«Cambiaré», una mezcla entre el romanticismo pop de Fonsi y el estilo urbano del Ferxxo

El nuevo año comienza con una de las colaboraciones más inesperadas y potentes de la música latina. Luis Fonsi ha unido fuerzas con el fenómeno colombiano Feid para presentar «Cambiaré», un sencillo que, apuesta por el riesgo, la evolución y una reconexión profunda con la alegría.

Tras 27 años de una carrera llena de éxitos, Fonsi ha decidido salir de su zona de confort. «Me hace mucha ilusión interpretar una canción diferente a lo que llevo haciendo. Todo nace desde el respeto por mis raíces y esa “clave”’ que llevo por dentro. Sin riesgo no hay avance», afirmó el puertorriqueño.

La chispa de «Cambiaré», se encendió en Los Ángeles, durante una sesión de composición junto a sus colaboradores de confianza, Andrés Torres y Mauricio Rengifo. Aunque el equipo ya tenía varios temas listos, esta pieza en particular exigía algo distinto:

«Cada vez que la cantaba, pedía ritmo y movimiento. Intenté llevarla a otro lugar, pero la canción tenía su propio camino. Cerré los ojos, me dejé llevar y estoy muy contento con el resultado», comentó Fonsi sobre el proceso creativo.

Para el apartado visual, Fonsi volvió a confiar en el director Carlos Pérez (de Elastic People), el cerebro detrás de hits globales como «Despacito» y «Échame la culpa».

El video oficial, filmado íntegramente en Puerto Rico, transporta al espectador desde un inicio misterioso hasta una explosión de color y baile. La pieza captura la esencia de la canción, culminando en una vibrante celebración callejera que refleja la energía compartida entre el boricua y el colombiano.

Con esta fusión de estilos, «Cambiaré» se perfila como el himno de la temporada, demostrando que la veteranía de Fonsi y el toque actual de Feid son la receta perfecta para la evolución del pop latino.

