Liam Rosenior es el nuevo entrenador del Chelsea y estará hasta 2032

El técnico Xabi Alonso ofreció la nómina de convocados, en la que el jugador no aparece después de no haber participado en el último entrenamiento en la ciudad deportiva de Valdebebas, a las afueras de la capital española.

Mbappé se había ejercitado en el gimnasio tras el parón navideño, al adoptar un tratamiento conservador, según los medios, con la idea de jugar la final el domingo en caso de ganar el jueves al Atlético en semifinales. Sin embargo, no ha podido entrar finalmente en la convocatoria.

El astro galo se une a la baja del brasileño Éder Militao, aunque Alonso recupera al inglés Trent Alexander-Arnold.

Mbappé, que se despidió del 2025 compartiendo el récord de goles en un año natural con el portugués Cristiano Ronaldo en el Real Madrid, sólo ha estado fuera en los encuentros ante el Manchester City y Betis.

La otra eliminatoria se jugará el miércoles entre el FC Barcelona y Athletic de Bilbao.

