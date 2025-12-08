Internacionales
Continúa paro del transporte colectivo en Honduras al no recibir bono del gobierno
El centro de Tegucigalpa amaneció este lunes con fuertes afectaciones en la movilidad, tras el paro ejecutado por transportistas que reclaman varios meses de atraso en el pago del bono compensatorio por parte del gobierno hondureño.
Wilmer Cálix, dirigente del transporte, señaló que ya están en diciembre y aún no reciben el pago correspondiente.
“Pero no tarda en salir el comisionado Rafael Barahona diciendo que han cumplido con los pagos”, expresó.
Cálix agregó que, de haberse cumplido con el bono, no estarían manifestándose.
“Es por eso que pedimos a las autoridades paguen lo que nos adeudan del bono compensatorio”, afirmó.
Las protestas mantienen congestionado el centro de la capital hondureña, mientras los transportistas anuncian que podrían continuar con las medidas hasta recibir una respuesta concreta del gobierno.
Internacionales
Reinicia escrutinio electoral en Honduras con Asfura encabezando la votación
Tras 63 horas sin actualizar, la página del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras volvió a mostrar movimiento este lunes al reanudar el conteo de votos.
La actualización mantiene a Nasry Asfura con una ventaja de 19,819 marcas sobre Salvador Nasralla.
Sin embargo, un detalle encendió las alarmas: el porcentaje de actas escrutadas, que previamente marcaba 88.02%, ahora aparece reducido a 87.96%.
Este retroceso ha puesto en duda la transparencia del proceso electoral y del escrutinio, avivando cuestionamientos de ciudadanos y observadores.
La situación aumenta la tensión en un proceso ya marcado por la incertidumbre y la falta de información continua.
Internacionales
Trump anuncia que prohibirá a los estados regular inteligencia artificial
El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció el lunes que emitirá un decreto para quitar a los estados el derecho a regular la creciente industria de la inteligencia artificial, ya que a su juicio es prerrogativa del gobierno federal.
«Debe haber un único manual si queremos seguir liderando en inteligencia artificial» en todo el mundo, publicó Trump en su red Truth Social.
Los esfuerzos de Trump para controlar el desarrollo de la inteligencia artificial (IA) enfrentan una intensa oposición política y legal.
Estados Unidos quiere mantener el liderazgo en ese terreno, por razones de seguridad nacional, frente a China en particular, y también porque la IA representa en la actualidad uno de los mayores vectores de inversión en el país.
Sin embargo, la Casa Blanca se enfrenta a un profundo escepticismo en el Congreso, donde muchos demócratas y algunos miembros de su propio Partido Republicano desconfían de los posibles daños económicos y sociales de la tecnología.
«Estamos superando a TODOS LOS PAÍSES en este momento en la carrera, pero eso no durará mucho si vamos a tener 50 Estados, muchos de ellos actores negativos, involucrados en las REGLAS y el PROCESO DE APROBACIÓN», escribió Trump en su publicación.
« »¡NO PUEDE HABER DUDA SOBRE ESTO! ¡LA IA SERÁ DESTRUIDA EN SU INFANCIA! Estaré emitiendo una Orden Ejecutiva de UNA REGLA (para todo el país, ndlr) esta semana», advirtió.
Los sondeos indican que la preocupación sobre el impacto de la IA en el mercado laboral está creciendo, en especial entre los jóvenes, que temen que las oportunidades de trabajo vayan a reducirse.
Trump habría creado ya un grupo de trabajo en la Casa Blanca dedicado a denunciar ante la justicia las leyes estatales sobre IA, según un borrador de esa orden presidencial revelado el mes pasado por el sitio web The Hill.
Ante las restricciones de algunos estados, Trump estudia limitarles el acceso a fondos federales para desarrollar el acceso a internet de banda ancha.
La idea de cortar la iniciativa de los estados es alentada por el consejero para temas de inteligencia artificial y criptomonedas de Trump, David Sacks, con el apoyo de los mayores actores del sector, como el jefe de OpenAI, Sam Altman, y el presidente y director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang.
«La regulación estatal de la inteligencia artificial detendría esta industria y crearía un problema de seguridad nacional, ya que necesitamos asegurarnos de que Estados Unidos avance en la tecnología de inteligencia artificial lo más rápido posible», dijo Huang a periodistas durante una audiencia en el Congreso estadounidense la semana pasada.
Los líderes de la industria se quejan de que hay más de 1.000 proyectos de ley sobre la IA actualmente en los Congresos estatales.
Internacionales
En pleno desfile captan disparos contra el alcalde de Masagua, Guatemala
Usuarios de redes sociales han viralizado nuevos videos en los que se captan más elementos del atentado que sufrió el alcalde de Masagua, Guatemala, Nelson Marroquín.
En uno de los más recientes videos se escuchan detonaciones de proyectiles que supuestamente habrían sido disparados contra el edil.
En el mencionado video se escucharon tres detonaciones y se logra identificar a un sujeto que se esconde algo y escapa de la escena.
Fernanda Arriola Marroquín, esposa del edil, publicó un comunicado en su perfil de X tras el atentado donde falleció su marido.
“Estoy segura de que Dios hará justicia, porque ante la justicia divina nadie se puede esconder”, escribió.