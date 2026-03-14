Internacionales
Bolsonaro sigue estable pero su función renal empeoró
El expresidente brasileño Jair Bolsonaro permanece «estable» en terapia intensiva por una neumonía bacteriana, aunque presentó un deterioro de la función renal, informó este sábado el hospital donde está internado.
Bolsonaro, de 70 años, fue ingresado el viernes en la mañana con fiebre alta, sudoración y escalofríos, tras ser trasladado desde la cárcel en Brasilia donde purga prisión por golpismo.
El exmandatario «se encuentra clínicamente estable, pero ha experimentado un empeoramiento de la función renal y una elevación de los marcadores inflamatorios», señaló el boletín del hospital.
«En este momento» no hay previsión de alta de la Unidad de Terapia Intensiva (UTI, añadió.
Según el boletín, la infección pulmonar fue consecuencia de un «episodio de broncoaspiración», un problema recurrente relacionado con las secuelas de una puñalada que recibió en el abdomen durante un acto de campaña en 2018.
Desde entonces, el exmandatario ultraderechista ha sido sometido a numerosas operaciones y padece crisis de hipo, en ocasiones acompañadas de vómitos, que sus médicos identificaron como la causa directa de la infección actual.
Está bajo tratamiento con antibióticos y fisioterapia respiratoria.
Condenado en septiembre pasado a 27 años de prisión por haber intentado mantenerse en el poder tras perder las elecciones de 2022 ante Luiz Inácio Lula da Silva, Bolsonaro cumple su condena en el complejo penitenciario Papuda de Brasilia.
Su defensa ha solicitado reiteradamente que cumpla la pena en prisión domiciliaria por razones humanitarias, pedidos que la corte suprema ha rechazado.
«Están jugando con la vida de mi padre», reclamó su hijo Flávio Bolsonaro, senador y candidato de la derecha para las elecciones presidenciales de octubre, en las que se medirá con el presidente Lula.
Brasil celebra elecciones generales en octubre y Bolsonaro, pese a estar preso, sigue siendo una figura central del escenario político.
Internacionales
Fallece el filósofo alemán Jürgen Habermas, a los 96 años
El filósofo alemán Jürgen Habermas falleció a los 96 años de edad, informó el sábado a AFP una portavoz de su editorial, Suhrkamp Verlag.
Habermas murió en Starnberg, en el sur de Alemania, según información proporcionada por su familia.
Fue el intelectual alemán más influyente de su generación, involucrado en todos los grandes debates de la posguerra y considerando a Europa como el único remedio frente al auge de los nacionalismos.
En sus últimos años dedicó su tiempo a promover un proyecto federal europeo, con el fin de evitar que el Viejo Continente cayera nuevamente, como en el siglo XX, en las rivalidades nacionalistas.
A lo largo de su vida vinculó filosofía y política, pensamiento y acción. Su autoridad moral le valió múltiples reconocimientos internacionales.
Después de haber sido voz de la protesta estudiantil alemana en los años 1960, treinta años más tarde se convirtió en objetivo de críticas al denunciar los riesgos de un «fascismo de izquierda» para el estado de derecho.
En 1989 criticó las modalidades de la reunificación alemana, guiadas principalmente por las exigencias del mercado y que hacían del Deutsche Mark (el marco alemán) su estandarte.
Nacido el 18 de junio de 1929 en Düsseldorf, Habermas fue incorporado a las Juventudes Hitlerianas, aunque era demasiado joven para participar activamente en la guerra.
Durante su adolescencia quedó profundamente marcado por el colapso del nazismo.
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Trump pide a otros gobiernos que envíen fuerzas navales al estrecho de Ormuz
El mandatario, que había anunciado que Estados Unidos comenzaría pronto a escoltar petroleros a través del estrecho, publicó en Truth Social: «Muchos países, especialmente aquellos que se ven afectados por el intento de Irán de cerrar el estrecho de Ormuz, enviarán buques de guerra, junto con Estados Unidos, para mantener el estrecho abierto y seguro».
En ese sentido, añadió que espera que «China, Francia, Japón, Corea del Sur, el Reino Unido y otros, que se ven afectados por esta restricción artificial, enviarán barcos a la zona».
