Construyen la segunda fase de una planta desalinizadora en La Unión Sur

El fin de semana comenzó la fase de construcción de la planta desalinizadora que abastecerá de agua potable a más de 2,500 habitantes en la isla Meanguera del Golfo, en el golfo de Fonseca, La Unión Sur.

Este innovador sistema es capaz de convertir el agua salada en agua apta para el consumo humano. La obra está a cargo de la Dirección de Obras Municipales (DOM) y es ejecutada por la Constructora El Salvador.

Con este proyecto, los habitantes de la isla pronto dejarán de pagar elevadas sumas de dinero para abastecerse de agua potable y de sufrir escasez.

«Hasta ahora nos hemos abastecido con programas de agua de pozos artesanales y no ha sido suficiente para todas las zonas altas de la isla, los agricultores somos los que más hemos sufrido […]. Yo le mando un agradecimiento al presidente Nayib Bukele porque nunca ha habido un presidente que se acordara de esta isla», comentó Manuel Hernández, habitante.

En esta segunda etapa, la DOM avanza en la colocación de una nueva línea de impulsión de 5.5 kilómetros de tubería galvanizada, infraestructura clave para transportar agua desde el tanque principal hacia los de distribución. Desde allí, a través de dos redes de más de 25 kilómetros de tubería galvanizada y nuevas acometidas domiciliarias, el suministro llegará con eficiencia directamente a los 1,500 hogares de la isla.

El tanque 1, con capacidad de 60 metros cúbicos, abastecerá 461 viviendas en las comunidades La Negra, Guanacastal y Salvador. El Tanque 2, el de mayor capacidad con 125 metros cúbicos, suministrará agua a 745 familias de los sectores urbanos de Periquera y Majahual.

