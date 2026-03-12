Chelo Arévalo y la brasileña Luisa Stefani, ganaron en dobles mixto

El FAS terminó líder e invicto la primera vuelta del Clausura 2026, pero debió esperar a que Platense estuviera con 10 para tumbar 2-3 a un gallo que se les paró bonito y los puso a sufrir.

En su parcela el tigre fue un monólogo con la pelota, pero toda vez cruzó la linea del Ecuador se encontró con dos cercos amarillos que hicieron la ruta a portería intransitable, volviendo el manejo de balón estéril y viendo cómo el gallo sacaba las espuelas en la contra.

Media hora tuvo que esperar la hinchada de FAS para ver una jugada clara de peligro: fue un cabezazo de Nelson Bonilla al que reaccionó con buenos reflejos Óscar Arroyo bajo los tres palos. Luego, mediante la misma fórmula lo intentó José Portillo, pero el guardameta respondió nuevamente.

Así, los asociados, acostumbrados a la contra y a irse en ventaja a la pausa, recibieron una dosis de su misma medicina y vivieron un susto mayúsculo cuando Dennis Bautista enfiló a marco y puso a prueba los dotes de Kevin Carabantes. Antes de eso Carlos Bogotá había sacado un par de disparos desviados, e incluso reclamó una jugada en el área como penalti.

De ahí que cuando los viroleños se fueron al descanso, aunque su afición era menor a la tigrilla en las gradas del Cuscatlán, se fueron bendecidos por gotas de lluvia y también por un manto de aplausos de su gente.

Para fortuna, las gotas de lluvia no mojaron la pólvora y en el arranque del segundo tiempo los goles llegaron en racimo. Rudy Clavel (59′) abrió la lata y Bautista empató un minuto después. El tigre volvió a morder con Dustin Corea desde el penalti (65′), pero en una contra, Carlos Bogotá (69′), logró el 2-2.

Al final, ya cuando Platense estaba con 10 por la expulsión de Filiberto Martínez a Víctor Landázuri (75′), Nelson Bonilla en el 76′ hizo el tanto del triunfo 2-3 para los santanecos.

