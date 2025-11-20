Desarticulan red de distribución de drogas en San Salvador

El Juzgado Cuarto de Paz de San Salvador ordenó que continúe a la fase de instrucción el proceso penal en contra de César Giovanni Cerón Catacho y Vanessa Andrea Rodríguez Andrade, ambos acusados del delito de posesión y tenencia con fines de tráfico, previsto y sancionado en la Ley Reguladora de las Actividades Relativas a las Drogas, en perjuicio de la salud pública.

En el caso del procesado César Cerón, continuará bajo detención provisional, mientras que Vanessa Rodríguez seguirá bajo medidas sustitutivas a la detención.

De acuerdo con la relación circunstanciada de los hechos, la pareja fue detenida el 15 de noviembre de 2025, durante un operativo policial en la colonia IVU, Centro Urbano Monserrat, en San Salvador.

Agentes policiales observaron a la mujer en aparente estado nervioso y, al ser requisada, se le encontró una porción mediana de material vegetal.

Además, portaba una llave de vehículo que manifestó ser de su compañero de vida, el procesado César Catacho.

Al revisar el vehículo, el procesado manifestó que en la parte trasera tenía marihuana. Las pruebas de campo lo confirmaron, con un pesaje de 23.6 gramos y con una capacidad para fabricar 47.2 cigarrillos.

Tras valorar los indicios mínimos en la audiencia inicial, el juzgador consideró que existe evidencia suficiente que demuestra la existencia del delito, así como la probable participación de los procesados en los hechos acusados, por lo que el caso continuará a la etapa de instrucción.

