Capturan a borracho que agredió con un palo a su hija y a su propia madre

Como Brandon Alexander Guevara, de 28 años, ha sido identificado el joven conductor que falleció en un accidente de tránsito, en carretera entre San Miguel y El Delirio.

El percance ocurrido en horas del mediodía de este martes, donde se vieron involucrados un camión y una camioneta, detallaron las autoridades.

El cuerpo sin vida de Brandon Guevara quedó entre los hierros retorcidos de la camioneta blanca, mientras que su acompañante, una mujer, fue trasladada hacia un centro asistencial en estado grave.

Equipos de emergencia y autoridades acudieron a la escena para sacar del vehículo el cuerpo de la víctima mortal y realizar las investigaciones sobre las causas del accidente.

