por asfixia, mientras se encontraba bajo el cuidado de su hermanito, de cinco años.
La bebé le fue encargada al menor por su madre, Vanuza Moura, de 23 años de edad, quien se encontraba en una fiesta de música funk mientras que los pequeños se encontraban en la casa, sin vigilancia alguna.
De acuerdo con la Policía de Río de Janeiro, Moura habría salido de su casa alrededor de las 2:30 horas del pasado 10 de agosto para ir a una fiesta musical, regresando seis horas más tarde y notando que la bebé no respondía, por lo que la llevó a un hospital al que llegó sin vida.
Las primeras indagatorias sugieren que la pequeñita murió ahogada mientras bebía leche de la mamila que su mamá había dejado para que su hermanito le diera de comer.
Los vecinos que hablaron con las autoridades locales señalan que no era la primera vez que Vanuza dejaba solos a los niños para irse de fiesta, solo que en esta ocasión las cosas no salieron como ella esperaba.
Erin se convierte en un huracán «catastrófico» con categoría 5 en el Atlántico
l huracán Erin se intensificó rápidamente este sábado hasta convertirse en un «catastrófico» categoría 5, la máxima en la escala Saffir-Simpson, con vientos máximos sostenidos cercanos a los 260 kilómetros por hora mientras avanza por el Atlántico, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de EE.UU.
El ciclón, que ganó fuerza a primera hora de la mañana, se encontraba por la tarde a unos 220 kilómetros (135 millas) al noreste de Anguila y a 285 kilómetros (175 millas) de Puerto Rico, mientras continúa su recorrido en dirección oeste a una velocidad de 24 kilómetros por hora (15 millas por hora).
De momento, Erin no se encuentra cerca de tierra, pero las autoridades han instado a la población de las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, así como de Turcas y Caicos y el sureste de las Bahamas a seguir de cerca el progreso del sistema.
Según el último boletín del NHC, de este sábado por la tarde, están ya bajo aviso por tormenta tropical las islas San Martín, San Bartolomé y Turcas y Caicos.
La autoridad indica que Erin tendrá «fluctuaciones en intensidad» entre la noche del sábado y la noche del domingo, y espera un «debilitamiento lento» a partir del lunes.
«Se esperan oleajes y corrientes submarinas mortales en todas las playas de la costa este de EE.UU. a partir del lunes, que se alargarán la ayor parte de la próxima semana», agrega.
Según la trayectoria pronosticada, se espera que durante el fin de semana el centro del huracán se mueva justo al norte de las Islas de Sotavento Septentrionales, las Islas Vírgenes y Puerto Rico, donde se espera que las bandas exteriores de la tormenta descarguen fuertes precipitaciones en los próximos días, estima el NHC.
Estas lluvias, con acumulados de entre 50 y 100 milímetros (2 a 4 pulgadas), pueden provocar inundaciones repentinas, urbanas y deslizamientos de tierra.
El NHC advirtió además que el oleaje generado por Erin afectará durante el fin de semana a las Antillas Menores, las Islas Vírgenes, Puerto Rico, La Española y Turcas y Caicos.
La tormenta tropical Erin surgió el lunes pasado y se convirtió en huracán el viernes tras la formación en el Atlántico de las tormentas Andrea, Barry, Chantal y Dexter.
ICE lanza recompensa de $10 millones por Iván Archivaldo Guzmán, heredero de una de las fortunas más grandes del narco
Este viernes, el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) publicó una recompensa de $10 millones de dólares por información que lleve a la captura del narcotraficante mexicano, Iván Archivaldo Guzmán, heredero del liderazgo del Cártel de Sinaloa e incluido en la lista de los criminales más buscados por el gobierno estadounidense.
“RECOMPENSA DE $10 M por información que conduzca al arresto/condena de Iván Archivaldo Guzmán Salazar, hijo del famoso Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán Loera”, publicó el organismo con un mensaje en su cuenta de X.
También detalló que este presunto criminal “y sus hermanos tomaron el control de la facción de ‘Los Chapitos’ tras la captura de su padre, Joaquín ‘Chapo’ Guzmán en enero de 2016 y ha adquirido mayor influencia tras la captura de su hermano Ovidio en enero de 2023 y la entrega a la justicia de Joaquín Guzmán López el año pasado.
