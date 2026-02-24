Principal
Detenidos por conducción peligrosa muestran reducción del 12 % para 2026
Según los datos estadísticos del Observatorio Nacional de Seguridad Vial (Onasevi), entre el 1° de enero y el 23 de febrero de 2026 las autoridades han detenido a 297 personas que conducían bajo los efectos del alcohol o cualquier estupefaciente, la cifra representa un 12 % menos de personas detenidas que el año pasado en el mismo periodo.
En el 2025 el Onasevi reportó 336 capturas por el delito de conducción peligrosa, en el periodo comprendido del 1° de enero al 23 de febrero, es decir, seis personas fueron detenidas diariamente por dicho delito. En el mismo periodo de este año se registran 297 capturas, un promedio diario de cuatro detenidos.
Comparando ambos años, se observa una reducción del 12 % en casos de detenciones, es decir, 39 capturas menos para este año.
El pasado 13 de febrero, la Policía reportó la captura de Miguel Adalberto Méndez Corona, de 46 años, quien manejaba con 140° de alcohol, y ocasionó un múltiple accidente de tránsito.
«El sujeto perdió el control e impactó a seis vehículos y dos motocicletas que se encontraban parqueadas en la residencial San Antonio, distrito de San Antonio del Monte, en Sonsonate Centro.
En otro caso, el 31 de enero, Julio Alfredo Herrera Martínez, quien conducía en estado de ebriedad y chocó el vehículo provocando que volcará fue detenido por agentes de la Policía.
«Ocurrió esta madrugada en la 6ta. calle oriente de Ahuachapán Centro, tras el impacto un acompañante falleció. Al realizar el alcotest Herrera Martínez resultó con 230° de alcohol, será remitido por homicidio culposo y conducción peligrosa», informó la corporación policial.
Mientras que en Cojutepeque, Cuscatlán Sur, el 21 de enero, la Policía capturó a Héctor Alexander Rosales Ramírez, de 28 años. «Este sujeto provocó un accidente de tránsito con daños materiales sobre la calle principal de la colonia Vista al Lago, mientras conducía una motocicleta con 275° de alcohol», señaló la PNC.
Principal
Más de 6,000 personas serán beneficiadas con el nuevo puente sobre el río Guastena
Este martes, el ministro de Obras Públicas y Transporte (MOPT), Romeo Rodríguez y el director ejecutivo del Fondo de Conservación Vial (FOVIAL), Alexander Beltrán, supervisaron las obras de construcción del nuevo puente sobre el río Guastena, en Chalatenango. Esta nueva vía se construye mediante una inversión de $4.33 millones.
El nuevo puente que conectará a los distritos de Concepción Quezaltepeque con Comalapa, en Chalatenango, beneficiará al paso de cerca de 1,964 vehículos y un tránsito promedio diario de 1,081 conductores en la zona.
Las autoridades informaron que el puente cuenta con un 58.06 % de avance y que la estructura será una moderna estructura de dos claros de 32.5 metros cada uno, con apoyo central. Su superestructura estará conformada por vigas de concreto postensado y contará con una subestructura de concreto reforzado, diseñada para brindar mayor seguridad, durabilidad y protección a las fundaciones.
«Para mí es una alegría la construcción de este puente, por muchos años yo visitaba a mi familia y tenía el temor que al regreso no pudiera pasar porque el río crecía cuando llovía muy fuerte. Ahora gracias a Dios y a nuestro presidente Bukele ya se está ejecutando este proyecto», expresó Ana de Fuentes, profesora del Centro Escolar Concepción Quezaltepeque.
La construcción del puente sobre el río Guastena también incluye obras complementarias como drenajes laterales, iluminación solar, señalización vertical y horizontal, dispositivos de seguridad vial, ciclovía y la colocación de carpeta asfáltica en caliente, garantizando condiciones óptimas de circulación y mayor seguridad para los usuarios.
El distrito de Concepción Quezaltepeque es reconocido desde hace 145 años como «la cuna de las hamacas», cuya producción ha sido declarada patrimonio cultural inmaterial de El Salvador. Este proyecto fortalece la conectividad y potencial de desarrollo económico, turístico y cultural de la zona. En esta ruta se ubican importantes atractivos como la cascada El Saltón, además de restaurantes, balnearios y el centro escolar del cantón El Pepeto.
Durante la supervisión por parte de las autoridades se desarrolló una de las actividades más importantes del proyecto: el colado de 130 metros cúbicos de concreto en la losa del puente, correspondiente al claro 1 entre el estribo 1 y la pila central.
