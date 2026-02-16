Principal
Construyen la segunda fase de una planta desalinizadora en La Unión Sur
El fin de semana comenzó la fase de construcción de la planta desalinizadora que abastecerá de agua potable a más de 2,500 habitantes en la isla Meanguera del Golfo, en el golfo de Fonseca, La Unión Sur.
Este innovador sistema es capaz de convertir el agua salada en agua apta para el consumo humano. La obra está a cargo de la Dirección de Obras Municipales (DOM) y es ejecutada por la Constructora El Salvador.
Con este proyecto, los habitantes de la isla pronto dejarán de pagar elevadas sumas de dinero para abastecerse de agua potable y de sufrir escasez.
«Hasta ahora nos hemos abastecido con programas de agua de pozos artesanales y no ha sido suficiente para todas las zonas altas de la isla, los agricultores somos los que más hemos sufrido […]. Yo le mando un agradecimiento al presidente Nayib Bukele porque nunca ha habido un presidente que se acordara de esta isla», comentó Manuel Hernández, habitante.
En esta segunda etapa, la DOM avanza en la colocación de una nueva línea de impulsión de 5.5 kilómetros de tubería galvanizada, infraestructura clave para transportar agua desde el tanque principal hacia los de distribución. Desde allí, a través de dos redes de más de 25 kilómetros de tubería galvanizada y nuevas acometidas domiciliarias, el suministro llegará con eficiencia directamente a los 1,500 hogares de la isla.
El tanque 1, con capacidad de 60 metros cúbicos, abastecerá 461 viviendas en las comunidades La Negra, Guanacastal y Salvador. El Tanque 2, el de mayor capacidad con 125 metros cúbicos, suministrará agua a 745 familias de los sectores urbanos de Periquera y Majahual.
Internacionales
China dispuesta a trabajar con Canadá para desarrollo saludable y estable de lazos
El ministro chino de Relaciones Exteriores, Wang Yi, declaró el sábado que China está dispuesta a trabajar con Canadá para promover el desarrollo saludable, estable y sostenible de las relaciones bilaterales.
Wang, también miembro del Buró Político del Comité Central del Partido Comunista de China, hizo las observaciones durante una reunión con la ministra de Relaciones Exteriores de Canadá, Anita Anand, al margen de la Conferencia de Seguridad de Múnich (CSM).
Wang dijo que la reciente visita a China del primer ministro canadiense, Mark Carney, ha dado resultados fructíferos, demostrando plenamente que el nuevo Gobierno de Canadá está buscando una nueva política hacia China, lo cual sirve al interés común de ambos países y es una elección absolutamente correcta.
El presidente chino, Xi Jinping, y Carney han alcanzado un consenso para construir una nueva asociación estratégica entre China y Canadá, proporcionando una guía estratégica para el mejor desarrollo de las relaciones bilaterales, anotó Wang.
«China está dispuesta a trabajar con Canadá para implementar el consenso acordado por ambos líderes, eliminar obstáculos y reanudar los intercambios y cooperación en varios campos, con el objetivo de promover un desarrollo sano, estable y sostenible de los lazos bilaterales», manifestó Wang.
Por su parte, Anand expresó que la visita de Carney a China fue muy exitosa y ha abierto una nueva era en las relaciones Canadá-China, ante una nueva reconfiguración global.
También agradeció a la parte china por otorgar exención de visados a los ciudadanos canadienses y espera que ambas partes mantengan un diálogo y cooperación estrechos, fortalezcan los intercambios entre personas y promuevan el desarrollo positivo y constante de las relaciones bilaterales.
Internacionales
Cuba cancela el Festival del Habano por crisis energética
Cuba anunció el sábado la cancelación de su festival del habano, que le aporta cada año varios millones de euros gracias a una reconocida subasta, en momentos en que el país sufre una muy grave crisis energética.
«El comité organizador del festival del habano anuncia el aplazamiento de su próxima edición», prevista del 24 al 27 de febrero, señala una carta enviada a los participantes, de la cual AFP obtuvo una copia. Aún no se ha anunciado una nueva fecha.
Los organizadores añadieron que la decisión busca preservar los más altos estándares de calidad, excelencia y experiencia que caracterizan a este evento internacional, y que es considerado el más prestigioso del mundo en su especialidad. En 2025, esta subasta, celebrada ante 2,000 invitados, recaudó más de 16 millones de euros.
Principal
Marina Nacional incauta 6.6 toneladas de cocaína en el mayor decomiso antidrogas en la historia de El Salvador
La Marina Nacional de El Salvador incautó 6.6 toneladas de cocaína en el mayor decomiso de droga registrado en la historia de El Salvador, informó el presidente Nayib Bukele.
El operativo se realizó a 380 millas náuticas (703.7 kilómetros) al suroeste de las costas salvadoreñas, donde fue interceptada una embarcación tipo buque de apoyo multipropósito con bandera de Tanzania, que transportaba 330 bultos de cocaína ocultos en compartimientos de lastre, con un valor estimado de 165 millones de dólares.
Para confirmar la ubicación del cargamento, buzos de la Marina realizaron inspecciones en los tanques de la embarcación, lo que permitió detectar la droga y proceder con su incautación, detalló el mandatario.
En el barco fueron detenidas 10 personas: cuatro de Colombia, tres de Nicaragua, dos de Panamá y una de Ecuador.
El mandatario calificó el operativo como «otro fuerte golpe al narcotráfico», al destacar el papel de las fuerzas navales en la intercepción de cargamentos ilícitos en aguas internacionales.