Captan el momento cuando tren impacta contra pick up y lo destruye en Jalisco
Un fuerte accidente se registró en el poblado El Pedregal, en la jurisdicción del municipio de Ocotlán, en Jalisco, México.
En este aparatoso incidente, una camioneta de color azul fue impactada por el tren que llevaba múltiples vagones.
De acuerdo con los primeros reportes, el incidente se registró cuando el conductor de una camioneta intentó cruzar las vías del ferrocarril sin respetar el paso de la máquina pesada.
Esta maniobra provocó que la unidad fuera alcanzada e impactada por el ferrocarril, ocasionando daños destruyendo casi por completo el vehículo y dejando a una persona gravemente herida.
Hasta el momento, se informó que el lesionado permanece bajo cuidados médicos, debido a la severidad de las lesiones provocadas por el impacto.
Las primeras órdenes ejecutivas del nuevo alcalde y el mensaje a los inquilinos de la ciudad
l alto precio de la vivienda es una de las razones por la que miles de familias e individuos abandonan la ciudad de Nueva York todos los años, y se mudan a otros estados.
Durante los cuatro años del saliente alcalde, por ejemplo, la renta aumentó un 12 % en total, para inquilinos que viven en edificios con renta estabilizada. Para aquellos que viven en apartamentos con renta de mercado, la carga es aún más pesada. Un apartamento de un cuarto, por ejemplo, empieza a $4,200, segun Zumper.com
Así que para proteger a los millones de inquilinos en la ciudad y cumpliendo con las promesas de su campaña, Zohran Mamdani firmó tres órdenes ejecutivas destinadas a atacar el problema de accesibilidad y la falta de viviendas, desde varios ángulos.
Con la primera orden, el nuevo alcalde anunció la reapertura de la oficina para la protección de inquilinos. Esta oficina que había sido desmantelada por el alcalde saliente, Eric Adams, jugará un papel importante en facilitar acceso a los recursos que la ciudad ofrece para la prevención de desalojos, incluyendo representación legal a las familias que necesiten.
Las segunda y tercera órdenes consisten en la formación de comisiones para identificar terrenos municipales donde se puedan construir más edificios de viviendas. LIFT, por sus siglas en Inglés así como la eliminación de aquellas regulaciones burocráticas que tiendan a limitar la rápida construcción. SPEED
El impacto de estas medidas pondría fin a la escasez de viviendas, que es el principal problema en la ciudad de Nueva York. Los miembros de la LIFT y SPEED reportan sus investigaciones al nuevo alcalde para el primero de Julio de este año.
La seriedad con la que esta administración está atacando el problema de la escasez de vivienda, envía un mensaje alentador para los millones de inquilinos en los cinco condados.
Autoridades suizas admiten un fallo en la inspección del bar incendiado
Autoridades locales suizas admitieron el martes que en los últimos cinco años no se efectuaron las inspecciones periódicas de seguridad en caso de fuego en el bar donde un incendio mató a 40 personas.
«No se efectuaron inspecciones periódicas entre 2020 y 2025. Lo lamentamos profundamente», declaró en conferencia de prensa Nicolas Feraud, alcalde del resort de esquí Crans-Montana, cinco días después de la tragedia en el bar Le Constellation.
En su primera declaración pública desde que el sábado se abrió la investigación penal contra ellos, los dueños del bar, Jacques y Jessica Moretti, de nacionalidad francesa, se dijeron este martes «devastados e invadidos por el dolor».
«Confiamos plenamente en los investigadores para que arrojen luz y disipen los interrogantes. Estén seguros, a este respecto, de nuestra total colaboración y de que no buscaremos, de ninguna manera, zafarnos», aseguró la pareja en un comunicado.
Ambos están investigados por «homicidio por negligencia, lesiones corporales por negligencia e incendio por negligencia».
En un comunicado, el Ayuntamiento de la ciudad indicó que había revisado todos los documentos sometidos a la oficina de la fiscalía del cantón de Valais después del incendio.
Aseguró que los documentos detallan los «procedimientos administrativos sobre el cumplimiento del establecimiento».
«Aunque solo en 2025 se efectuaron más de 1.400 inspecciones de incendio en el municipio, el concejo municipal lamenta profundamente descubrir que este establecimiento no se sometió a las inspecciones periódicas entre 2020 y 2025», agregó.
Dijo que decidió encargar a una agencia especializada externa la realización de inspecciones de todos los establecimientos públicos y prohibir el uso de aparatos pirotécnicos en interiores.
El municipio de Crans-Montana «continuará haciendo todo lo posible para asegurar que una tragedia como esta no vuelva a ocurrir».
La policía de Valais dijo el lunes que había identificado a las 116 personas heridas en el incendio, de las cuales 83 continúan hospitalizadas.
La edad promedio de los fallecidos es de 19 años.
Venezuela y Cuba publican listas con 55 militares muertos en captura de Maduro por EE. UU.
Cuba publicó el martes los nombres de los 32 militares muertos en el ataque de Estados Unidos en Caracas que terminó con la captura del depuesto presidente Nicolás Maduro, un día después de que el Ejército venezolano difundiera esquelas de 23 uniformados fallecidos.
Maduro fue capturado el 3 de enero junto a su esposa, Cilia Flores. Ambos se encuentran en Nueva York, donde se declararon no culpables de narcotráfico y terrorismo.
El ministro venezolano de Defensa, Vladimir Padrino, aseguró el domingo que la custodia de Maduro fue asesinada «a sangre fría» por las tropas estadounidenses, que bombardearon la capital y otros tres estados del país.
Medios oficiales de la isla publicaron una lista con los efectivos cubanos muertos: 21 pertenecían al ministerio del Interior, incluidos tres oficiales de alto rango (dos coroneles y un teniente coronel).
Los 11 restantes eran miembros de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, en su mayoría soldados.
Del lado venezolano, el ejército publicó el lunes en su cuenta de Instagram esquelas fúnebres de 23 uniformados fallecidos, entre ellos cinco almirantes, 16 sargentos de distintos rangos y dos soldados.
Cuba y Venezuela mantienen una estrecha relación de cooperación de larga data en sectores estratégicos, como defensa, salud y educación.