El ICE advirtió que “este matón debe ser considerado armado y peligroso” y añadió que “si tiene información, comuníquese con Investigaciones de Seguridad Nacional de ICE al 520-335-7315”.
La facción de ‘Los Chapitos’ es considerada una de las principales estructuras criminales en México y se encuentra en la lista del gobierno de EE.UU. como “organización terrorista global”, señalada por introducir grandes cantidades de fentanilo al país, que ha cobrado la vida de cientos de miles de personas.
En julio, Ovidio se declaró culpable de cargos de narcotráfico ante la justicia de Estados Unidos y junto con su hermano Joaquín Guzmán han decidido incorporarse al programa de testigos protegidos en busca de una reducción en sus sentencias.
¿A cuánto asciende la fortuna de Los Chapitos?
Si bien la gestión del ‘Chapo’ Guzmán generó grandes cantidades de dinero para la organización criminal, en realidad la proliferación de drogas sintéticas, principalmente fentanilo, provocó que la fortuna de la organización criminal se disparara, gracias a sus bajos costos de producción, inferiores a los de las drogas tradicionales.
En 2019, durante el juicio del ‘Chapo’ Guzmán en una corte de Nueva York, las autoridades estadounidenses reportaron que el capo acumuló una fortuna de $12,666 millones de dólares, que fue calificada como ‘exagerada’.
De hecho en 2011, el exlíder del Cártel de Sinaloa fue incluido en la lista de la revista Forbes, como uno de los hombres más ricos del mundo, aunque la estimación de aquel tiempo era de apenas $1,153 millones.
En el caso de su hermano Ovidio, el primer hijo del Chapo en ser extraditado a Estados Unidos está involucrado en el trasiego de fentanilo, con lo cual logró amasar una millonaria fortuna, de acuerdo con Infobae. Si bien no hay un reporte oficial, hay versiones que señalan que logró generar hasta $10 millones de dólares al año.
Sin embargo el 14 de abril de 2023, el fiscal General del Distrito Sur de Nueva York, Damian Williams, presentó cargos por tráfico de fentanilo, armas de fuego y lavado de dinero contra 28 personas y reveló que los ingresos percibidos por Ovidio Guzmán fueron superiores en algunos años.
En aquella ocasión, indicó que las autoridades estadounidenses estimaron las ganancias que obtuvo ‘El Ratón’ por el tráfico de fentanilo y, en un periodo de 24 meses, un operador del Cártel en EE.UU. lavó más de $24 millones pertenecientes a Ovidio, como parte de las ganancias generadas por el trasiego de fentanilo y los recursos fueron enviados a México.
Le reclaman por orinarse en la calle, se enoja, y ejecuta a vecino en Iztapalapa
La violencia volvió a cobrar una víctima en Iztapalapa. Un hombre identificado como Carlos Montoya, con historial de al menos seis ingresos a prisión, asesinó a un vecino que le reclamó por orinarse en la vía pública.
El ataque ocurrió en la alcaldía Iztapalapa, donde Montoya y otros sujetos ingerían alcohol en la calle. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, uno de ellos se orinó frente a las viviendas, lo que provocó la molestia de un vecino que iba acompañado de su esposa. El reclamo desató la furia de Montoya, quien ejecutó al hombre en plena vía pública.
Detenido por la SSC tras cometer el crimen
Elementos del Sector Santa Cruz de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC-CDMX) lograron detener a Montoya momentos después del homicidio. El sujeto, de complexión robusta y con múltiples tatuajes en los brazos, fue captado en fotografías difundidas por el periodista Carlos Jiménez.
En las imágenes aparece vestido con una camiseta blanca sin mangas, pantalón azul y tenis de la marca adidas, aparentemente de imitación. Porta una barba tupida, cabello largo en los costados y una frente amplia. Su mirada retadora y la ausencia de arrepentimiento contrastan con la gravedad del crimen cometido.
Fotografías del lugar muestran la huella hemática que dejó la víctima tras ser ejecutada, así como un vaso con una veladora encendida que familiares colocaron en memoria del fallecido. También es visible la mancha de orina que originó la discusión y que terminó desencadenando el asesinato.
La alcaldía Iztapalapa, considerada una de las más violentas de la Ciudad de México, vuelve a estar bajo los reflectores tras un crimen que evidencia cómo un simple reclamo vecinal puede convertirse en una tragedia mortal.