Conductor pierde el control y vuelca en avenida Jerusalén

El elenco de “Friends” vuelve a enfrentar una pérdida. A poco más de un año del fallecimiento de Matthew Perry, se confirmó la muerte del comediante y actor Pat Finn, quien participó en la icónica serie. Tenía 60 años.

La noticia fue confirmada por su familia a través de un comunicado, en el que se informó que el actor falleció el pasado 22 de diciembre en su hogar, rodeado de sus seres queridos: su esposa Donna, sus hijos y sus mascotas.

Además de su participación en “Friends”, Pat Finn tuvo apariciones en series como “Seinfeld” y “The Middle”, además de otros títulos como “Murphy Brown”, “3rd Rock from the Sun”, “Ed” y “My Boys”.

Pat Finn fue diagnosticado con cáncer de vejiga en 2022. Aunque en un inicio el tratamiento le permitió retomar su vida cotidiana, la enfermedad reapareció de manera agresiva tiempo después.