Los ataques iraníes en respuesta a la ofensiva que lanzaron Israel y Estados Unidos el 28 de febrero, prácticamente han paralizado el tráfico marítimo en el estrecho, por donde normalmente pasa una quinta parte del crudo y del gas natural licuado del mundo.
En su punto más angosto tiene 54 kilómetros de ancho.
Ante el aumento de los precios del petróleo, el viernes le preguntaron a Trump cuándo comenzaría la Marina estadounidense a escoltar petroleros a través del estrecho de Ormuz.
«Ocurrirá pronto, muy pronto», respondió.
En su publicación del sábado, Trump afirmó que la capacidad militar de Irán había sido destruida, aunque admitió que la república islámica aún era capaz de atacar el estrecho.
«Ya hemos destruido el 100% de la capacidad militar de Irán, pero les resulta fácil enviar uno o dos drones, colocar una mina o lanzar un misil de corto alcance en algún lugar a lo largo de esta vía navegable, o dentro de ella, por muy derrotados que estén», escribió.
Al tiempo que instó a las naciones a enviar barcos al estrecho, advirtió que «Estados Unidos va a bombardear sin piedad la costa y a hundir continuamente barcos y buques iraníes. De una forma u otra, ¡pronto lograremos que el estrecho de Ormuz esté ABIERTO, SEGURO y LIBRE!»
Internacionales
Asaltan sede del Partido Comunista en centro de Cuba durante protestas por apagones
Estos hechos ocurrieron cuando Cuba, con 9,6 millones de habitantes, enfrenta una fuerte crisis económica, agravada por la brusca suspensión en enero del suministro de crudo desde Venezuela, luego de la caída de Nicolás Maduro en una intervención militar estadounidense, y el bloqueo petrolero de facto que Washington impone a la isla.
Las protestas sucedieron en el municipio de Morón, provincia Ciego de Ávila (centro), a 460 kilómetros de La Habana
Un breve reporte del periódico provincial Invasor informó que como resultado de estos «hechos vandálicos» fueron detenidas cinco personas.
«Lo que en un inicio transcurrió de manera pacífica, y tras un intercambio con autoridades del territorio, derivó en hechos vandálicos contra la sede del Comité Municipal del Partido, donde un grupo más reducido de personas apedrearon la entrada del inmueble y provocaron un incendio en la vía pública con los muebles de la recepción», precisó Invasor.
Videos que circulan en redes sociales, cuya autenticidad la AFP no ha podido verificar, ilustran los hechos descritos por Invasor y muestran a personas protestando, el asalto a la institución gubernamental y la quema de bienes en la vía pública.
Según el periódico oficial, las manifestaciones también provocaron daños a otros establecimientos estatales del territorio y «una persona en estado de embriaguez sufrió una caída» y está siendo atendida en un centro hospitalario, aunque no se mencionan las lesiones de la persona ni su vinculación con los hechos.
Sin embargo, la eoenegé Justicia11, que documenta las manifestaciones en Cuba desde las históricas protestas del 11 de julio de 2021, alertó que la lesión de la persona mencionada por la prensa oficial «podría tartarse de una herida de bala», sin precisar el origen de los disparos.
«De acuerdo con información revisada por nuestra organización, durante la protesta se escucharon detonaciones en las inmediaciones de inmuebles vinculados a la sede municipal del Partdio Comunista», denunció Justicia11.
Mientras se agudiza la escasez de combustible, productos básicos y se prolongan los cortes de electricidad, muchos cubanos expresan su descontento público con protestas nocturnas, que en la mayoría de los casos se reducen a toques de cazuelas en la vía pública o desde el interior de sus viviendas.
De acuerdo con publicaciones de medios independientes y de usuarios en redes sociales, La Habana, donde los cortes eléctricos se han extendido por más de 15 horas en las últimas semanas, es por estos días el epicentro de las protestas nocturnas, aunque se han registrado también en otras partes del país.
Cuba confirmó el viernes que mantiene conversaciones con Estados Unidos para buscar «soluciones por la vía del diálogo a las diferencias bilaterales», mientras inició la excarcelación de presos políticos como parte de un acuerdo con el Vaticano, el histórico mediador entre los dos países.
Donald Trump no oculta su deseo de un cambio de régimen en Cuba, ubicada a solo 150 km de Estados Unidos. Según Washington, la isla representa una «amenaza excepcional» por sus estrechas relaciones con Rusia, China e Irán.