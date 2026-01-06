Internacionales -deportes
Liam Rosenior es el nuevo entrenador del Chelsea y estará hasta 2032
El Chelsea oficializó este martes la contratación del inglés Liam Rosenior como nuevo entrenador del primer equipo, en sustitución de Enzo Maresca, quien abandonó el cargo el pasado 1 de enero tras una racha negativa y tensiones con la directiva.
Rosenior, de 41 años, estaba al frente del Estrasburgo, club francés vinculado al Chelsea por compartir el mismo grupo propietario, lo que facilitó las negociaciones y su llegada inmediata a Londres para firmar contrato hasta 2032.
Como futbolista, Rosenior tuvo una destacada carrera en Inglaterra, jugando en equipos como el Brighton & Hove Albion, Reading y Hull City.
Internacionales -deportes
El Real Madrid confirma que Mbappé perderá la Supercopa de España
El técnico Xabi Alonso ofreció la nómina de convocados, en la que el jugador no aparece después de no haber participado en el último entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas, a las afueras de la capital española.
Mbappé se había ejercitado en el gimnasio tras el parón navideño, al adoptar un tratamiento conservador, según los medios, con la idea de jugar la final el domingo en caso de ganar el jueves al Atlético en semifinales. Sin embargo, no ha podido entrar finalmente en la convocatoria.
El astro galo se une a la baja del brasileño Éder Militao, aunque Alonso recupera al inglés Trent Alexander-Arnold.
Mbappé, que se despidió del 2025 compartiendo el récord de goles en un año natural con el portugués Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, sólo ha estado fuera en los encuentros ante el Manchester City y Betis.
La otra eliminatoria se jugará el miércoles entre el FC Barcelona y Athletic de Bilbao.
Internacionales -deportes
Barcelona convoca a Araujo tras su retiro espiritual
El uruguayo, Ronald Araujo, fue convocado por el FC Barcelona tras pasar por un retiro espiritual tras tener problemas mentales.
El sudamericano fue convocado para jugar la Supercopa de España que se disputará en Yeda (Arabia Saudí).
Araujo es la principal novedad en la expedición blaugrana.
El retiro espiritual se debió tras ser expulsado en el partido de la Champions League contra el Chelsea, el pasado 25 de noviembre del 2025.
Internacionales -deportes
Xavi Hernández suena entre los posibles reemplazos de Amorin en el Manchester United
Premier League.- Rubén Amorín fue cesado esta mañana como entrenador del Machester United por lo que el equipo de los “Diablos Rojos”, por lo que la institución deportiva busca desde ya a un nuevo reemplazo.
Entre los nombres más sonados esta es el del ex mediocampista y entrenador del Barcelona Fútbol Club, Xavi Hernández.
Especialistas deportivos aseguran que el entrenador catalán siempre ha estado esperando el puesto en el United, era su prioridad y por eso rechazó al Chelsea y al Bayer Leverkusen.
No obstante, otro nombre que también suena como posible nuevo entrenador del United es el de Enzo Maresca, especialmente por cómo logró ganar el Mundial de Clubes.
Se maneja que el exdirector del Chelsea también los principales candidatos para el puesto en United.