Desarticulan red de distribución de drogas en San Salvador
La Fiscalía General de la República ( FGR), en coordinación con la Policía Nacional Civil (PNC), ejecutó un operativo en San Salvador para desarticular una estructura criminal dedicada a la distribución de drogas.
De acuerdo con las investigaciones, los involucrados están vinculados a 59 casos, en los cuales ocultaban la droga en caletas dentro de sus negocios, que utilizaban como fachada, y empleaban palabras claves para identificar y entregar la sustancia ilícita.
Los detenidos serán procesados por los delitos de:
➡️ Tráfico de drogas
➡️ Actos preparatorios
➡️ Proposición y conspiración
➡️ Agrupaciones ilícitas
Durante el operativo se realizaron allanamientos en distintos sectores del país, logrando incautar evidencia que fortalecerá las investigaciones en curso.
El Salvador y la India consolidan una nueva etapa de cooperación bilateral
El Salvador sostuvo un encuentro diplomático clave tras recibir las Copias de Estilo del embajador de la India en Guatemala, concurrente para el país, Raj Kumar Singh, fortaleciendo así los lazos bilaterales y abriendo paso a una fase renovada de colaboración entre ambas naciones.
Durante la reunión, las autoridades salvadoreñas y el diplomático indio reafirmaron su compromiso por ampliar el intercambio cultural y avanzar de manera conjunta en sectores prioritarios como salud, deporte y agricultura. Estos esfuerzos buscan impulsar proyectos que generen beneficios directos para las comunidades salvadoreñas, especialmente en las áreas rurales.
Asimismo, se destacó el interés compartido en desarrollar iniciativas estratégicas y ampliar las oportunidades de inversión, apostando por una relación moderna, dinámica y orientada al crecimiento mutuo.
El Gobierno salvadoreño aseguró que continuará fortaleciendo el diálogo y la cooperación con la India, uno de sus socios más importantes, para seguir construyendo alianzas que contribuyan al desarrollo integral del país.
Accidente en carretera Panamericana deja a conductor gravemente lesionado en La Libertad Oeste
La Policía Nacional Civil informó sobre un accidente de tránsito registrado en el kilómetro 28 ½ de la carretera que conduce del redondel Claudia Lars hacia Colón, en La Libertad Oeste. En el percance se vieron involucrados el conductor de un camión y el de una camioneta.
De acuerdo con el reporte policial, el conductor de la camioneta resultó con lesiones de gravedad, ya que quedó atrapado dentro del vehículo tras el impacto. Fue liberado por equipos de rescate y posteriormente trasladado a un centro asistencial. Su condición fue catalogada como grave.
Las primeras indagaciones señalan que una mala maniobra por parte del conductor de la camioneta habría provocado el accidente. El tráfico en la zona se mantiene parcialmente habilitado y las autoridades recomiendan atender las indicaciones de los agentes para evitar mayores retrasos.
La Fuerza Armada también participó en las labores de auxilio. La institución informó que, junto a cuerpos de socorro y el Sistema de Emergencias Médicas 132, brindaron primeros auxilios a la persona lesionada quien fue trasladado a un centro asistencial para recibir atención especializada.
Avanza proceso contra pareja sorprendida con drogas en San Salvador
El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador ordenó que continúe a la fase de instrucción el proceso penal en contra de César Giovanni Cerón Catacho y Vanessa Andrea Rodríguez Andrade, ambos acusados del delito de posesión y tenencia con fines de tráfico, previsto y sancionado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la salud pública.
En el caso del procesado César Cerón, continuará bajo detención provisional, mientras que Vanessa Rodríguez seguirá bajo medidas sustitutivas a la detención.
De acuerdo con la relación circunstanciada de los hechos, la pareja fue detenida el 15 de noviembre de 2025, durante un operativo policial en la colonia IVU, Centro Urbano Monserrat, en San Salvador.
Agentes policiales observaron a la mujer en aparente estado nervioso y, al ser requisada, se le encontró una porción mediana de material vegetal.
Además, portaba una llave de vehículo que manifestó ser de su compañero de vida, el procesado César Catacho.
Al revisar el vehículo, el procesado manifestó que en la parte trasera tenía marihuana. Las pruebas de campo lo confirmaron, con un pesaje de 23.6 gramos y con una capacidad para fabricar 47.2 cigarrillos.
Tras valorar los indicios mínimos en la audiencia inicial, el juzgador consideró que existe evidencia suficiente que demuestra la existencia del delito, así como la probable participación de los procesados en los hechos acusados, por lo que el caso continuará a la etapa de instrucción.