Las autoridades prevén que, durante la temporada de lluvias, colapsará uno de los estribos del antiguo puente, afectando la conectividad de la zona. Sin embargo, en el lugar se ha edificado una estructura provisional compuesta por una bóveda metálica doble tipo super-span y un puente metálico de un solo carril, lo que ha permitido mantener el paso vehicular mientras se desarrolla la obra definitiva.
«Vamos a garantizar que en este invierno no se generen las afectaciones anteriores, tendrá una mayor área hidráulica», detalló el ministro de Obras Públicas, Romeo Rodríguez.
Internacionales
Guadalajara, golpeada por la violencia narco a casi 100 días del Mundial 2026
El gobierno de Jalisco, estado del oeste del país, se prepara con drones, inhibidores de aeronaves no tripuladas y videovigilancia con inteligencia artificial para garantizar la seguridad en Guadalajara, su capital estatal y sede de cuatro partidos del Mundial, que se jugará en tres países -México, Estados Unidos y Canadá- y comienza el 11 de junio.
Pero a 109 días del inicio de la competición, el domingo, el poderoso Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG) desató una ola de violencia en varios puntos del país que golpeó a la ciudad con bloqueos de carreteras, quemas de vehículos, ataques a gasolineras, bancos y comercios, causando preocupación y amenazando con aguar la fiesta.
Fue su reacción a la muerte de su líder, Nemesio «El Mencho» Oseguera, a manos de los militares durante una operación destinada a detenerlo.
La violencia llevó a suspender dos partidos el domingo en Jalisco y otro en Querétaro, en el centro de México.
Guadalajara, además, albergará junto a Monterrey (noreste) el torneo de repesca que a finales de marzo definirá las dos últimas selecciones clasificadas a la mayor cita del balompié.
Principal
Mayoría de denuncias que recibe el Conapina son por negligencia, maltrato y abuso sexual
Claudia Hernández, gerente del Conapina, informó que los factores de riesgo que están identificando en casos de vulneración a la niñez y adolescencia se encuentran negligencia en el cuidado, maltrato y abuso sexual. Aseguró que ahora la primera medida no es retirar a los menores del hogar, sino a los agresores.
La gerente técnica del Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia (Conapina), Linda Amaya, informó en la entrevista de «El Urbano News», que las principales razones por cuales reciben denuncias y avisos de vulneración de los derechos de la niñez y adolescencia son negligencia en el cuido, maltrato y abuso sexual.
«Hay varios factores de riesgo, por un lado, las mayores razones por las cuales llegan casos a las Juntas de Protección tienen que ver con negligencia en el cuido, maltrato y abuso sexual. Estos son los mayores factores de riesgo por los cuales estamos captando casos y restituyendo derechos», comunicó.
Indicó que también registran nuevas amenazas en el entorno de la niñez y adolescencia vinculadas a drogas, adicciones, salud mental y el mundo virtual.
«El entorno virtual puede garantizar derechos, nos puede hacer más partícipes de la vida, pero también conlleva ciertos riesgos, como imitar otros patrones, desafíos que ponen en riesgo la vida de los adolescentes, filtrar información», detalló.
En ese sentido, Hernández explicó que con base a la Ley Crecer Juntos, el Conapina mantiene diversas medidas para brindar atención a los casos de vulneración de derechos de la niñez y adolescencia.
Por ejemplo, cuenta con 16 juntas de protección, ubicada una en cada departamento del país y tres solo en San Salvador. También mantienen activada 24/7 la línea 119, en la cual reciben denuncias y avisos no solo de adultos, sino también de los mismos niños.
«Contamos con manuales, protocolos, planes, mecanismos, a través de los cuales la población puede alertarnos de situaciones para activar mecanismos. Uno de ellos son las juntas de protección. Estas son instancias administrativas de protección inmediata», explicó.
Por otro lado, informó que la institución está en proceso de instalar defensorías comunitarias de la niñez y adolescencia y de conformar comités locales de derechos en todos los municipios del país.
«Estamos en un proceso de instalar defensorías comunitarias de la niñez y la adolescencia que están en la defensa de los derechos y en las cuales van a formar parte las mismas niñas, niños y adolescentes. Son células en cada comunidad. Luego tenemos los comités locales de derechos que están en cada municipio, estamos constituyéndolo y la meta es formar este año los 44 comités locales de derechos», añadió.