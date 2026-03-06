Cineasta neozelandés Peter Jackson recibirá Palma de Oro honorífica en Festival de Cannes

«La categoría de cortometraje muestra una diversidad particular en sus géneros», dijo a AFP Julia Aks, nominada junto a Steve Pinder por su sátira menstrual «Jane Austen’s Period Drama».

«Y creo que eso me llena de esperanza, porque la Academia, que es el pináculo y el termómetro de la industria, se está abriendo cada vez más».

La joven realizadora poco imaginaba que su obra, una comedia de época que aborda la menstruación y cuya protagonista se llama Estrogenia, aterrizaría en la mayor gala de Hollywood.

«Es muy alentador que el tipo de cosas que queremos hacer también estén siendo reconocidas», dijo.

La categoría de cortometrajes es vista como una puerta de entrada para nuevos talentos que buscan destacarse en la competitiva industria, y ha contribuido a lanzar carreras en el pasado.

Fue el caso de Martin McDonagh, guionista y director de las multipremiadas películas «Tres anuncios por un crimen» (2017) y «Los espíritus de la isla» (2022).

– «Honor increíble» –

«Es un honor increíble», comentó Pinder. «La Academia está integrada por personas que admiramos y con quienes queremos trabajar a futuro», agregó en conversación con AFP.

Para Sam Davis, que entró en la competencia junto a Jack Piatt por su corto «The Singers», se trata de «un momento irreal».

Y cree que la nominación valida su apuesta por elaborar sus preocupaciones personales a través del cine.

«The Singers» sigue a un grupo de hombres solitarios que una noche en un bar inician espontáneamente una competencia de canto.

«Quería contar una historia sobre la conexión y el poder de la vulnerabilidad, especialmente hoy en día cuando todo el mundo está en sus teléfonos, y estamos más desconectados», dijo Davis a AFP.

El joven realizador, que cuenta entre sus ídolos a Paul Thomas Anderson, sostuvo que el aislamiento que afecta a los hombres de su generación era algo que quería evocar en la pantalla.

«Nunca se sabe quien está a tu lado en la tienda o en el bar», comentó. «Quizás haces un amigo si hablas».

– «Transformaciones» –

La misma temática guió el trabajo del debutante Lee Knight, director de «A friend of Dorothy», protagonizado por la actriz británica Miriam Margolyes.

La pieza de 20 minutos, en la que también actúa Stephen Fry, retrata la amistad improbable entre una anciana y su joven vecino, y plantea una reflexión sobre la importancia de conectar con otro ser humano más allá de generaciones y orígenes.

«Se encuentran en un momento en el que se necesitan mutuamente, y están solos cada uno a su manera», explicó Knight a la AFP.

Para estos talentos que buscan su espacio en Hollywood, la nominación les confirma que por más competitiva que sea la industria, quien insiste persevera.

«Se trata de enviarle un mensaje a otros cineastas, actores, contadores de historias. Es un cliché, pero realmente no puedes rendirte», dijo Knight, quien probó suerte por años como actor antes de su primera aventura detrás de la cámara.

«Hubo momentos en los que cerré mi computadora y dije: no puedo».

Meyer Levinson-Blount, nominado junto a Oron Caspi por «Butcher’s Stain», coincide.

«Nunca sabes qué va a pasar, o cuándo va a pasar», dijo Levinson-Blount a AFP.

«Butcher’s Stain» cuenta la historia de un empleado árabe-israelí que trabaja en un supermercado de Tel Aviv y es acusado de quitar afiches de personas secuestradas.

El optimismo es la clave para entrar a esta industria, sostiene Oron Caspi.

«Contar historias es una de las artes más antiguas, y creo que muchas de las transformaciones en relación a la tecnología y los cambios respecto a la situación en que nos encontramos… así es como obtenemos nuestras historias», dijo Caspi.

«Siento que estamos entrando en una era muy interesante para la narrativa».

La 98ª edición de los Óscar se celebrará el 15 de marzo en Hollywood.

